ATIVIDADE 3 - SAÚDE - BIOLOGIA E BIOQUÍMICA HUMANA - 512023.pdf

Em um hospital, você participa de um grupo multidisciplinar de estudos sobre o câncer. Nesse grupo os profissionais são responsáveis por analisar o crescimento de células cancerosas do trato gastrointestinal frente à utilização de alguns medicamentos, desenvolver cuidados com o paciente da oncologia e planos alimentares que possam suprir a necessidade do organismo de acordo com o tipo de câncer e localização.



Sabe-se que no processo do aparecimento de tumores, ocorrem mitoses “erradas” e sem controle, aumentando o número de células cancerosas que formam essas massas.

No teste de um medicamento denominado vimblastina, que impede a polimerização das fibras do fuso mitótico, obteve-se resultados promissores, pois reduziu o aumento das células cancerosas.



Para passar o resultado para seus superiores sobre os testes realizados, você deve preencher um relatório completo, mas especialmente sobre o resultado do medicamento.

O relatório é composto por questões, sendo que uma destas questões ficou sobre sua responsabilidade.



Dessa forma, para auxiliar no preenchimento do relatório responda a seguinte questão: “Explique o motivo das células de câncer terem reduzido sua replicação, levando em consideração o medicamento testado e a mitose celular?”