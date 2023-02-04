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دور الأمن البايومتري.pdf

Feb. 04, 2023
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دور الأمن البايومتري.pdf

Feb. 04, 2023
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Technology

يمكن استخدام أنظمة القياس الحيوي لحماية بياناتنا وكذلك محافظنا. إن سهولة إدراجها وصعوبة صياغة أوراق الاعتماد المستخدمة في تكنولوجيا القياسات الحيوية تجعلها واحدة من أكثر خيارات الأمان المعقولة المتاحة حاليًا. مع ارتفاع استخدام المستهلك لإنترنت الأشياء، يتم استخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية بشكل متكرر.

يمكن استخدام أنظمة القياس الحيوي لحماية بياناتنا وكذلك محافظنا. إن سهولة إدراجها وصعوبة صياغة أوراق الاعتماد المستخدمة في تكنولوجيا القياسات الحيوية تجعلها واحدة من أكثر خيارات الأمان المعقولة المتاحة حاليًا. مع ارتفاع استخدام المستهلك لإنترنت الأشياء، يتم استخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية بشكل متكرر.

Technology
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دور الأمن البايومتري.pdf

  1. 1. ‫البايومتري‬ ‫األمن‬ ‫دور‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫جمهوره‬ ‫مع‬ ‫بانتظام‬ ‫تجاربه‬ ‫ويشارك‬ ‫الهوية‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫خبير‬ ‫الهادي‬ ‫عبد‬ ‫بهاء‬ .‫مدوناته‬ ‫إدراجها‬ ‫سهولة‬ ‫إن‬ .‫محافظنا‬ ‫وكذلك‬ ‫بياناتنا‬ ‫لحماية‬ ‫الحيوي‬ ‫القياس‬ ‫أنظمة‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬ ‫واحدة‬ ‫تجعلها‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫االعتماد‬ ‫أوراق‬ ‫صياغة‬ ‫وصعوبة‬ ‫إلنترنت‬ ‫المستهلك‬ ‫استخدام‬ ‫ارتفاع‬ ‫مع‬ .‫ًا‬‫ي‬‫حال‬ ‫المتاحة‬ ‫المعقولة‬ ‫األمان‬ ‫خيارات‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ .‫متكرر‬ ‫بشكل‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫استخدام‬ ‫يتم‬ ،‫األشياء‬ ‫أمان‬ ‫ميزات‬ ‫توجد‬ ،‫األشياء‬ ‫إنترنت‬ ‫يؤلف‬ ‫الذي‬ ‫البيانات‬ ‫تدفق‬ ‫طول‬ ‫على‬ ‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫أداة‬ ‫لتأمين‬ ‫هويتك‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫ذكية‬ ‫بطاقة‬ ‫استخدام‬ ‫األمنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫تشمل‬ .‫بايومترية‬ ‫األماكن‬ ‫بين‬ ‫البيانات‬ ‫نقل‬ ‫وسرعة‬ ‫حرية‬ ‫يسهل‬ ‫إنه‬ .‫األصابع‬ ‫بصمات‬ ‫مستشعر‬ ‫باستخدام‬ .‫متسقة‬ ‫مستخدم‬ ‫تجربة‬ ‫إنشاء‬ ‫على‬ ‫ويساعد‬ ‫النشطة‬ ‫األجهزة‬ ‫عدد‬ ‫زيادة‬ ‫مع‬ ‫أهمية‬ ‫أكثر‬ ‫الفشل‬ ‫من‬ ‫اآلمنة‬ ‫الحماية‬ ‫متطلبات‬ ‫أصبحت‬ .‫والمطورين‬ ‫األمن‬ ‫خبراء‬ ‫أذهان‬ ‫طليعة‬ ‫في‬ ‫وستظل‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫دور‬ ‫وسالمة‬ ‫أمنها‬ ‫يضمن‬ ‫مما‬ ،‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫باستخدام‬ ‫المعلومات‬ ‫وأدوات‬ ‫منافذ‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ،‫التقدم‬ ‫في‬ ‫استمرارها‬ ‫ومع‬ ،‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫هو‬ ‫أمني‬ ‫مقياس‬ ‫أفضل‬ .‫تحتويها‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ .‫عليها‬ ‫االلتفاف‬ ‫يصعب‬ ‫أمنية‬ ‫إجراءات‬ ‫تصميم‬ ‫على‬ ‫قادرين‬ ‫سنكون‬ ‫التي‬ ‫السمات‬ ‫ألن‬ ‫آمن‬ ‫بشكل‬ ‫البيانات‬ ‫لمشاركة‬ ‫هويات‬ ‫الحيوية‬ ‫الضوئية‬ ‫الماسحات‬ ‫تنشئ‬ ‫يصعب‬ .‫للغاية‬ ‫آمنة‬ ‫بيانات‬ ‫اتصال‬ ‫طريقة‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ،‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫وخاصة‬ ‫ثابتة‬ ‫تكتشفها‬ ‫كلمة‬ ‫أمان‬ ‫أو‬ ‫التشفير‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫أقوى‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ،‫تزييفها‬ ‫أو‬ ‫البايومترية‬ ‫الخصائص‬ ‫نسخ‬ . ‫امنية‬ ‫ميزة‬ ‫ذات‬ ‫المرور‬ ‫كلمة‬ ‫التعتبر‬ ‫لذا‬ .‫والمثابرة‬ ‫بالمهارة‬ ‫كسرها‬ ‫يتم‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ،‫المرور‬ ‫لتتخلل‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫وستتوسع‬ ،‫بسرعة‬ ‫التوسع‬ ‫في‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫سوق‬ ‫سيستمر‬ ‫مع‬ ‫للبيانات‬ ‫وسلس‬ ‫آمن‬ ‫نقل‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ستساعد‬ .‫التكنولوجية‬ ‫المستويات‬ ‫جميع‬ .‫النظم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫االندماج‬ ‫وسهولة‬ ‫البيانات‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫بسبب‬ .‫التكنولوجيا‬ ‫تطور‬
  2. 2. ‫الروابط‬ ‫يحدد‬ .‫ويتوسع‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫دور‬ ‫سيتطور‬ ،‫األشياء‬ ‫إنترنت‬ ‫وتطور‬ ‫تقدم‬ ‫مع‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ .‫المستخدمون‬ ‫عليها‬ ‫اعتاد‬ ‫التي‬ ‫التوصيات‬ ‫ويقدم‬ ‫األشياء‬ ‫إلنترنت‬ ‫المطلوبة‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫رئيسية‬ ‫عوامل‬ ‫لها‬ ‫المستخدمة‬ ‫التطبيقات‬ ‫وتنوع‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫تميز‬ ‫تكون‬ .‫األشياء‬ ‫إنترنت‬ ‫االستنتاج‬ ‫ألمن‬ ‫مفيدة‬ ‫أداة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ ‫تكون‬ ‫فقد‬ ،‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫الحيوية‬ ‫القياسات‬ ‫تطبيق‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫الشخص‬ ‫لتحديد‬ ‫األخرى‬ ‫التقنيات‬ ‫مثل‬ ‫ًا‬‫م‬‫تما‬ ،‫قيود‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫فإنه‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫البيانات‬ ‫والتحقق‬ .‫منه‬ ‫ا‬ً‫نظر‬ ‫لعدم‬ ‫وجود‬ ‫نظام‬ ‫موثوق‬ ‫به‬ ‫بنسبة‬ 100 ،٪ ‫يجب‬ ‫استخدام‬ ‫القياسات‬ .‫األقل‬ ‫على‬ ‫مختلف‬ ‫واحد‬ ‫بنهج‬ ‫الحيوية‬ www.bahaaabdulhadi.net ‫شكرا‬ ‫الهتمامك‬ ‫بمدونات‬ ‫بهاء‬ ‫عبد‬ .‫الهادي‬ ‫المزيد‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬

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