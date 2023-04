Saber identificar dados epidemiológicos é fundamental para todos os cursos da área da saúde. Assim, para a Educação Física não seria diferente, uma vez que o conhecimento sobre a aplicação dos conceitos e métodos epidemiológicos permitem estabelecer ou hipotetizar uma situação de saúde da população que envolvem indicadores de saúde, como o caso da prática de atividade física. Assim, é muito importante que você aprende sobre as medidas básicas de frequência a fim de propiciar dados fundamentais para a elaboração de ações e estratégias de melhoria das condições de saúde.



Fonte:BRUSCO, ECAG;SILV A, DAS Epidemiologia na Educação Física Maringá: UniCesumar, 2021. See More



Nesse sentido, suponha que você deseja identificar os indivíduos obesos de cinco bairros diferentes da sua cidade, necessitando avaliar as medidas de frequências desses dados coletados. Assim, analise os quadros a seguir:



ÁreaIndivíduos obesosMortesTamanho da amostra

A

B

C

D

E

79

92

138

147

160

21

15

33

29

42

386

362

349

402

423

Quadro 1 - Número de indivíduos que apresentaram obesidade e tamanho das amostras segundo área de estudo

Fonte: a autora.



FAIXA ETÁRIA BCDE

Obesidade Obesidade Obesidade Obesidade Obesidade

1

2

3

8

–

26 anos

7

–

34 anos

5

–

42 anos

4

1

2

92 777 16

11356

67 23

12423

12646

48 12

30 70

13817

66 19

103

95

8

8

3

11225

12721

48 17

81

4

5

3

–

51 anos

2 a 60 anos

2

6

38 22

67 21

29 31

22 35

11221

56 33

99

45

7 22



Quadro 2 - Número de indivíduos que apresentaram obesidade e tamanho da amostra (n) segundo a faixa

idade e área de estudo

Fonte: a autora.



1. Qual a medida de frequência que pode ser continuada a partir deste estudo? Justifique sua resposta.



2. Calcule a medida adequada referente a cada área cursada do Quadro 1.



3 . Cálculo do coeficiente geral de mortalidade (supondo que a população é preservada) de cada área treinado do Quadro 1.



4. Calcule a medida adequada para cada uma das faixas etárias do Quadro 2. Interprete os resultados que você encontra explicando qual a área e faixa etária que adotou a maior e a menor medida de frequência.



5. De acordo com o índice de massa corporal, a partir de qual valor o indivíduo é considerado obeso?



6. De acordo com o seu livro didático, indique, em ordem, os dois maiores fatores de risco à saúde em