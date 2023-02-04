دور الأمن البايومتري.pdf

يمكن استخدام أنظمة القياس الحيوي لحماية بياناتنا وكذلك محافظنا. إن سهولة إدراجها وصعوبة صياغة أوراق الاعتماد المستخدمة في تكنولوجيا القياسات الحيوية تجعلها واحدة من أكثر خيارات الأمان المعقولة المتاحة حاليًا. مع ارتفاع استخدام المستهلك لإنترنت الأشياء، يتم استخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية بشكل متكرر.