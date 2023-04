As células eucariontes ou procariontes são revestidas e separadas do meio extracelular pela membrana citoplasmática. Esse envoltório tem constituição lipoproteico e além de separar os meios intra e extracelulares permite o intercâmbio seletivos de moléculas e desse intercâmbio depende todas as atividades metabólicas das células. Em eventos fisiológicos como a defesa do organismo por meio da liberação de anticorpos, precisamos da exportação dessas proteínas denominadas de imunoglobulinas, que saem dos linfócitos (células do sistema imunológico que produz os anticorpos). Em outros eventos, por exemplo, a produção de ácido clorídrico pelas células parietais presentes no tecido epitelial do estômago, é necessário que essas células exportem os íons hidrogênio de seu citoplasma para o meio extracelular, em um mecanismo chamado de transporte ativo.

Com relação a constituição bioquímica e organização molecular das membranas citoplasmática e seus mecanismos de transportes, responda aos itens que seguem:

a) DESCREVA os tipos de lipídeos que formam as membranas celulares e a organização que assumem no arranjo das membranas.

b) DESCREVA a organização das proteínas que formam as membranas celulares e nomeie os tipos de acordo com a localização/organização.

c) EXPLIQUE a constituição e as funções do glicocálice (ou glicocálix).

d) DIFERENCIE os mecanismos de transporte de molécula pequenas denominados de transporte passivo e transporte ativo, seguindo os critérios: gasto de energia, origem da energia, tipos de moléculas transportadas, sentido do transporte e molécula usada no transporte.

e) DESCREVA os eventos que promovem o transporte de moléculas grandes que entram e que saem das células.



