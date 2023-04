Olá estudante, chegou o momento de colocarmos em prática toda aprendizagem consolidada ao longo desta disciplina e propor com uma identidade única uma nova solução para uma problemática real da sua futura profissão.



Imagine que você se candidatou a uma vaga de gestor ambiental em um frigorífico de peixe de pequeno porte, empresa que ainda não tem essa estratégia em suas atividades empresariais. Ou seja, irá implantar os processos de gestão ambiental do zero.



Uma das etapas de seleção estabelecida é uma apresentação para a equipe de gestão junto com os colaboradores da área, na qual o candidato deverá apresentar a importância da gestão ambiental para a empresa e todos os envolvidos na produção/serviço em questão por meio de uma apresentação com no mínimo 06 seis slides em.ppt. (APRESENTAÇÃO EM SLIDES POWERPOINT).



Você, como profissional, sabe que a gestão ambiental precisa ser vista muito além do que apenas um marketing a ser usado. Ou seja, é necessário que a empresa tenha um plano estratégico para adotar medidas realmente efetivas. Assim, sua fala precisa abordar alguns pontos importantes para que você tenha sucesso na defesa de sua atuação.



Para isso, seguem algumas perguntas necessárias de serem respondidas, para que você possa elaborar e desenvolver sua apresentação e defesa da vaga a qual você se candidatou:



- Mapear e identificar todas as atividades que possuem impacto ambiental dentro da empresa.

- Quais os objetivos de implementar a gestão ambiental?

- Cuidados na implantação da Gestão Ambiental.

- Por onde começar? Planejamento, metodologia e estratégias. Oportunidade de melhoria do processo.

- Quais os ganhos da empresa na implantação da Gestão Ambiental?



Sua apresentação deve conter os itens da lista anterior e suas respectivas respostas. Desenvolva o planejamento, as metas e a política de gestão ambiental que você vislumbra ser possível aplicar na empresa a partir de sua atividade: abatedouro de tilápia para produção de filé.



Como profissional que é, busque informações sobre a piscicultura e o desenvolvimento desta atividade econômica, em fontes de rigor científico e técnico. Lembre-se, informação de qualidade e criteriosa devem ser a base de sua atividade profissional.



Seja objetivo e tenha clareza em sua apresentação; esteja atento aos detalhes do processo de trabalho da empresa; considere as funções desenvolvidas por todos os colaboradores e a responsabilidade de cada um para a implantação da gestão ambiental; seja criativo com as metodologias aplicadas.



Entenda que quanto mais claro, objetivo, criativo e assertivo em sua comunicação, maiores as chances de sucesso em sua apresentação e conquista da vaga de trabalho.

Vamos começar?