Mein Name ist Arno Richter.



Ich helfe Menschen, in dem ich ihnen zeige, dass sie nicht Opfer der Umstände sind, sondern wahre Schöpfer ihres Lebens.



Bewusste Menschen entscheiden selbst über ihr Leben und folgen ihrem Seelenplan.



Was ich für Dich tun kann:

Fernheilung, Seelenarbeit und Channeling mit deiner Seele



Deine unsterbliche Seele hat sich viel vorgenommen in dieser Inkarnation. Manchmal gibt's Probleme bei der Umetzung, was sich dann in Form körperlicher oder mentaler, psychischer Probleme zeigt. Hilf mit, deinen Seelenplan zu erfüllen!



Unsere Seele trägt im Laufe dieses Lebens so manche Verletzungen davon. Dies kann durch schlimme Ereignisse und Traumas geschehen. Manchmal sind es aber auch nur relativ unbedeutende Themen, welche jedoch auf Seelenebene sehr viel Schaden anrichten und dein Leben nachhaltig beeinflussen können.



Ich verbinde mich dazu mit deiner Seele und trete mit ihr in Dialog, um

- den Seelenanteil zu treffen, der dafür verantwortlich ist

- mir die auslösende Situation zeigen lassen

- den verletzten Seelen-Anteil zu treffen

- deine Seele zu besuchen und mit ihr zusammen das Thema zu heilen und zu erlösen



Während dieser Sitzung führe ich zudem ein Chakra-Clearing durch. Ich behandle dabei deine Energiezentren mittels Matrix-Energie Quantenheilung und unterstütze zudem deine Seele hierdurch beim Transformieren deiner Kernthemen.



Ein Einschwingen der Themen auf Zellebene unterstützt dich bei der Veränderung und bei der Heilung Deiner Seele. Die Behandlung mit Heilenergie (meist Licht/Farben) wirkt extrem effektiv und stellt einen recht intensiven Prozess dar, der manchmal gar nichtso angenehm ist.



Wenn sich Blockaden lösen, kann das schon mal leichtes Unbehagen auslösen. Aber glaub' mir, diese Behandlung ist sicherlich eine der wesentlichsten und wirksamsten im gesamten Energetikbereich.



Stehst du vor wichtigen Entscheidungen, oder hast du einfach einige Fragen, auf die du keine Antworten hast?



Deine Seele kennt die Antwort! Ich kann dir mittels Channeling mit Deiner Seele, Deinem höheren Selbst in Dialog treten. Dieser Prozess kann relativ genaue Antworten liefern und dadurch das Leben wesentlich vereinfachen.



Seelenarbeit und Channeling funktioniert unabhängig von Raum und Zeit.



Bei dieser Form der Fernheilung suchst du dir einen feinen angenehmen Platz zu Hause und ich arbeite für Dich bei mir in der Praxis (vorherige Terminabsprache ist natürlich schon notwendig).



Du erhältst im Anschluss an die Sitzung einen detaillierten Abschlussbericht als PDF, in welchem alle relevanten Informationen zusammengefasst sind.



Ich reiche Dir gerne meine Hand, um Dich ein Stück auf Deinem Lebensweg zu begleiten.



