Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.pdf

Apr. 12, 2023
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.docx
ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.docx
Loading in …3
×

Check these out next

Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
1 of 3 Ad

ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.pdf

Apr. 12, 2023
0 likes 0 views

Download to read offline

Education

ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO

ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO

Education
Advertisement

Recommended

ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.docx
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
3 slides
ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.pdf
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
3 slides
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO TEMOS ESSA ATIVIDADE DISPONÍVEL MÓDUL...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
3 slides
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO TEMOS ESSA ATIVIDADE DISPONÍVEL MÓDUL...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
3 slides
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO TEMOS ESSA ATIVIDADE DISPONÍVEL MÓDUL...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
3 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Advertisement

More Related Content

More from AzulAssessoriaAcadmi (20)

Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
A literatura infantil é um dos recursos importantes, que pode ser utilizado p...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
MAPA - PED - METODOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
Olá, estudante! Chegou o momento de realizarmos a nossa atividade MAPA. Esta ...
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
5 slides
ATIVIDADE 1 - PED - TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - 51/2023
AzulAssessoriaAcadmi
0 views
2 slides

Recently uploaded (20)

ATIVIDADE 3 – SAÚDE – BIOLOGIA E BIOQUÍMICA HUMANA – 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
Só toca tóxico.pptx
BlindT
0 views
O reconhecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) começou por...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
ATIVIDADE 3 – FAR – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
Olá, aluno(a)! A atividade proposta corresponde à Atividade de Estudo discurs...
OliveiraArnaldo
0 views
Maira Cardi sugere modulação epigenética para _zerar_ doenças_ é eficaz_ Por ...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
MAPA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO.docx
Renato636118
0 views
ATIVIDADE 3 – SAÚDE – BIOLOGIA E BIOQUÍMICA HUMANA – 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
Você já parou pra pensar em como se dá a atuação do Nutricionista nas diferen...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
MAPA – NUT - NUTRIÇÃO CICLOS DE VIDA - 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
ATIVIDADE 1 – CCONT – PERÍCIA, ARBITRAGEM E ATUÁRIA - 51 2023
OliveiraArnaldo
0 views
Olá, aluno(a)! A atividade proposta corresponde à Atividade de Estudo discurs...
OliveiraArnaldo
0 views
ATIVIDADE- A reportagem acima é de 2022, na qual a polêmica está relacionada...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
MAPA ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING.docx
Renato636118
0 views
Ensino a distância-sessão de esclarecimento.pptx
MnicaMonteiro45
0 views
Olá, aluno(a)! A atividade proposta corresponde à Atividade de Estudo discurs...
OliveiraArnaldo
0 views
ATIVIDADE 3 – FAR – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
MAPA – FAR - FUNDAMENTOS DA MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA - 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
Maira Cardi sugere modulação epigenética para _zerar_ doenças_ é eficaz_ Por ...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
Em um hospital, você participa de um grupo multidisciplinar de estudos sobre ...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
ATIVIDADE 3 – SAÚDE – BIOLOGIA E BIOQUÍMICA HUMANA – 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
1 slide
Só toca tóxico.pptx
BlindT
0 views
30 slides
O reconhecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) começou por...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
3 slides
ATIVIDADE 3 – FAR – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – 51/2023
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
2 slides
Olá, aluno(a)! A atividade proposta corresponde à Atividade de Estudo discurs...
OliveiraArnaldo
0 views
3 slides
Maira Cardi sugere modulação epigenética para _zerar_ doenças_ é eficaz_ Por ...
Prime Assessoria Acadêmica
0 views
4 slides
Advertisement

ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.pdf

  1. 1. Olá, aluno(a)! Está com dificuldade ou sem tempo para elaborar essa atividade? Iremos te ajudar! Entre em contato (63) 99129-5554 ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 51/2023 Leia os fragmentos de textos a seguir. Texto 1 Com sua importância cada vez mais reconhecida pelas empresas, a Comunicação Interna (CI) tem se mostrado uma área imperativa nas organizações que procuram manter seu rendimento alto, garantir o bem-estar dos colaboradores e construir uma comunicação eficiente. O setor, que vem utilizando a tecnologia a seu favor, indica que o futuro é investir em aplicativos e canais que dinamizem o ambiente de trabalho e promovam o engajamento entre as pessoas.
  2. 2. Quando bem desenvolvida, a Comunicação Interna pode trazer inúmeros benefícios – tanto à empresa quanto a quem se beneficia dela. Os números comprovam! De acordo com o Programa Paulson, a CI pode reduzir o turnover (rotatividade de funcionários) em cerca de 87%; já uma pesquisa feita pela Towers Watson mostra que a Comunicação Interna pode multiplicar o desempenho de uma equipe em até 3,5 vezes. Parte do trabalho de uma CI eficiente é entender o colaborador. As empresas precisam entender como é, de fato, a jornada do colaborador. A Comunicação Interna precisa ser personalizada, mas isso só é possível depois de conhecer quem irá receber esse fluxo de informações. Fonte:adaptado de:https://portalmakingof.com.br/5-tendencias-da-comunicacao-interna- para-2023-por- hugo-godinho/. Acesso em: 19 jan. 2023. Texto 2 Vale destacar que a comunicação interna existe para aproximar e construir relacionamentos dentro de uma organização, servindo como conexões e interações entre departamentos e/ou funcionários para que notícias ou informações sejam disseminadas por toda a empresa, seja de forma vertical ou horizontal. Em alguns casos, é vista como uma prática de endomarketing utilizada para aproximar e integrar proprietários e funcionários em uma mesma visão estratégica organizacional. Dentro de uma empresa, notícias e informações seguem caminhos diferentes e trafegam por vários canais, dependendo do tamanho da organização, da cultura de comunicação e dos públicos. Além disso, existem funcionários com diferentes níveis de escolaridade que atuam nos mais diversos departamentos que uma empresa pode ter. Fonte: ANDREI, V. da. S. Comunicação empresarial e negociação. Maringá: Unicesumar, 2020. A partir do exposto e dos estudos sobre “Comunicação interna e processo de gestão”, escreva um breve texto sobre o(s) objetivo(s) da comunicação interna, apresentando no mínimo três características da qualidade da comunicação interna, relacionando-as com a escolha dos canais adequados para promover a comunicação interna e cite um motivo pelo
  3. 3. qual o canal, instrumento ou veículo utilizado para tal comunicação deve ser personalizado para alcance de seus objetivos.

×