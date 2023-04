A Unidade de Treino (UT) representa a sessão de treino ou aula prevista no microciclo. Sua

elaboração é essencial para que o desenvolvimento das atividades ocorra de forma eficiente e satisfatória, atingindo o objetivo proposto dentro do seu planejamento ou periodização. Nesse contexto, Gonzáles et al. (2017) propõe que a aula ou UT deve ser estruturada em três grandes blocos: a roda inicial, as vivências e a roda final. A roda inicial e a roda final são os momentos de conversa entre professor/treinador e aluno/atleta. Já as vivências se referem à aplicação das atividades propostas.



A partir dessas informações, nesta atividade MAPA, você deverá elaborar UMA

Unidade de Treino ou Aula, conforme a estrutura descrita por Gonzáles

et al. (2017) e citada anteriormente, para uma modalidade esportiva

à sua escolha, porém que tenha como característica ser um esporte COLETIVO de INVASÃO.



Você deverá considerar que seus alunos(as)/atletas possuem entre 7 e 12 anos de idade e que desejam INICIAR na modalidade.



Orientações importantes:



- Para entender melhor cada etapa da estrutura da UT ou aula, acesse as páginas 141 – 144 do livro da disciplina.

144 do livro da disciplina.

- Leia as informações apresentadas na Unidade 1 do livro da disciplina sobre a

classificação dos esportes para escolher a modalidade.

- Utilize o exemplo do plano de aula ou UT da página 146 do livro da disciplina como

base para descrever e elaborar as atividades.

