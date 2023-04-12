ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 512023.pdf

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  1. 1. Olá, aluno(a)! Está com dificuldade ou sem tempo para elaborar essa atividade? Iremos te ajudar! Entre em contato (63) 99129-5554 ATIVIDADE 1 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO - 51/2023 Leia os fragmentos de textos a seguir. Texto 1 Com sua importância cada vez mais reconhecida pelas empresas, a Comunicação Interna (CI) tem se mostrado uma área imperativa nas organizações que procuram manter seu rendimento alto, garantir o bem-estar dos colaboradores e construir uma comunicação eficiente. O setor, que vem utilizando a tecnologia a seu favor, indica que o futuro é investir em aplicativos e canais que dinamizem o ambiente de trabalho e promovam o engajamento entre as pessoas.
  2. 2. Quando bem desenvolvida, a Comunicação Interna pode trazer inúmeros benefícios – tanto à empresa quanto a quem se beneficia dela. Os números comprovam! De acordo com o Programa Paulson, a CI pode reduzir o turnover (rotatividade de funcionários) em cerca de 87%; já uma pesquisa feita pela Towers Watson mostra que a Comunicação Interna pode multiplicar o desempenho de uma equipe em até 3,5 vezes. Parte do trabalho de uma CI eficiente é entender o colaborador. As empresas precisam entender como é, de fato, a jornada do colaborador. A Comunicação Interna precisa ser personalizada, mas isso só é possível depois de conhecer quem irá receber esse fluxo de informações. Fonte:adaptado de:https://portalmakingof.com.br/5-tendencias-da-comunicacao-interna- para-2023-por- hugo-godinho/. Acesso em: 19 jan. 2023. Texto 2 Vale destacar que a comunicação interna existe para aproximar e construir relacionamentos dentro de uma organização, servindo como conexões e interações entre departamentos e/ou funcionários para que notícias ou informações sejam disseminadas por toda a empresa, seja de forma vertical ou horizontal. Em alguns casos, é vista como uma prática de endomarketing utilizada para aproximar e integrar proprietários e funcionários em uma mesma visão estratégica organizacional. Dentro de uma empresa, notícias e informações seguem caminhos diferentes e trafegam por vários canais, dependendo do tamanho da organização, da cultura de comunicação e dos públicos. Além disso, existem funcionários com diferentes níveis de escolaridade que atuam nos mais diversos departamentos que uma empresa pode ter. Fonte: ANDREI, V. da. S. Comunicação empresarial e negociação. Maringá: Unicesumar, 2020. A partir do exposto e dos estudos sobre “Comunicação interna e processo de gestão”, escreva um breve texto sobre o(s) objetivo(s) da comunicação interna, apresentando no mínimo três características da qualidade da comunicação interna, relacionando-as com a escolha dos canais adequados para promover a comunicação interna e cite um motivo pelo
  3. 3. qual o canal, instrumento ou veículo utilizado para tal comunicação deve ser personalizado para alcance de seus objetivos.

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