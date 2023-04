Você sabe o que é planejamento urbano? Sabe o que são os impactos positivos e negativos da política urbana e do planejamento e desenvolvimento municipal? Para o gestor público tomar decisões sobre as ações de gestão, planejamento e desenvolvimento urbano é preciso que ele se aproprie do Estatuto da Cidade e utilize os instrumentos da Política Urbana para que, ao estabelecer as normas de ordem pública e interesse social, estes possam efetivamente regular o uso do solo e a divisão por zoneamento da propriedade urbana em prol do bem coletivo. Um dos instrumentos previsto no Estatuto da Cidade é o planejamento municipal, em especial o Plano Diretor (zonas comerciais, industrial, habitacional, social etc.). Alguns especialistas em planejamento e desenvolvimento urbano ilustram que o plano diretor é como se fosse um caminho legal para alcançar suas finalidades específicas por meio de instrumentos (ferramentas), que possam garantir segurança da população, dividindo a cidade em quadras, zonas e funções urbanas. Ficou muito abstrato? Então vamos tentar explicar melhor da seguinte forma: para o gestor municipal é necessário preparo e busca para investimentos locais, que possam, por exemplo, gerar emprego e renda. Nesse contexto, obras podem ser contratadas para viabilizar projetos que possam gerar benefícios aos munícipes e ao poder público, por meio da arrecadação de tributos, como indústrias, monumentos etc. Assim, o plano diretor possui a direção a ser designada pelo gestor ou grupo de gestores públicos, tais como os secretários municipais, para atuarem em projetos arquitetônicos de engenharia, que possam viabilizar recursos ao município e seus habitantes, sempre com os cuidados necessários para não afetar a população. Desse modo, ao entronizar sua atividade como gestor(a) em busca de melhorias urbanas, deve-se pensar em todos os quesitos prós e contra, em determinados empreendimentos, bem como seus possíveis prejuízos ou históricos de sucesso. Cabe salientar que dentre os instrumentos da política urbana, estão d