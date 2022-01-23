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ندوة "العيادات القرائية : المفاهيم والتطبيقات"

Jan. 23, 2022
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Career

محاور الندوة
 مفهوم العيادات القرائية
 لماذا العيادات القرائية ؟
 أهمية إنشاء العيادات القرائية
 تصميم العيادة القرائية
 العيادة القرائية في بيئات مختلفة ( المدرسة –المكتبة – مؤسسات الرعاية ...)
 أدور المعالج ومعاونيه فى العيادة القرائية
 نماذج تطبيقية لاستخدام العيادات القرائية في التشخيص القرائي

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ندوة "العيادات القرائية : المفاهيم والتطبيقات"

  1. 1. 1 ‫تقرير‬ ‫ندوة‬ " ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ : ‫المفاهيم‬ ‫والتطبيقات‬ " ‫ا‬ ‫ستضافت‬ ‫مكتبة‬ ‫الملك‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫العامة‬ ‫في‬ ‫ندوة‬ ‫بعنوان‬ : " ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ : ‫المفاهيم‬ ‫والتطبيقات‬ " ‫األستاذ‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫مختار‬ ‫محمود‬ ‫أستاذ‬ ‫المناهج‬ ‫وطرق‬ ‫التدريس‬ ‫بكلي‬ ‫ة‬ ‫التربية‬ ‫في‬ ‫جامعة‬ ‫أسيوط‬ ‫بمصر‬ ‫عبر‬ ‫منصة‬ ‫زوم‬ ‫ضمن‬ ‫فعاليات‬ ‫البرنامج‬ ‫المعرفي‬ ‫للفهرس‬ ‫العربي‬ ،‫الموحد‬ ‫عقدت‬ ‫مساء‬ ‫يوم‬ ‫الثالثاء‬ 18 / 1 / 2022 ،‫م‬ ‫وحلق‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫مختار‬ ‫بالحضور‬ ‫في‬ ‫فضاء‬ ‫واسع‬ ‫حينما‬ ‫تناول‬ ‫مفهوم‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫وأهميتها‬ ‫وتصميمها‬ ‫وأهدافها‬ ‫والخدمات‬ ‫التي‬ ‫تقدم‬ ‫ها‬ ‫وأدوار‬ ‫المعلم‬ ‫والمعالج‬ ‫واألخصائي‬ ‫في‬ ‫العيادات‬ ،‫القرائية‬ ‫ثم‬ ‫أشار‬ ‫للعيادات‬ ‫في‬ ‫بيئات‬ ‫مخ‬ ‫تلفة‬ ‫ومنها‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ،‫الرقمية‬ ‫واستعرض‬ ‫بعض‬ ‫المقترحات‬ ‫لدراسات‬ ‫وبحوث‬ ‫ومشروعات‬ ‫مرتب‬ ‫طة‬ ‫بالعيادات‬ ‫القرائية‬ ‫في‬ ‫وقت‬ ‫نعتقد‬ ‫أننا‬ ‫بحاجة‬ ‫أ‬ ‫كبر‬ ‫للنظر‬ ‫في‬ ‫معاناة‬ ‫بعض‬ ‫الطالب‬ ‫الذين‬ ‫انضموا‬ ‫للدراسة‬ ‫والتأسيس‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫التعليم‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫مع‬ ‫انتشار‬ ‫فيروس‬ ‫كورونا‬ ‫كجائ‬ ‫حة‬ ،‫عالمية‬ ‫مما‬ ‫جعل‬ ‫بعضهم‬ ‫يعانون‬ ‫من‬ ‫مشكالت‬ ‫في‬ ،‫القراءة‬ ‫ولعل‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫تسهم‬ ‫في‬ ‫حلها‬ ‫وغي‬ ‫رها‬ ‫من‬ ‫القضايا‬ ‫التي‬ ‫تطرقت‬ ‫لها‬ ‫هذه‬ ‫الندوة‬ . ‫في‬ ‫بداية‬ ‫حديثة‬ ‫عرف‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫مختار‬ ‫القراءة‬ ‫بأنها‬ " : ‫عملية‬ ( ‫نظر‬ ) ‫و‬ ( ‫است‬ ‫بصار‬ ) ‫وهذا‬ ‫يتفق‬ ‫مع‬ ‫المفهوم‬ ‫النامي‬ ‫المتطور‬ ‫لعملية‬ ‫القراءة‬ ‫؛‬ ‫فالنظر‬ ‫هو‬ ‫الرؤية‬ ‫بال‬ ‫ع‬ ‫ين‬ ‫مع‬ ‫التفكي‬ ‫ر‬ ‫والتـد‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ، ‫واالستبصار‬ ‫هو‬ ‫الفهم‬ ‫والتحليل‬ ‫والتفسير‬ ‫والتطبيق‬ ‫والنقد‬ ‫والتقويم‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫استخ‬ ‫دام‬ ‫كل‬ ‫قوى‬ ‫اإلدراك‬ ‫الظاهرة‬ ‫والباطنة‬ ‫التي‬ ‫منحها‬ ‫هللا‬ ‫لإلنسان‬ . ‫ثم‬ ‫أشار‬ ‫أل‬ ‫نوا‬ ‫القراءة‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫األداء‬ ‫وهي‬ ‫نوع‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫صامتة‬ ‫و‬ ‫جهرية‬ . ‫أما‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫األ‬ ‫غ‬ ‫راض‬ ‫فهي‬ ‫إما‬ ‫أن‬ ‫تهدف‬ ‫ل‬ ‫لتحصيل‬ ‫والدراسة‬ ‫أو‬ ‫الق‬ ‫راءة‬ ‫التجميعية‬ ‫للترفيه‬ ‫والمتعة‬ ‫والقراءة‬ ‫السريعة‬ ‫العاجلة‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫التعرف‬ ‫وتكوين‬ ‫فكرة‬ ‫ع‬ ‫امة‬ ‫أو‬ ‫القراءة‬ ‫التحليلية‬ ‫النقدية‬ ‫و‬ ‫التصحيحية‬ ‫والقراءة‬ ‫اإلبداعية‬ . ‫ثم‬ ‫أوضح‬ ‫أن‬ ‫مفهوم‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫ي‬ ‫عبر‬ ‫عن‬ ‫فكرة‬ ‫جميلة‬ ‫ومفيدة‬ ‫في‬ ‫معالجة‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫عف‬ ‫اإل‬ ‫مالئي‬ ‫وتكون‬ ‫في‬ ‫غرفة‬ ‫خاصة‬ ‫ي‬ ‫تناوب‬ ‫عليها‬ ‫مع‬ ‫لمو‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وتقسم‬ ‫في‬ ‫أيام‬ ‫األسبو‬ ‫في‬ ‫جدول‬ ‫لعالج‬ ‫المهارات‬ ‫اللغوية‬ ‫المفتقدة‬ ، ‫أو‬ ‫يمكن‬ ‫القو‬ ‫ل‬ ‫أنها‬ ‫غ‬ ‫رفة‬ ‫صفية‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫ي‬ ‫تناوب‬ ‫فيها‬ ‫معلمو‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫لتقديم‬ ‫الخدمات‬ ‫العالجية‬ ‫للتالميذ‬ ‫ا‬ ‫لضعاف‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وتبدأ‬ ‫من‬ ‫الصف‬ ‫الرابع‬ ‫إلى‬ ‫آخر‬ ‫الم‬ ‫راحل‬ ‫التعليمية‬ . ‫أو‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ً ‫ا‬‫ال‬‫شك‬ ‫من‬ ‫أش‬ ‫كال‬ ‫الخدمات‬ ‫العالجية‬ ‫للتالميذ‬ ‫ذوي‬ ‫مشكالت‬ ‫القراءة‬ ‫الذين‬ ‫ال‬ ‫يستطيعون‬ ‫السير‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫ب‬ ‫معدل‬ ‫متوسط‬ ‫داخل‬ ‫الفصول‬ ،‫الدراسية‬ ‫ويشارك‬ ‫فيها‬ ‫فريق‬ ‫من‬ ‫الباحثين‬ ‫والمهنيين‬ ‫بهدف‬ ‫تشخيص‬ ‫الض‬ ‫عف‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫وتقديم‬ ‫الخدمات‬ ‫العالجية‬ ، ‫ويمكن‬ ‫وصفها‬ ‫أنها‬ ‫مكان‬ ‫م‬ ‫هيأ‬ ‫تهيئة‬ ‫متكاملة‬ ‫به‬ ‫وسائل‬ ‫تعليمية‬ ‫م‬ ‫تناسقة‬ ‫األلوان‬ ‫في‬ ‫الشكل‬ ‫والمضمون‬ ‫يقدم‬ ‫خدمات‬ ‫عالجية‬ ‫للطلبة‬ ‫الذين‬ ‫يعانون‬ ‫من‬ ‫صعوبات‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫قراءة‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫برنامج‬ ‫يقوم‬ ‫على‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫في‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫معلمو‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وأخصائي‬ ‫التوجيه‬ ‫المهني‬ ‫واالجتماع‬ ‫ي‬ ‫بالمدرسة‬ . ‫كما‬ ‫تعرف‬ ‫بأنها‬ ‫مكان‬ ‫مناسب‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫للتدريس‬ ‫الفردي‬ ‫والجماعي‬ ‫ويحتوي‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫مواد‬ ‫تعليمية‬ ‫وأجهزة‬ ‫سمعية‬ ‫وبصرية‬ ‫متخصصة‬ ‫في‬ ‫تعليم‬ ‫القراءة‬ ‫وأخصائيين‬ ‫مؤهلي‬ ‫ومدر‬ ‫س‬ ‫على‬ ‫تنمية‬ ‫المهارات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫وعمليات‬ ‫تشخيص‬ ‫وعالج‬ ‫المشكالت‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫على‬ ‫اختالف‬ ‫درجاتها‬ ‫ليقدم‬ ‫خدمات‬ ‫كثيرة‬ ‫للطالب‬ ‫الم‬ ‫تفوقين‬ ‫والمتوسطين‬ ‫والمتأخرين‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫وخدمات‬ ‫للمدرسين‬ ‫د‬ ‫اخل‬ ‫المدرسة‬ ‫ولآل‬ ‫باء‬ ‫خارجها‬ ‫حتى‬ ‫تعمل‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫تنمية‬ ‫قدرات‬ ‫التالميذ‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫إلى‬ ‫أقصى‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫مك‬ ‫ن‬ .
  2. 2. 2 ‫وتشمل‬ ‫أهداف‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫التي‬ ‫ذكرها‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫المتعلم‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫ما‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تي‬ : 1 . ‫تزويد‬ ‫التالميذ‬ ‫بالمهارات‬ ‫األساسية‬ ‫للقراءة‬ . 2 . ‫الوصول‬ ‫بالتالميذ‬ ‫إلى‬ ‫مستوى‬ ‫مماثل‬ ‫لزمالئهم‬ ‫في‬ ‫المهارات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ . 3 . ‫زيادة‬ ‫الثقة‬ ‫وتعزيز‬ ‫دافعية‬ ‫التلميذ‬ ‫بنفسه‬ ‫بأنه‬ ‫تلميذ‬ ‫سو‬ ‫ي‬ . 4 . ‫تقديم‬ ‫تعليم‬ ‫قرائي‬ ‫ناجح‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تشخيص‬ ‫الضعف‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ . 5 . ‫وتقديم‬ ‫الخدمات‬ ‫العالجية‬ ‫للتالميذ‬ ‫الذين‬ ‫يعانون‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫الض‬ ‫عف‬ . 6 . ‫االهتمام‬ ‫بالتعليم‬ ‫الفردي‬ . 7 . ‫خفض‬ ‫قلق‬ ‫القراءة‬ ‫والمشكالت‬ ‫األخرى‬ ‫المصاحبة‬ ‫للم‬ ‫شك‬ ‫الت‬ ‫القرائية‬ . ‫أما‬ ‫أهداف‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫المرتبطة‬ ‫بالمعلم‬ ‫فتتمثل‬ ‫في‬ : 1 - ‫تزويد‬ ‫المعلمين‬ ‫بنظرية‬ ‫متماسكة‬ ‫عن‬ ‫عمليات‬ ،‫القراءة‬ ‫واكتساب‬ ،‫مهاراتها‬ ‫ومراحل‬ ‫نمو‬ ‫تلك‬ ‫المهارات‬ . 2 - ‫وصول‬ ‫المعلم‬ ‫إلى‬ ‫مستوى‬ ‫من‬ ‫المهارة‬ ‫يجعله‬ ً ‫ا‬‫ا‬‫قادر‬ ‫على‬ ‫تحديد‬ ‫مستويات‬ ‫النمو‬ ‫القرائي‬ ‫ومراحله‬ ‫عند‬ ‫التلميذ‬ . 3 - ‫تمكين‬ ‫المعلم‬ ‫من‬ ‫استخدام‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الطرق‬ ‫التدريسية‬ ‫وتوصيفها‬ ‫داخل‬ ‫الفصول‬ ‫الدراس‬ ‫ية‬ ‫بشكل‬ ‫انتقائي؛‬ ‫وذلك‬ ‫بما‬ ‫يؤهلهم‬ ‫لمواجهة‬ ‫المتطلبات‬ ‫القرائية‬ ‫لكل‬ ‫تلميذ‬ ‫بشكل‬ ‫من‬ ‫فرد‬ . 4 - ‫الوصول‬ ‫بالمعلمين‬ ‫إلى‬ ‫مستوى‬ ‫الممارسين‬ ‫المتأملين‬ ‫والمبدعين‬ ‫في‬ ‫آن‬ ‫واحد‬ . ‫وأوضح‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫أهمية‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫واألسباب‬ ‫التي‬ ‫تستدعي‬ ‫إنشاءها‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫بينها‬ : 1 - ‫ار‬ ‫تفا‬ ‫عدد‬ ‫التالميذ‬ ‫الضعاف‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫في‬ ‫المدارس‬ ‫خاصة‬ ‫في‬ ‫المرحلة‬ ‫االبتدائية‬ . 2 - ‫عدم‬ ‫استفادة‬ ‫التالميذ‬ ‫الضعاف‬ ‫من‬ ‫طريقة‬ ‫التدريس‬ ‫والمواد‬ ‫التعليمية‬ ‫المستخدمة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الفصل‬ . 3 - ‫إن‬ ‫عملية‬ ‫إعداد‬ ‫تمارين‬ ‫عالجية‬ ‫للتالميذ‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫عاف‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫تدريبات‬ ‫اإل‬ ‫ضافية‬ ‫ل‬ ‫لتنمية‬ ‫ال‬ ‫يمكن‬ ‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫فصولنا‬ ‫الحالية‬ . 4 - ‫وجود‬ ‫مدى‬ ‫واسع‬ ‫من‬ ‫الفروق‬ ‫الفردية‬ ‫بين‬ ‫التالميذ‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫صف‬ ‫دراسي‬ ‫خصوصا‬ ‫على‬ ‫مستوى‬ ‫المرحلة‬ ‫االبتدائية‬ . ‫وفيما‬ ‫يخص‬ ‫تصميم‬ ‫العيادة‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫يقترح‬ ‫أن‬ ‫تخصص‬ ‫غرفة‬ ‫واحدة‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫للع‬ ‫ي‬ ‫ادة‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫يمكن‬ ‫تنظيمها‬ ‫وتجهيزها‬ ‫و‬ ‫تكون‬ ‫بعيدة‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫اء‬ ‫وجيدة‬ ‫ال‬ ‫تهوية‬ ‫واإلضاء‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫تتسع‬ ‫ل‬ ‫عدد‬ ‫كبير‬ ‫من‬ ‫المعلمين‬ ‫والتالميذ‬ ‫في‬ ‫آن‬ ‫واحد‬ ‫و‬ ‫تكون‬ ‫مناسبة‬ ‫للتدريس‬ ‫الفردي‬ ،‫والجماعي‬ ‫وإيجاد‬ ‫م‬ ‫نض‬ ‫دة‬ ‫كبيرة‬ ‫مستطيلة‬ ‫أو‬ ‫نصف‬ ‫دائرية‬ ‫للتدريس‬ ،‫الجماعي‬ ‫ومقصورات‬ ‫صغيرة‬ ‫للتدريس‬ ‫الفردي‬ ‫يتوافر‬ ‫بها‬ ‫سبورات‬ ‫م‬ ‫تن‬ ‫قله‬ ‫ولوحة‬ ‫إ‬ ‫عالنات‬ ‫متحرك‬ ‫ة‬ ‫ودواليب‬ ‫لحفظ‬ ‫ا‬ ‫لملفات‬ ‫واالختبارات‬ ‫والسجالت‬ ‫واأللعاب‬ ‫والمواد‬ ‫التعليمية‬ ، ‫و‬ ‫قد‬ ‫تنقسم‬ ‫ال‬ ‫غ‬ ‫رفة‬ ‫إلى‬ ‫جز‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫حده‬ ‫ما‬ ‫للتدريس‬ ‫الجماعي‬ ‫و‬ ‫يكون‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬ ‫الع‬ ‫ي‬ ‫ادة‬ ‫قرب‬ ،‫السبورة‬ ‫وآخر‬ ‫للتدريس‬ ‫الفردي‬
  3. 3. 3 ‫والمجموعات‬ ‫الصغيرة‬ ‫ويقع‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫المقابلة‬ ‫ويترك‬ ‫بينها‬ ‫مكان‬ ‫خ‬ ً ‫ال‬ ‫لتسهيل‬ ‫الحركة‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫جهز‬ ‫غ‬ ‫رفة‬ ‫العيادة‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫بالمواد‬ ‫التعليمية‬ ‫واألجهزة‬ ‫اآل‬ ‫تية‬ : 1 - ‫االختبارات‬ : ‫مثل‬ ‫اختبارات‬ ‫القراءة‬ ‫المقننة‬ ‫لقياس‬ ‫االستعداد‬ ‫والتحصيل‬ ‫والتشخيص‬ ، ‫واخت‬ ‫ب‬ ‫ارات‬ ‫ذكاء‬ ‫وميول‬ ‫واتجاهات‬ ‫واختبارات‬ ‫تحديد‬ ‫المستوى‬ ‫واختبارات‬ ‫لقياس‬ ‫القدر‬ ‫ة‬ ‫السمعية‬ ‫والبصرية‬ . 2 - ‫كتب‬ ‫متنوعة‬ ‫الموضوعات‬ ‫والمستويات‬ . 3 - ‫مواد‬ ‫ت‬ ‫عليمية‬ ‫مبرمجة‬ . 4 - ‫أ‬ ‫فالم‬ ‫واسطوانات‬ ‫خاصة‬ ‫بالقراءة‬ . 5 - ‫أجهزة‬ ‫عرض‬ . ‫وحول‬ ‫الخدمات‬ ‫التي‬ ‫تقدمها‬ ‫الع‬ ‫يا‬ ‫دات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫تطرق‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالراز‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫مفاهيم‬ ‫ومصطلحات‬ ‫مرتبطة‬ ‫بمشكالت‬ ‫القراءة‬ ‫مثل‬ ‫عسر‬ ‫القر‬ ‫اءة‬ " ‫الديسلكس‬ ‫يا‬ " ‫وهو‬ ‫اضطراب‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫القراءة‬ ‫خارج‬ ‫نطاق‬ ‫أية‬ ‫إعاقة‬ ‫عقلية‬ ‫أو‬ ‫حسبة‬ ‫وغير‬ ‫مرتبط‬ ‫بعوامل‬ ‫ثقافية‬ ‫أو‬ ‫بيئ‬ ‫ية‬ ‫أو‬ ‫ب‬ ‫عدم‬ ‫الرغبة‬ ‫في‬ ‫الدراسة‬ ، ‫و‬ ‫يكون‬ ‫معدل‬ ‫الذكاء‬ ‫لدى‬ ‫الشخص‬ ‫الذي‬ ‫يعاني‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫االضطراب‬ ‫عاديا‬ ‫أو‬ ‫فوق‬ ‫العادي‬ ، ‫ثم‬ ‫أشار‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫فرق‬ ‫بين‬ ‫عسر‬ ‫القراءة‬ ‫والتأخر‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ، ‫و‬ ‫رغم‬ ‫أن‬ ‫النتيجة‬ ‫واحدة‬ ‫وه‬ ‫ي‬ ‫انخفاض‬ ‫األداء‬ ‫الوظيفي‬ ‫في‬ ،‫القراءة‬ ‫إال‬ ‫أن‬ ‫هناك‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫الفروق‬ ‫بين‬ ‫حاالت‬ ‫الديسلكسي‬ ‫ا‬ ‫وحاالت‬ ‫الت‬ ‫أخ‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫التخلف‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫ويمكن‬ ‫تلخيص‬ ‫أهم‬ ‫الفروق‬ ‫التي‬ ‫رصدت‬ ‫فيما‬ ‫ي‬ ‫أت‬ ‫ي‬ : 1 - ‫الديسلكسيا‬ ‫أو‬ ‫عسر‬ ‫القراءة‬ ‫أكثر‬ ‫انتشارا‬ ‫لدى‬ ‫الذكور‬ ‫بخالف‬ ‫ال‬ ‫تأخر‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫خلف‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫القراءة‬ . 2 - ‫اإلعاقات‬ ‫العصبية‬ ‫أكثر‬ ‫انتشارا‬ ‫في‬ ‫صفوف‬ ‫المتأخرين‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ . 3 - ‫كان‬ ‫التقدم‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫والتهجي‬ ‫أبطأ‬ ‫لدى‬ ‫عينة‬ ‫األطفال‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫عسرين‬ ‫قرا‬ ‫ئ‬ ً ‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫مقارنة‬ ‫ب‬ ‫الم‬ ‫تأخ‬ ‫رين‬ . 4 - ‫من‬ ‫جهة‬ ،‫أخرى‬ ‫أثبتت‬ ‫الدراسات‬ ‫وجود‬ ‫فروق‬ ‫فسيولوجية‬ ‫بين‬ ‫ال‬ ‫فئ‬ ،‫تين‬ ‫حيث‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ ‫أطفال‬ ‫الديسلكسيا‬ ‫ي‬ ‫عانون‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫خلل‬ ‫وظيفي‬ ‫عصبي‬ ‫في‬ ‫دوائر‬ ‫القراءة‬ ‫ب‬ ‫النصف‬ ‫األيسر‬ ‫ال‬ ‫خلف‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫الم‬ ،‫خ‬ ‫بينما‬ ‫من‬ ‫النادر‬ ‫تشخيص‬ ‫هذا‬ ‫ال‬ ‫خل‬ ‫ل‬ ‫لدى‬ ‫األطفال‬ ‫الذين‬ ‫يعانون‬ ‫تخلفا‬ ‫في‬ ‫القر‬ ‫اءة‬ ‫ومن‬ ‫المصطلحات‬ ‫األخر‬ ‫ى‬ ‫المرتبطة‬ ‫بمشكالت‬ ‫القراءة‬ ‫الضعف‬ ‫ال‬ ‫قرائي‬ ‫ويعني‬ ‫القصو‬ ‫ر‬ ‫في‬ ‫تحقيق‬ ‫األهداف‬ ‫المقصودة‬ ‫بالقراءة‬ ، ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫فهو‬ ‫يشمل‬ : ‫القصور‬ ‫في‬ ‫فهم‬ ‫المقروء‬ ‫أو‬ ‫التع‬ ‫بير‬ ،‫عنه‬ ‫أو‬ ‫البطء‬ ‫في‬ ،‫القراءة‬ ‫أو‬ ‫التلفظ‬ ‫ال‬ ‫خاطئ‬ ،‫للكلمة‬ ‫أو‬ ‫الخطأ‬ ‫في‬ ‫ضبط‬ ‫األلفاظ‬ ‫وشكلها‬ ... ‫إلى‬ ‫آخر‬ ‫ما‬ ‫يتصل‬ ‫بأهداف‬ ‫القراءة‬ . ‫كما‬ ‫يعد‬ ‫فرط‬ ‫القراءة‬ ‫أحد‬ ‫المصطلحات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بمشكالت‬ ‫القراءة‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫وصف‬ ‫فرط‬ ‫قراءة‬ ‫األطفال‬ ‫ب‬ ‫كون‬ ‫نسبة‬ ‫ذك‬ ‫اء‬ ‫الطفل‬ ‫في‬ ‫المعدل‬ ‫أو‬ ‫فوق‬ ‫المعدل‬ ‫الطبيعي‬ ‫ومقدرة‬ ‫الطفل‬ ‫القر‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫المتوقع‬ ‫ممن‬ ‫هو‬ ‫في‬ ‫سن‬ ‫ه‬ ‫ومعدل‬ ‫ذكا‬ ‫ئ‬ ،‫ه‬ ‫ويمكن‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫عرف‬ ‫فرط‬ ‫القراءة‬ ‫بالقدرة‬ ‫الفائقة‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫ت‬ ‫مييز‬ ‫الكلمات‬ ‫والتي‬ ‫تكون‬ ‫أعلى‬ ‫من‬ ‫مستوى‬ ‫المهارات‬ ‫المتوقعة‬ ‫للطفل‬ ، ‫وفي‬ ‫بعض‬ ‫الح‬ ‫االت‬ ‫يكون‬ ‫فرط‬ ‫القراءة‬ ‫مشكلة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫فهم‬ ‫الحديث‬ ، ‫و‬ ‫معظم‬ ‫حاالت‬ ‫فرط‬ ‫قراءة‬ ‫األطفال‬ ‫أو‬ ‫حتى‬ ‫أغلب‬ ‫ها‬ ‫يكمن‬ ‫في‬ ‫حاالت‬ ‫اضطرابات‬ ‫التوحد‬ ‫فمن‬ ‫بين‬ 5 - 10 % ‫من‬ ‫األطفال‬ ‫المصابين‬ ‫بالتوحد‬ ً ‫ق‬ ‫درت‬ ‫إصابتهم‬ ‫بفرط‬ ‫القراءة‬ .
  4. 4. 4 ‫ومن‬ ‫ا‬ ‫لخدمات‬ ‫التي‬ ‫تقدمها‬ ‫العيادات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫أستعرض‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫بع‬ ‫منها‬ : ‫ك‬ ‫اإلعداد‬ ‫التربوي‬ ‫ألخصائي‬ ‫القراءة‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫برامج‬ ‫مكثفة‬ ‫في‬ ‫التشخيص‬ ‫والعالج‬ ، ‫و‬ ‫تقديم‬ ‫الخدمات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫اإلضافية‬ ‫للتالميذ‬ ‫المتفوقين‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ، ‫و‬ ‫تقديم‬ ‫الخدمات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫غير‬ ‫العالجية‬ ‫لجميع‬ ‫التالميذ‬ ‫في‬ ‫جميع‬ ‫المستويات‬ ‫فيما‬ ‫بعد‬ ‫المرحلة‬ ‫االبتدائية‬ ‫مثل‬ ‫الدورات‬ ‫القص‬ ‫يرة‬ ‫في‬ ‫المهارا‬ ‫ت‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫والمهارات‬ ‫الدراسية‬ ، ‫و‬ ‫تقديم‬ ‫برنامج‬ ‫عالجي‬ ‫للتالميذ‬ ‫الذين‬ ‫يعانون‬ ‫من‬ ‫صعوبات‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫و‬ ‫برنامج‬ ‫قرائ‬ ‫ي‬ ‫ترفيهي‬ ‫لجميع‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ، ‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫وأي‬ ‫القيام‬ ‫بعمليات‬ ‫التقويم‬ ‫و‬ ‫تدريب‬ ‫العاملين‬ ‫في‬ ‫العيادة‬ ‫القرا‬ ‫ئية‬ ، ‫باإلضافة‬ ‫ل‬ ‫خدمات‬ ‫العالقات‬ ‫العامة‬ . ‫وأكد‬ ‫ضيف‬ ‫الندوة‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫مختار‬ ‫أن‬ ‫أدو‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫المعالج‬ ‫ومعاونيه‬ ‫في‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫متعددة‬ ‫وتتكامل‬ ‫مع‬ ،‫بعضها‬ ‫وتشمل‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ : ‫ا‬ً ‫أول‬ : ‫دور‬ ‫المعلم‬ ‫المعالج‬ : ‫ويتضمن‬ ‫تشخيص‬ ‫مشكالت‬ ‫التالميذ‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ، ‫و‬ ‫اختيار‬ ‫الم‬ ‫واد‬ ‫التعليمية‬ ‫و‬ ‫تصميم‬ ،‫الدروس‬ ‫والتدريس‬ ‫الفرد‬ ‫ي‬ ، ‫وتدريس‬ ‫المجموعات‬ ‫الصغيرة‬ ‫والكبي‬ ‫رة‬ ‫من‬ ‫التالميذ‬ ‫ومتابعتهم‬ ، ‫و‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ‫األخصائي‬ ‫االجتماعي‬ ‫والنفسي‬ ‫والمعلم‬ ‫المساعد‬ ‫واآلباء‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫نجاح‬ ‫برامج‬ ‫العالج‬ ، ‫و‬ ‫اإلشراف‬ ‫على‬ ‫إدارة‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫وتدريب‬ ‫العاملين‬ ‫في‬ ‫العيادة‬ ، ‫و‬ ‫وضع‬ ‫التالميذ‬ ‫في‬ ‫مواقف‬ ‫تثير‬ ‫انتباههم‬ ، ‫و‬ ‫تكليف‬ ‫التالميذ‬ ‫ب‬ ‫اإلجابة‬ ‫عن‬ ‫عد‬ ‫د‬ ‫من‬ ‫األسئلة‬ ‫حو‬ ‫ل‬ ‫المواد‬ ‫التي‬ ‫تمت‬ ‫قراءتها‬ ‫في‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ، ‫و‬ ‫مساعدة‬ ‫تالميذه‬ ‫في‬ ‫فهم‬ ‫واستيعاب‬ ‫المواد‬ ‫المق‬ ‫روءة‬ ، ‫و‬ ‫اتبا‬ ‫وسائل‬ ‫للتشويق‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ، ‫و‬ ‫مالحظة‬ ‫كل‬ ‫تلميذ‬ ‫على‬ ،‫حدة‬ ‫وفهم‬ ‫الفروق‬ ‫الفردية‬ ‫و‬ ‫العوامل‬ ‫المؤثرة‬ ‫فيها‬ ‫و‬ ‫زيادة‬ ‫الت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫لفظي‬ ‫وغير‬ ‫اللفظي‬ ‫بينه‬ ‫وبين‬ ‫تال‬ ‫مي‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ، ‫و‬ ‫أال‬ ‫يتبر‬ ‫ا‬ ‫لمعلم‬ ‫دائما‬ ‫بحل‬ ‫صعوبات‬ ‫تالميذه‬ ‫القرائية‬ ، ‫بل‬ ‫يدفعهم‬ ‫إلى‬ ‫محاولة‬ ‫االستقال‬ ‫ل‬ ‫بحلها‬ ‫بالتدريبات‬ ‫و‬ ‫التمرينات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫المستمرة‬ ‫داخل‬ ‫العيادة‬ ، ‫و‬ ‫يوظف‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫بكفاءة‬ ، ‫و‬ ‫دورة‬ ‫يتعد‬ ‫ى‬ ‫التلقين‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫أن‬ ‫يصبح‬ ‫موجها‬ ‫ومرشدا‬ ً ‫ا‬‫ا‬‫قائد‬ ً ‫ا‬‫ا‬‫ومرشد‬ ً ‫ا‬‫ا‬‫ومحرك‬ ‫المناقشات‬ ‫وا‬ ‫ألنشطة‬ ‫الصفية‬ ‫باستخدام‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ومطورا‬ ‫وموجها‬ ً ‫ا‬‫ا‬‫ومشرف‬ ‫على‬ ‫األعمال‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫بها‬ ‫التالميذ‬ . ‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬ : ‫دور‬ ‫المعلم‬ ‫المساعد‬ : ‫و‬ ‫تتضمن‬ ‫االحتفاظ‬ ‫بالسجالت‬ ‫المجمعة‬ ‫للع‬ ‫يادة‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ، ‫وإ‬ ‫عداد‬ ‫المواد‬ ‫التعليمية‬ ، ‫و‬ ‫تصميم‬ ‫االختبارات‬ ‫وتطبيقها‬ ، ‫و‬ ‫االستما‬ ‫إلى‬ ‫التالميذ‬ ‫أثناء‬ ‫القرا‬ ‫ءة‬ ‫الجهرية‬ ، ‫و‬ ‫مساعدة‬ ‫المعلم‬ ‫المعالج‬ ‫في‬ ‫تشخيص‬ ‫وعالج‬ ‫مشكالت‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ، ‫و‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ‫األخصائي‬ ‫االجتماعي‬ ‫واالخصائي‬ ‫النفسي‬ ‫على‬ ‫حل‬ ‫مشكالت‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫اال‬ ‫جتماعية‬ ‫والنفس‬ ‫ية‬ ، ‫و‬ ‫متابعة‬ ‫تقدم‬ ‫التالميذ‬ ‫في‬ ‫برامج‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ، ‫وإ‬ ‫عداد‬ ‫جلسات‬ ‫عالجية‬ ‫فردية‬ ‫وجماعي‬ ‫ة‬ ‫للتالميذ‬ ‫الذين‬ ‫لديهم‬ ‫صعوبات‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫و‬ ‫المساعدة‬ ‫في‬ ‫إعداد‬ ‫أنشطة‬ ‫ووسائل‬ ‫تعليمية‬ ‫داخل‬ ‫السي‬ ‫ادة‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ . ‫ا‬ً‫ثالث‬ : ‫دور‬ ‫األخصائي‬ ‫الجتماعي‬ : ‫ويتمثل‬ ‫في‬ ‫فهم‬ ‫سلوك‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫االجتماعي‬ ، ‫والتنسيق‬ ‫بين‬ ‫األسرة‬ ‫والمدرسة‬ ‫ومسئولي‬ ‫العيادة‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫لالرتقاء‬ ‫بالخدمات‬ ‫المقدمة‬ ‫لل‬ ‫تالمي‬ ،‫ذ‬ ‫و‬ ‫مساع‬ ‫دة‬ ‫التالميذ‬ ‫على‬ ‫اكتساب‬ ‫المهارات‬ ‫االجتماعية‬ ‫ومهارات‬ ‫النمو‬ ‫الشخصي‬ ، ‫و‬ ‫اكتشاف‬ ‫األنماط‬ ‫السلوكية‬ ‫المستهجنة‬ ‫لدى‬ ‫التلميذ‬ ‫ومساعدته‬ ‫على‬ ‫اكتساب‬ ‫السلوكيات‬ ‫الم‬ ‫قبول‬ ‫ة‬ ، ‫و‬ ‫المس‬ ‫اعدة‬ ‫في‬ ‫تشخيص‬ ‫وعالج‬ ‫صعوبات‬ ‫القراءة‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫هم‬ ‫المقروء‬ ‫لدى‬ ‫التالمي‬ ،‫ذ‬ ‫و‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫تنفيد‬ ‫ب‬ ‫عض‬ ‫الجلسات‬ ‫العالجية‬ ، ‫و‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫موا‬ ‫ظب‬ ‫ة‬ ‫التالمي‬ ،‫ذ‬ ‫والعمل‬ ‫على‬ ‫منع‬ ‫تكرار‬ ‫الغياب‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫لتأخر‬
  5. 5. 5 ‫اليومي‬ ، ‫و‬ ‫المشاركة‬ ‫والتعاون‬ ‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫الجماعية‬ ‫وقيادة‬ ‫بعضها‬ ، ‫بث‬ ‫روح‬ ‫التعاون‬ ‫واأل‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫بين‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫وفريق‬ ‫عمل‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫لتقديم‬ ‫تعلم‬ ‫قرا‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ناجح‬ ، ‫وتقديم‬ ‫المشورة‬ ‫ألولي‬ ‫اء‬ ‫األمور‬ ‫ومعلمي‬ ‫المادة‬ ‫القرائية‬ ‫فيما‬ ‫يتعلق‬ ‫بتأثير‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫استجابات‬ ‫وسلوكيات‬ ‫التال‬ ،‫ميذ‬ ‫و‬ ‫تقديم‬ ‫المشورة‬ ‫للتالمي‬ ‫ذ‬ ‫لمساعدتهم‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫على‬ ‫صعوبات‬ ‫القراءة‬ ‫وقلقها‬ ‫لديهم‬ . ‫ًا‬‫ع‬‫راب‬ : ‫دور‬ ‫األخصائي‬ ‫النفسي‬ : ‫ومن‬ ‫األدوار‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫بها‬ ‫التعاون‬ ‫مع‬ ‫المعلمين‬ ‫واألخصائي‬ ‫اال‬ ‫جتماعي‬ ‫في‬ ‫فهم‬ ‫سلوكيات‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫وحل‬ ‫مشكالتهم‬ ‫النفسية‬ ‫في‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ، ‫و‬ ‫التعاون‬ ‫مع‬ ‫فريق‬ ‫عمل‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫في‬ ‫تكريم‬ ‫الطالب‬ ‫المتفوقين‬ ‫بالعيادة‬ ‫القرائية‬ ، ‫و‬ ‫العمل‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫بناء‬ ‫الثقة‬ ‫والعالقة‬ ‫اإليجابية‬ ‫بينه‬ ‫وبين‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫ممن‬ ‫لديهم‬ ‫خالفات‬ ‫في‬ ‫عالقتهم‬ ‫بأولياء‬ ‫أمو‬ ‫رهم‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫خصوصية‬ ‫وسرية‬ ‫المقابالت‬ ‫وما‬ ‫يدور‬ ‫فيها‬ ، ‫و‬ ‫االكتشاف‬ ‫المبكر‬ ‫لبعض‬ ‫المشكالت‬ ‫واال‬ ‫ضطر‬ ‫ابا‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫االنحر‬ ‫ا‬ ‫فات‬ ‫لدى‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫والعمل‬ ‫على‬ ‫سرعة‬ ‫مواجهتها‬ ‫وإيجاد‬ ‫الحلول‬ ‫المناسبة‬ ‫لها‬ ، ‫و‬ ‫المساعدة‬ ‫في‬ ‫تشخيص‬ ‫وعالج‬ ‫صعوبات‬ ‫القراءة‬ ‫وفهم‬ ‫المقروء‬ ‫وخ‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫قل‬ ‫ق‬ ‫القراءة‬ ‫لدى‬ ‫تالميذ‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ، ‫و‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫تنفيد‬ ‫بعض‬ ‫الجلسات‬ ‫ال‬ ‫عالج‬ ‫ية‬ ، ‫و‬ ‫إعطاء‬ ‫النصح‬ ‫وتقديم‬ ‫المشورة‬ ‫فيما‬ ‫يخص‬ ‫األمراض‬ ‫النفسية‬ ‫التي‬ ‫يتعرض‬ ‫لها‬ ‫تالميذ‬ ‫العياد‬ ‫ة‬ ،‫القرائية‬ ‫وكيفية‬ ‫التصرف‬ ‫معهم‬ ‫ونوعية‬ ‫األساليب‬ ‫العالجية‬ ‫المقترحة‬ ‫لهم‬ . ‫ثم‬ ‫انتقل‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫للحديث‬ ‫حول‬ ‫الع‬ ‫ي‬ ‫ادات‬ ‫القرائية‬ ‫في‬ ‫بيئات‬ ‫أخرى‬ ‫وبين‬ ‫أن‬ ‫العي‬ ‫ادات‬ ‫القرا‬ ‫ئ‬ ‫ية‬ ‫الرقمية‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫موقع‬ ‫إ‬ ‫لكتروني‬ ‫يحتوي‬ ‫على‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫الوسائط‬ ‫ا‬ ‫لمتعددة‬ ( ‫الصوت‬ ‫والصورة‬ ‫والنص‬ ‫والرسوم‬ ‫الثابتة‬ ‫والمتحركة‬ ‫ومقاطع‬ ‫الفالش‬ ) ‫والتي‬ ‫تساعد‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫جذب‬ ‫انتباه‬ ‫التالمي‬ ‫ذ‬ ‫وزياد‬ ‫ة‬ ‫التركيز‬ ‫فيما‬ ‫ي‬ ‫عرض‬ ‫عليهم‬ ‫من‬ ‫وسائط‬ ‫تعليمية‬ ‫وقياس‬ ‫م‬ ‫دى‬ ‫تقدمهم‬ ‫في‬ ‫التعلم‬ ‫تحت‬ ‫إ‬ ‫شراف‬ ‫المعلم‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫وولي‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫المنزل‬ . ‫وت‬ ‫تكون‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫الرقمية‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫العناصر‬ ‫منها‬ :  ‫مكتبة‬ ‫الوسائط‬ ‫المتعددة‬ .  ‫أساليب‬ ‫تقويم‬ ‫رقمية‬ ‫متنوعة‬ .  ‫مستود‬ ‫رقمي‬ ‫يحتوي‬ ‫على‬ ‫عناصر‬ ‫تعلم‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ ‫روابط‬ ‫المستودعات‬ ‫رقمية‬ .  ‫اختبارات‬ ‫تشخيصية‬ ‫مسموعة‬ ‫ومرتبة‬ ‫ل‬ ‫تشخيص‬ ‫الضعف‬ ‫القرا‬ ‫ئي‬ . ‫وأوضح‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫في‬ ‫إشارة‬ ‫إلى‬ ‫مميزات‬ ‫العيادات‬ ‫القرا‬ ‫ئية‬ ‫الرقمية‬ ‫أنه‬ ‫قد‬ ‫ي‬ ‫كون‬ ‫الضعف‬ ‫القرائي‬ ‫نتيجة‬ ‫خلل‬ ‫وظيفي‬ ‫في‬ ،‫الحواس‬ ‫وأيضا‬ ‫قد‬ ‫يكو‬ ‫ن‬ ‫هناك‬ ‫ضعف‬ ‫في‬ ‫اإلب‬ ‫صار‬ ‫لدى‬ ‫التلميذ‬ ‫فال‬ ‫يستطيع‬ ‫رؤية‬ ‫الحروف‬ ‫والتمييز‬ ،‫بينها‬ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫بعض‬ ‫التالميذ‬ ‫يعانون‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ضعف‬ ،‫التركيز‬ ‫وقد‬ ‫يكون‬ ‫الضعف‬ ‫لدى‬ ‫المعلم‬ ‫نفسه‬ ‫لعدم‬ ‫استخدامه‬ ‫طرق‬ ‫تدريس‬ ‫حديثة‬ ‫وفعال‬ ‫ة‬ ‫وعدم‬ ‫االستعانة‬ ‫بالوسائط‬ ‫التعليمية‬ ‫المناسبة‬ ‫فتصبح‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫الرقم‬ ‫ية‬ ‫بما‬ ‫ت‬ ‫وفره‬ ‫من‬ ‫إمكانات‬ ‫هامة‬ ‫ميزة‬ ‫يمكنها‬ ‫أن‬ ‫تنقلب‬ ‫على‬ ‫معظم‬ ‫أسباب‬ ‫الضعف‬ ‫التي‬ ‫تم‬ ‫ذكرها‬ . ‫واختتم‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫الندوة‬ ‫بتقديم‬ ‫مقرحات‬ ‫تضمنت‬ ‫موضوعات‬ ‫للبحث‬ ‫والدراس‬ ،‫ة‬ ‫ومشروعات‬ ‫مرتبطة‬ ‫بالعيادات‬ ‫القرائية‬ ‫الواقعية‬ ‫أو‬ ‫الرقمية‬ ‫حيث‬ ‫يعد‬ ‫هذا‬ ‫الميدان‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫غ‬ ‫ول‬ ‫م‬ ‫يطرق‬ ‫بكثافة‬ ‫وتنوع‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫الباحثين‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ :
  6. 6. 6 1 . ‫يمكن‬ ‫استخدام‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫لعالج‬ ‫بعض‬ ‫المظاهر‬ ‫و‬ ‫المشكالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫بضعف‬ ‫و‬ ‫عسر‬ ‫القراءة‬ ‫و‬ ‫صعوبات‬ ‫المقروء‬ ‫أو‬ ‫اإلعاقة‬ ‫المخفية‬ ‫أو‬ ‫الت‬ ‫أ‬ ‫خر‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫أو‬ ‫التخلف‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫قراءة‬ ‫و‬ ‫عجز‬ ‫القراءة‬ ‫و‬ ‫فرط‬ ‫القراءة‬ ‫كل‬ ‫هذه‬ ‫متغيرات‬ ‫يمكن‬ ‫در‬ ‫استها‬ ‫لنعالج‬ ‫هذه‬ ‫المشاكل‬ ‫في‬ ‫مر‬ ‫احل‬ ‫التعليم‬ ‫األساسية‬ ‫وإعداد‬ ‫برامج‬ ‫عالجية‬ ‫بنمط‬ ‫معين‬ ‫يكون‬ ‫الحاضن‬ ‫له‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ . 2 . ‫كما‬ ‫اقترح‬ ‫أخذ‬ ‫استراتيجيات‬ ‫تدريس‬ ‫متعددة‬ ‫منها‬ ‫ما‬ ‫ج‬ِ‫ل‬‫يعا‬ ‫بشكل‬ ‫فردي‬ ‫ومنها‬ ‫ما‬ ‫ج‬ِ‫ل‬‫يعا‬ ‫بشكل‬ ‫جماعي‬ ‫داخل‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫للحل‬ ‫بعض‬ ‫المشكالت‬ ‫القرائية‬ ‫أو‬ ‫كإثراء‬ ‫للموهوبين‬ ‫والمتفوقين‬ . 3 . ‫ويمكن‬ ‫أيضا‬ ‫أخذ‬ ‫متغيرات‬ ‫رديفة‬ ‫مثل‬ ‫الدافعية‬ ‫والثقة‬ ‫وخفض‬ ‫القلق‬ ‫وأنوا‬ ‫مختلفة‬ ‫من‬ ‫التفكير‬ ‫مثل‬ ‫التفكير‬ ‫الناقد‬ ‫واالستداللي‬ ‫واالبداعي‬ ‫والتأملي‬ ‫كل‬ ‫هذه‬ ‫يمكن‬ ‫االست‬ ‫فادة‬ ‫منها‬ ‫كمشروعات‬ ‫بحثية‬ . 4 . ‫ومن‬ ‫المقرحات‬ ‫المطروحة‬ ‫للبحث‬ ‫عمل‬ ‫برامج‬ ‫تدريبية‬ ‫للمعلمين‬ ‫داخل‬ ‫العيادات‬ ‫القرائي‬ ‫ة‬ ‫سواء‬ ‫كانت‬ ‫خاصة‬ ‫بالتدريس‬ ‫اإلبداعي‬ ‫أو‬ ‫العالجي‬ ‫او‬ ‫التأملي‬ . 5 . ‫ويمكن‬ ‫أيضا‬ ‫ألصحاب‬ ‫تخصص‬ ‫المكتبات‬ ‫والمعلومات‬ ‫بالتعاون‬ ‫مع‬ ‫المعلمين‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫المعا‬ ‫لجين‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫المشخصين‬ ‫للمشكالت‬ ‫القرائية‬ ‫إعداد‬ ‫دراسات‬ ‫خاصة‬ ‫بحزم‬ ‫من‬ ‫كتب‬ ‫معينة‬ ‫أو‬ ‫موضوعات‬ ‫تتعلق‬ ‫بالمشك‬ ‫الت‬ ‫القرائية‬ ‫وتعد‬ ‫هذه‬ ‫نقطة‬ ‫بحثية‬ ‫فاعلة‬ ‫ولها‬ ‫مردود‬ ‫جيد‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المستقبل‬ . 6 . ‫االستفادة‬ ‫من‬ ‫المتخصصين‬ ‫في‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫التعليم‬ ‫لعمل‬ ‫التصميم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫ب‬ ‫شكل‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫بيئة‬ ‫مختلفة‬ ‫باستخدام‬ ‫أدوات‬ ‫التعليم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫وتطبيقات‬ ‫الذكاء‬ ‫االصطنا‬ ‫عي‬ ‫في‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ . 7 . ‫أيضا‬ ‫مؤسسات‬ ‫المجتمع‬ ‫المدني‬ ‫خاصة‬ ‫العاملة‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫يمكن‬ ‫استثمارها‬ ‫ل‬ ‫تحتضن‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫كفصول‬ ‫للتعليم‬ ‫ما‬ ‫قبل‬ ‫الجامعي‬ ‫و‬ ‫تنمي‬ ‫ة‬ ‫مهارات‬ ‫القراءة‬ ‫لدى‬ ‫األطفال‬ ‫أو‬ ‫لم‬ ‫حو‬ ‫األمية‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫إثراء‬ ‫المعرفة‬ ‫عند‬ ،‫المتعلمين‬ ‫وتصبح‬ ‫هذه‬ ‫وظيفة‬ ‫أخرى‬ ‫تضاف‬ ‫لمؤسسات‬ ‫الم‬ ‫جتمع‬ ،‫المدني‬ ‫ويعتقد‬ ‫الدكتو‬ ‫ر‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫مختار‬ ‫أن‬ ‫لدى‬ ‫المؤسسات‬ ‫مرونة‬ ‫ومساحة‬ ‫من‬ ‫الحركة‬ ‫وقدرة‬ ‫على‬ ‫تقديم‬ ‫خدمات‬ ‫غير‬ ‫عادية‬ . 8 . ‫أيضا‬ ‫فكرة‬ ‫وجود‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫المتنقلة‬ ‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫والمناسبات‬ ‫العامة‬ ‫المرتب‬ ‫طة‬ ‫بالقراءة‬ ‫مثل‬ ‫معارض‬ ‫الكتب‬ ،‫وغيرها‬ ‫يمكن‬ ‫إنشاء‬ ‫وعرض‬ ‫نماذج‬ ‫للعيادات‬ ‫القرائية‬ ‫ف‬ ‫يها‬ ‫يحتذى‬ ،‫بها‬ ‫وأيضا‬ ‫تقدم‬ ‫الخدمات‬ ‫العالجية‬ ‫وتعنى‬ ‫بنشر‬ ‫هذه‬ ‫الثقافة‬ ‫بالمجتمع‬ . ‫ورحب‬ ‫ضيف‬ ‫الندوة‬ ‫ب‬ ‫التواصل‬ ‫والتالقي‬ ‫الفكري‬ ‫لتنمية‬ ‫قدراتنا‬ ‫وتطوير‬ ‫األفكار‬ ‫اإلبدا‬ ‫عية‬ . ‫ثم‬ ‫تولى‬ ‫الدكتور‬ ‫صالح‬ ‫المسند‬ ‫مدير‬ ‫مركز‬ ‫الفرس‬ ‫العربي‬ ‫دفة‬ ‫الحديث‬ ‫ليتلقى‬ ‫ا‬ ً‫د‬‫عد‬ ‫ا‬ ‫ا‬ً‫كبير‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫المداخالت‬ ‫واألسئلة‬ ‫بدأت‬ ‫مع‬ ‫الدكتور‬ ‫علي‬ ‫عبدالمنعم‬ ‫حس‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫األستاذ‬ ‫مساعد‬ ‫بكلية‬ ‫التربية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫جامعة‬ ‫الزقازيق‬ ‫بمصر‬ ‫وأثنى‬ ‫على‬ ‫ضيف‬ ‫الندوة‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫الذي‬ ‫يمتعنا‬ ‫ويفيدنا‬ ‫دائما‬ ‫ب‬ ‫مناقشة‬ ‫وعرض‬ ‫قضايا‬ ‫شائكة‬ ‫ما‬ ‫أحوجنا‬ ،‫إليها‬ ‫واتفق‬ ‫معه‬ ‫أن‬ ‫العيادات‬ ‫ليست‬ ‫وسيلة‬ ‫عالجية‬ ‫فقط‬ ‫بل‬ ‫يمكن‬
  7. 7. 7 ‫استخدامها‬ ‫بصفة‬ ‫إثرائية‬ ‫وكبرامج‬ ‫دعم‬ ‫ولكن‬ ‫ينقصنا‬ ‫الحافز‬ ‫وضآلة‬ ‫المثير‬ ‫وأفاد‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫ال‬ ‫قضية‬ ‫الشائكة‬ ‫نعاني‬ ‫منها‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫المناهج‬ ‫وطرق‬ ‫التدريس‬ ‫للغات‬ ‫بشكل‬ ‫عام‬ ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫الحافز‬ ‫ضعي‬ ‫ف‬ ‫والمثير‬ ‫غير‬ ،‫موجود‬ ‫حتى‬ ‫وإن‬ ‫كانت‬ ‫هناك‬ ‫جهود‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫أفراد‬ ‫فيجب‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫هذه‬ ‫الجهود‬ ‫حسب‬ ‫قوله‬ ‫منتمية‬ ‫إلى‬ ‫مؤس‬ ‫سات‬ ‫وتكون‬ " ‫مهمومة‬ ‫بهذه‬ ‫القضية‬ ‫فنحن‬ ‫نعاني‬ ‫من‬ ‫أمية‬ ‫مرتدة‬ ‫يلمسها‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫قرب‬ ‫حتى‬ ‫في‬ ‫الطالب‬ ‫بالجامعة‬ ‫وليس‬ ‫الصفوف‬ ‫األولى‬ ‫فقط‬ ‫ويلمس‬ ‫ضعف‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫القرائ‬ ‫ي‬ ‫حتى‬ ‫وإن‬ ‫قرأ‬ ‫المتعلم‬ ‫ال‬ ‫يفهم‬ ‫ما‬ ‫يقرأه‬ " ، ‫فيرى‬ ‫أن‬ ‫المشكلة‬ ‫تتجسد‬ ‫في‬ ‫عدم‬ ‫االهتمام‬ ‫بهذه‬ ‫القضية‬ ‫أ‬ ، ‫ا‬ ‫صال‬ ‫و‬ ‫ذكر‬ ‫بأنه‬ ‫يمكن‬ ‫عال‬ ‫ج‬ ‫الضعف‬ ‫القرائي‬ ‫وأسبابه‬ ‫بوسائل‬ ‫متعددة‬ ‫منها‬ ‫الوسائل‬ ‫التكنولوجية‬ ‫و‬ ‫لكن‬ ‫نحن‬ ‫بحاجة‬ ‫لقناعة‬ ‫داخلية‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مؤسساتنا‬ ،‫التربوية‬ ‫وأن‬ ‫نشخص‬ ‫مشكلة‬ ‫الضعف‬ ‫القرائي‬ ‫بد‬ ‫قة‬ ‫ونستعين‬ ‫بمتخصصين‬ ‫وأساتذة‬ ‫في‬ ‫علم‬ ‫النفس‬ ‫واألعصاب‬ ‫وعلم‬ ‫المخ‬ ‫كي‬ ‫يشخصوا‬ ‫المشكالت‬ ‫عن‬ ‫قر‬ ‫ب‬ ‫تشخيص‬ ‫دقيق‬ ‫وليس‬ ‫مجرد‬ ‫ضعف‬ ‫قرائي‬ ‫بشكل‬ ‫عام‬ . ‫فقد‬ ‫تعود‬ ‫المشكلة‬ ‫إلى‬ ‫النص‬ ‫نفسه‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫البيئة‬ ‫أو‬ ‫عوامل‬ ‫أخرى‬ ‫دخيلة‬ ‫هي‬ ‫المسببة‬ ‫للتأخر‬ ‫القرائي‬ ‫ألنه‬ ‫بالفعل‬ ‫هناك‬ ‫خلط‬ ‫واضح‬ ‫حتى‬ ‫في‬ ‫بحو‬ ‫ثنا‬ ‫التربوية‬ ‫بين‬ ‫المصطلحات‬ ‫التي‬ ‫ليس‬ ‫بينها‬ ‫فوارق‬ ‫محددة‬ ‫مثل‬ ‫الضعف‬ ‫القرائي‬ ‫والحبسة‬ ‫ا‬ ‫لكالمية‬ ‫والتأخر‬ ،‫القرائي‬ ‫ويجب‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫نستعين‬ ‫بمتخصصين‬ ‫وأصحاب‬ ‫خبرات‬ ‫واسعة‬ ‫ليستخدموا‬ ‫مقا‬ ‫ييس‬ ‫وأدوات‬ ‫ووسائل‬ ‫علمية‬ ‫موضوعية‬ ‫يمكن‬ ‫من‬ ‫خاللها‬ ‫تشخيص‬ ‫المشكلة‬ ‫بدقة‬ ‫وهذا‬ ‫يكون‬ ‫نقطة‬ ‫الب‬ ‫داية‬ ‫والتشخيص‬ ‫الجيد‬ ‫للمشكلة‬ ‫ألن‬ ‫الضعف‬ ‫القرائي‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫حالة‬ ‫خاصة‬ ‫وفردية‬ ‫فالطال‬ ‫ب‬ ‫يكون‬ ‫لديه‬ ‫ضعف‬ ‫قرائي‬ ‫ألسباب‬ ‫عديدة‬ ‫منها‬ ‫الخجل‬ ‫أو‬ ‫الخوف‬ ‫وتأثير‬ ‫البيئة‬ ‫المحيطة‬ ‫المسببة‬ ‫ل‬ ‫لتردد‬ ‫والقلق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫أداءه‬ ‫غير‬ ‫ملفت‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫جيد‬ ‫أمام‬ ‫األقران‬ . ‫واعتبر‬ ‫ضيف‬ ‫الندوة‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫حديث‬ ‫الدكتور‬ ‫علي‬ ‫حس‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫دعوة‬ ‫الستثارة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫غير‬ ‫مهموم‬ ‫بقضية‬ ‫القراءة‬ ‫والضعف‬ ‫القرائي‬ ‫لتنبع‬ ‫من‬ ‫مؤسساتنا‬ ‫التربوية‬ ‫وننشر‬ ‫أهمية‬ ‫ا‬ ‫لقراءة‬ ‫في‬ ‫تنوير‬ ‫عقول‬ ،‫المتعلمين‬ ‫فالمشكلة‬ ‫تتطلب‬ ‫تخصص‬ ‫وتظافر‬ ‫للجهود؛‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫مبي‬ ‫أنه‬ ‫في‬ ‫عام‬ 2008 ‫م‬ ‫شارك‬ ‫بمشرو‬ ‫في‬ ‫المملكة‬ ‫العربية‬ ‫السعودية‬ ‫عن‬ ‫العسر‬ ‫القرائي‬ ‫وأجريت‬ ‫دراسة‬ ‫اشترك‬ ‫بها‬ ‫أسات‬ ‫ذة‬ ‫من‬ ‫كافة‬ ‫التخصصات‬ ‫وتم‬ ‫تقديم‬ ‫أدوات‬ ‫تشخيصية‬ ‫للكشف‬ ‫عن‬ ‫العسر‬ ‫الكتاب‬ ‫ي‬ ‫والقرائي‬ ‫ل‬ ‫لطالب‬ ‫في‬ ‫المرحلة‬ ‫االبتدائية‬ . ‫وأشار‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫أنه‬ ‫قد‬ ‫يلتمس‬ ‫العذر‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ألنها‬ ‫ال‬ ‫تجد‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫يضع‬ ‫الخطة‬ ‫ويسير‬ ‫وفق‬ ،‫أهداف‬ ‫والبد‬ ‫للمسؤول‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫حين‬ ‫يعرض‬ ‫عليه‬ ً‫ا‬‫ع‬‫مشرو‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫د‬‫مع‬ ‫ا‬ ‫باحت‬ ‫رافية‬ ‫وواقعية‬ ‫أن‬ ‫ينفذه‬ ‫بكفاءة‬ ،‫وحرفية‬ ‫ولكن‬ ‫نحن‬ ‫نفتقد‬ ‫ذلك‬ ‫فال‬ ‫يو‬ ‫جد‬ ‫من‬ ‫يتصدى‬ ‫لهذه‬ ‫المشك‬ ‫الت‬ . ‫ويعتقد‬ ‫أن‬ ‫أغلب‬ ‫المؤسسات‬ ‫ستسعد‬ ‫بمعالجة‬ ‫مشكالت‬ ‫حقيقية‬ ‫فهي‬ ‫نشأت‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫ذلك‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ال‬ ‫عاملة‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫الراغبة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫عندما‬ ‫تالقي‬ ً‫ا‬‫ع‬‫مشرو‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫د‬‫جا‬ ‫ا‬ ‫ويعالج‬ ‫مشكلة‬ ‫حق‬ ‫يقية‬ ‫ستنفذه‬ . ‫وقد‬ ‫يكون‬ ‫هناك‬ ً ‫ا‬‫ال‬‫فع‬ ‫دراسات‬ ‫وخطط‬ ‫أعدت‬ ‫بعناية‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫عالج‬ ‫مشكالت‬ ‫حقيقية‬ ‫ولكن‬ ‫ربما‬ ‫توجد‬ ‫ف‬ ‫جوة‬ ‫بين‬ ‫متخذ‬ ‫القرار‬ ‫وبين‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫صانع‬ ‫المعرفة‬ ‫وهذ‬ ‫ه‬ ‫مشكلة‬ ‫عامة‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫كله‬ ‫بالذات‬ ‫في‬ ‫ق‬ ‫طا‬ ‫العلوم‬ ‫اإلنسانية‬ ‫واالجتماعية‬ ، ‫والبد‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫تجسير‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫متخذ‬ ‫القرار‬ ‫الذي‬ ‫ينفذ‬ ‫وما‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫العلماء‬ ‫والباحثين‬ ‫الذين‬ ‫يعالجون‬ ‫مشكال‬ ‫ت‬ ‫حقيقية‬ . ‫و‬ ‫هذا‬ ‫ال‬ ‫تحدي‬ ‫موجود‬ ‫في‬ ‫الوطن‬ ‫العربي‬ ‫من‬ ‫ذ‬ ‫سنو‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫لو‬ ‫استطعنا‬ ‫أن‬ ‫نصل‬ ‫لمرحلة‬ ‫صناعة‬ ‫هذا‬ ‫الجسر‬ ‫سنقطع‬ ً‫ا‬‫شوط‬ ‫ا‬ ً‫ا‬‫كبير‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫حل‬ ‫بعض‬ ‫المشكالت‬ ‫و‬ ‫توفير‬ ‫الموارد‬ ‫المادية‬ ‫والبشرية‬ . ‫وشارك‬ ‫معالي‬ ‫األستاذ‬ ‫الدكتور‬ ‫إبراهيم‬ ‫غنيم‬ ‫في‬ ‫إثراء‬ ‫النقاش‬ ‫مع‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫وا‬ ‫لحضور‬ ‫بالتأكيد‬ ‫على‬ ‫أهمية‬ ‫المكتبات‬ ‫والحاجة‬ ‫إلى‬ ‫توسيع‬ ‫األدوار‬ ‫لنعيد‬ ‫الزخم‬ ‫والبريق‬ ‫للمكتبات‬ ‫ب‬ ‫ثوب‬ ‫جديد‬ ‫وآليات‬ ‫أخرى‬ ‫وأنماط‬ ‫تفكير‬ ‫مختلفة‬ ‫واقترح‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫لها‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫توفير‬ ‫قاعات‬ ‫وكبائن‬ ‫ك‬ ‫عالج‬ ‫لمشكلة‬
  8. 8. 8 ‫القراءة‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫مبي‬ ‫أن‬ ‫هللا‬ ‫سبحانه‬ ‫وتعالى‬ ‫قال‬ ‫في‬ ‫كتابه‬ " ‫ا‬ ‫قرأ‬ " ‫ولم‬ ‫يقل‬ ‫اكتب‬ . ‫فالمفتاح‬ ‫الحق‬ ‫يقي‬ ‫لمحو‬ ‫األمية‬ ‫األبجدية‬ ‫في‬ ‫نظره‬ ‫هو‬ ‫القراءة‬ ، ‫و‬ ‫العيادة‬ ‫القرائية‬ ‫في‬ ‫ثناياها‬ ‫يتسع‬ ‫مضمونها‬ ‫وأهدافها‬ ، ‫المهم‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫تنش‬ ‫أ‬ ‫أوال‬ ‫بعد‬ ‫ذلك‬ ‫يمكن‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫جوانب‬ ‫أخرى‬ ‫مرتبطة‬ ،‫بها‬ ‫وأشاد‬ ‫بما‬ ‫عرضه‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫وإعجابه‬ ‫بفكرة‬ ‫المعلم‬ ‫العالجي‬ ‫وتواجده‬ ‫بجوار‬ ‫المع‬ ‫لم‬ ‫األساسي‬ ‫ومدى‬ ‫الحاجة‬ ‫إلى‬ ‫برامج‬ ‫إلعداد‬ ‫المعلم‬ ‫داخل‬ ‫الفصل‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫برامج‬ ‫أخرى‬ ‫بعد‬ ‫التخرج‬ ‫للتنمية‬ ‫المهارية‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المجال‬ ، ‫و‬ ‫إعادة‬ ‫النظر‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫برامج‬ ‫إ‬ ‫عداد‬ ‫المعلمين‬ ‫في‬ ‫ضوء‬ ‫األدوار‬ ‫التكنولوجية‬ ‫الجديدة‬ ‫والمتغيرة‬ ‫للمعلم‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫ضمنها‬ ‫ا‬ ‫لبرامج‬ ‫العالجية‬ ‫وآلياتها‬ ‫واستراتيجياتها‬ ، ‫وبرامج‬ ‫مهارات‬ ‫القرن‬ 21 ، ‫والتدريب‬ ‫أ‬ ‫ثناء‬ ‫الخدمة‬ ، ‫وذكر‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫التأخر‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫ينعكس‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫التخصصات‬ ‫والمواد‬ ‫األخرى‬ ‫والتقدم‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ، ‫وأكد‬ ‫أن‬ ‫المعالج‬ ‫ات‬ ‫العقلية‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫أسهل‬ ‫من‬ ‫المعالجة‬ ‫في‬ ‫الكتابة‬ . ‫وتساءل‬ ‫الدكتور‬ ‫محمد‬ ‫العطار‬ ‫ضمن‬ ‫المداخالت‬ ‫عن‬ ‫كيفية‬ ‫معالجة‬ ‫مشكالت‬ ‫القراءة‬ ‫لدى‬ ‫الطفل‬ ‫الكفيف‬ ‫وصعوبة‬ ‫القراءة‬ ‫لديه‬ ‫ف‬ ‫أوضح‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫أنه‬ ‫يوجد‬ ‫آليات‬ ‫للتش‬ ‫خيص‬ ‫و‬ ‫أدوات‬ ‫للعالج‬ ‫عند‬ ‫ذوي‬ ‫اإلعاقة‬ ‫السمعية‬ ‫والبصرية‬ ‫مثل‬ ‫كل‬ ‫اإلعاقات‬ . ‫أما‬ ‫الدكتورة‬ ‫إيمان‬ ‫ح‬ ‫ماد‬ ‫من‬ ‫قسم‬ ‫المكتبات‬ ‫والمعلومات‬ ‫بجامعة‬ ‫سوهاج‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫فعبرت‬ ‫عن‬ ‫امتنانها‬ ‫للقائمين‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫البرنامج‬ ‫المعرفي‬ ‫في‬ ‫الفهرس‬ ‫العربي‬ ‫الموحد‬ ‫بانتقاء‬ ‫موضو‬ ‫يسهم‬ ‫في‬ ‫الربط‬ ‫بين‬ ‫ع‬ ‫لم‬ ‫المكتبات‬ ‫والمعلومات‬ ‫والعلوم‬ ،‫التربوية‬ ‫واستفسرت‬ ‫عن‬ ‫أكثر‬ ‫النماذج‬ ً‫ا‬‫تميز‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫المتقدمة‬ ‫ب‬ ‫مجال‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫وإمكانية‬ ‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫العربية‬ ‫والربط‬ ‫بين‬ ‫العيادات‬ ‫القرائي‬ ‫ة‬ ‫وريادة‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫المكتبات‬ ‫والمعلومات‬ ، ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫رغبتها‬ ‫استعرض‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫بعض‬ ‫النماذج‬ ‫الناجحة‬ ‫ب‬ ‫جامعة‬ ‫كاليفورنيا‬ ‫في‬ ‫لوس‬ ‫انجلوس‬ ‫وفي‬ ‫شيكاغو‬ ‫وهناك‬ ‫نماذج‬ ‫ك‬ ‫ثير‬ ‫ة‬ ، ‫وفي‬ ‫مصر‬ ‫أجريت‬ ‫بعض‬ ‫ال‬ ‫دراسات‬ ‫ولكن‬ ‫ليست‬ ‫بالعمق‬ ‫الكافي‬ . ‫وأوضحت‬ ‫األستاذة‬ ‫آمنة‬ ‫جالل‬ ‫معلمة‬ ‫رياض‬ ‫أطفال‬ ‫في‬ ‫مداخلتها‬ ‫أنها‬ ‫لم‬ ‫تسمع‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫عن‬ ‫العيادة‬ ‫القرا‬ ‫ئية‬ ‫وسعدت‬ ‫بالمعلومات‬ ‫التي‬ ‫تزودت‬ ‫بها‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫حضورها‬ ‫للندوة‬ ‫وشرحت‬ ‫م‬ ‫عاناة‬ ‫المعلم‬ ‫من‬ ‫ضيق‬ ‫الوقت‬ ‫وتكدس‬ ‫الطالب‬ ‫وإقحامه‬ ‫بإعداد‬ ‫سجالت‬ ‫وأعمال‬ ‫أخرى‬ ‫و‬ ‫أدوار‬ ‫تحد‬ ‫من‬ ‫قدرته‬ ‫على‬ ‫تطوير‬ ‫نفسه‬ ‫واالرتقاء‬ ،‫بإمكاناته‬ ‫ورغم‬ ‫تأييد‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫لها‬ ‫بالح‬ ‫اجة‬ ‫إلى‬ ‫تخفيف‬ ‫األعباء‬ ‫الكالسيكية‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تمت‬ ‫للهدف‬ ‫بصلة‬ ‫و‬ ‫أهمية‬ ‫تفريغ‬ ‫المعلم‬ ‫لبناء‬ ‫ا‬ ‫إلنسان‬ ‫من‬ ‫كافة‬ ‫المستويات‬ ً ‫ا‬‫ي‬‫وجدان‬ ‫ا‬ ً ‫ا‬‫ي‬‫ومهار‬ ‫ا‬ ً ‫ا‬‫ي‬‫وفكر‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫إال‬ ‫أنه‬ ‫يرى‬ ‫أن‬ ‫المعلم‬ ‫المتميز‬ ‫ال‬ ‫ينتظر‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫أن‬ ‫يأخذ‬ ‫بيده‬ ‫ويستطيع‬ ‫في‬ ‫ظل‬ ‫انخفاض‬ ‫وقلة‬ ‫ا‬ ‫لموارد‬ ‫البشرية‬ ‫وانشغاله‬ ‫بسجالت‬ ‫ودفاتر‬ ‫ومت‬ ‫طلبات‬ ‫قد‬ ‫تصرفه‬ ‫عن‬ ‫االبدا‬ ‫أن‬ ‫يجد‬ ‫لنفسه‬ ً ‫ا‬‫ذ‬‫منف‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫تطوير‬ ‫إمكاناته‬ ‫؛‬ ‫فذلك‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫بنيته‬ ‫و‬ ‫البد‬ ‫أ‬ ‫نه‬ ‫س‬ ‫يتذكر‬ ‫في‬ ‫الدرس‬ ‫مع‬ ‫طالبه‬ ‫بعض‬ ‫العبارات‬ ‫و‬ ‫اآل‬ ‫ليات‬ ‫والمداخل‬ ‫عندما‬ ‫يحرص‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫على‬ ‫استراتيجيات‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫تفصيلية‬ ‫بحضور‬ ‫الندوات‬ ‫والمؤتمرات‬ ‫والدورات‬ ‫التدريبية‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مجاالت‬ ‫عدة‬ ، ‫من‬ ‫بينها‬ ‫حضور‬ ‫األستاذة‬ ‫آمنة‬ ‫لهذه‬ ‫الندوة‬ ‫ضمن‬ ‫البرنامج‬ ‫المعرفي‬ ‫للفهرس‬ ‫العربي‬ ‫الموحد‬ . ‫وتحدثت‬ ‫األستاذ‬ ‫آمنة‬ ‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫أي‬ ‫عن‬ ‫الضعف‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫الذي‬ ‫ينعكس‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫طالب‬ ‫ألن‬ ‫التقدم‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ ‫سيمنح‬ ‫الطالب‬ ‫فرصة‬ ‫التقدم‬ ‫في‬ ‫مواد‬ ‫د‬ ‫راسية‬ ،‫أخرى‬ ‫وعلق‬ ‫الدكتور‬ ‫عب‬ ‫د‬ ‫الرازق‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫مرتبط‬ ‫باالنسالخ‬ ‫من‬ ‫الهوية‬ ‫والشعور‬ ‫بالنقص‬ ‫أحيانا‬ ‫وأن‬ ‫اآلخر‬ ‫أفضل‬ ‫منا‬ ، ‫في‬ ‫ح‬ ‫ين‬ ‫أن‬ ‫ميدان‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وإمكاناتها‬ ‫وقدرتها‬ ‫قوية‬ ‫بما‬ ‫حملت‬ ‫وهو‬ ‫كالم‬ ‫هللا‬ " ‫القر‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫الكريم‬ " ، ‫و‬ ‫ل‬ ‫غة‬ ‫تثبت‬ ‫جدارتها‬ ‫وقوتها‬ ‫مع‬ ‫مرور‬ ‫الوقت‬ ‫و‬ ‫لكن‬ ً ‫ا‬‫ن‬‫أحيا‬ ‫ا‬ " ‫نفتقد‬ ‫العتزاز‬ ‫بما‬ ‫نملك‬ ‫أو‬ ‫التسويق‬ ‫لما‬ ‫نملك‬ " .
  9. 9. 9 ‫وحول‬ ‫تأهيل‬ ‫وتكوين‬ ‫المختصين‬ ‫في‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫طرح‬ ‫مدير‬ ‫الندوة‬ ‫الدكتور‬ ‫ص‬ ‫الح‬ ‫المسند‬ ً‫ا‬ ‫تساؤال‬ ‫عن‬ ‫الحاجة‬ ‫إلدخال‬ ‫مقررات‬ ‫في‬ ‫التخصصات‬ ‫المعنية‬ ‫بالعيادات‬ ‫القرائية‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫إعداد‬ ‫برامج‬ ‫دبلوم‬ ‫بعد‬ ‫البكالوريوس‬ ‫تضم‬ ‫جميع‬ ‫المخت‬ ‫صين‬ ، ‫وأجاب‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫بض‬ ‫رورة‬ ‫تطوير‬ ‫المقررات‬ ‫الموجودة‬ ‫لألخصائيين‬ ‫االجتماعيين‬ ‫في‬ ‫كليات‬ ‫الخدمة‬ ‫االجتماعية‬ ‫أو‬ ‫اإلخصائيين‬ ‫النفسيين‬ ‫في‬ ‫كلية‬ ‫اآلداب‬ ‫او‬ ‫كليات‬ ‫التربية‬ ‫وأيضا‬ ‫معلمي‬ ‫اللغة‬ ‫العرب‬ ‫ية‬ ‫في‬ ‫كلية‬ ‫التربية‬ ‫ومحاولة‬ ‫إنشاء‬ ‫مقررات‬ ‫جديدة‬ ‫مرتبطة‬ ‫بآليات‬ ‫التدريس‬ ‫العالج‬ ‫ي‬ . ‫كما‬ ‫نحتاج‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫طوير‬ ‫وعمل‬ ‫مسارات‬ ‫في‬ ‫الدراسات‬ ‫العليا‬ ، ‫وأيضا‬ ‫البد‬ ‫من‬ ‫إقامة‬ ‫دورات‬ ‫تدريبية‬ ‫تنشيطية‬ ‫أثناء‬ ‫الخدمة‬ ‫للمعلم‬ ‫عن‬ ‫المستجدات‬ ‫وبناء‬ ‫األدوات‬ ‫وتدريب‬ ‫المعالجين‬ ‫واأل‬ ‫خصائيين‬ ‫والمعالج‬ ‫المساعد‬ ‫وكل‬ ‫من‬ ‫ينتمي‬ ‫للعيادات‬ ‫القرائية‬ ‫على‬ ‫تطبيق‬ ‫هذه‬ ‫األدوات‬ ‫وتصحيحها‬ ‫واستخالص‬ ‫النتائج‬ ‫م‬ ‫نها‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫التصدي‬ ‫للعالج‬ . ‫وفي‬ ‫مداخلة‬ ‫من‬ ‫الدكتورة‬ ‫هبة‬ ‫عز‬ ‫الدين‬ ‫أستاذ‬ ‫مناهج‬ ‫وطرق‬ ‫تدريس‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫بكلي‬ ‫ة‬ ‫التربية‬ ‫في‬ ‫جامعة‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫أشارت‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫فكرة‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫عملت‬ ‫لديها‬ ‫صرا‬ ‫فكري‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ظ‬ ‫منها‬ ‫أنها‬ ‫مرتبطة‬ ‫بالضعف‬ ‫والقصور‬ ‫عند‬ ‫الطالب‬ ‫الذي‬ ‫قد‬ ‫ينعكس‬ ‫عليه‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫سلب‬ ‫ويعر‬ ‫ضه‬ ‫للتنمر‬ ‫واالستنقاص‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫زمالئه‬ ‫بأنه‬ ‫فاشل‬ ‫ومريض‬ ‫ويحتاج‬ ‫لعيادة‬ ،‫قرائية‬ ‫ومن‬ ‫خ‬ ‫الل‬ ‫هذه‬ ‫الندوة‬ ‫أدركت‬ ‫أن‬ ‫مفهوم‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫ال‬ ‫يقتصر‬ ‫على‬ ‫الطالب‬ ‫ممن‬ ‫يواجه‬ ‫ون‬ ‫مشكلة‬ ‫في‬ ‫القراءة‬ ‫بل‬ ‫حتى‬ ‫المتفوقين‬ ‫والمبدعين‬ ‫والموهوبين‬ ‫والمعلمين‬ ‫واألخصائيين‬ ‫يحتاجون‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫مثل‬ ‫هذه‬ ‫المفاهيم‬ ، ‫وفيها‬ ‫نو‬ ‫من‬ ‫التكامل‬ ‫بين‬ ‫المعلم‬ ‫وولي‬ ‫األمر‬ ‫وأصحاب‬ ‫التخصصات‬ ‫المختلف‬ ‫ة‬ . ‫وهي‬ ‫تعتقد‬ ‫أن‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫الرقمية‬ ‫وسيلة‬ ‫أو‬ ً ‫ا‬‫ال‬‫ح‬ ‫وجد‬ ‫بسبب‬ ‫فيروس‬ ‫كورونا‬ ‫لذا‬ ‫ترى‬ ‫أن‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫المباشرة‬ ‫هي‬ ‫األهم‬ ‫والرقمية‬ ‫تكو‬ ‫ن‬ ‫معينة‬ ‫أو‬ ‫مكملة‬ ‫لها‬ ‫وليست‬ ً‫ا‬ ‫بديال‬ ‫عن‬ ‫ها‬ ‫كي‬ ‫ال‬ ‫تخلق‬ ‫فجوة‬ ‫أخرى‬ ‫بسبب‬ ‫وجود‬ ‫الطالب‬ ‫أم‬ ‫الشاشة‬ ‫وعدم‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫تالقي‬ ‫ال‬ ‫بصري‬ ‫و‬ ‫العالق‬ ‫ات‬ ‫المباشرة‬ ‫والروح‬ ‫الحية‬ ‫بين‬ ‫الطالب‬ ‫والمعلم‬ ، ‫ويتفق‬ ‫معها‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫اا‬‫د‬‫مؤك‬ ‫أنها‬ ‫ل‬ ‫يست‬ ً ‫ا‬‫ال‬‫بدي‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫ا‬ ‫وإنما‬ ً ‫ا‬‫ت‬‫مؤق‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫د‬‫راف‬ ‫ا‬ ‫آخر‬ ‫يدعم‬ ‫ويطور‬ ‫ألن‬ ‫بعض‬ ‫المهارات‬ ‫ال‬ ‫تعالج‬ ‫إال‬ ‫بالمباشر‬ ‫ة‬ ‫مثل‬ : ‫مهارات‬ ‫القراءة‬ ‫الجهرية‬ ، ‫وتوزيع‬ ‫النظر‬ ‫على‬ ‫الجمهور‬ ‫والتأثير‬ ‫بهم‬ ، ‫وعدم‬ ‫الثقة‬ ‫والر‬ ‫هبة‬ ‫والخجل‬ ‫من‬ ‫مواجهتهم‬ ‫كجوانب‬ ‫ضعف‬ ‫ال‬ ‫نستطيع‬ ‫معالجتها‬ ‫من‬ ‫خلف‬ ‫الشاشات‬ . ‫وقدم‬ ‫األستاذ‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫القادر‬ ‫السيد‬ ‫أستاذ‬ ‫المناهج‬ ‫وطرق‬ ‫تدريس‬ ‫الرياضيات‬ ‫بج‬ ‫امعة‬ ‫بنها‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫وجامعة‬ ‫ظفار‬ ‫في‬ ‫سلطنة‬ ‫عمان‬ ‫شكره‬ ‫لمدير‬ ‫الفهرس‬ ‫العربي‬ ‫الموحد‬ ‫الدكتو‬ ‫ر‬ ‫صالح‬ ‫المسند‬ ‫على‬ ‫حسن‬ ‫إدارته‬ ‫للندوة‬ ‫ولألستاذ‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫مختار‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫قدمه‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫هذه‬ ،‫الندوة‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫مشير‬ ‫إلى‬ ‫أنه‬ ‫دخل‬ ‫لحضور‬ ‫الندوة‬ ‫وا‬ ‫لتعرف‬ ‫على‬ ‫الموضو‬ ‫بشكل‬ ‫سر‬ ‫يع‬ ‫بناء‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫دعوة‬ ‫وصلته‬ ‫من‬ ‫الجامعة‬ ‫وباعتبار‬ ‫أنها‬ ‫في‬ ‫تخصص‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫تخصصه‬ ‫ولكنه‬ ‫لم‬ ‫يتمك‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫الستمتاعه‬ ‫بالعرض‬ ‫الرائع‬ ‫والمداخالت‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫األساتذة‬ ،‫والزمالء‬ ‫ووصف‬ ‫الموضو‬ ‫بأنه‬ ‫بكر‬ ‫كما‬ ‫أشار‬ ،‫الجميع‬ ‫ا‬‫ا‬‫موضح‬ ‫أن‬ ‫مصطلح‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫جديد‬ ‫بالنسب‬ ‫ة‬ ‫له‬ ‫واستفسر‬ ‫هل‬ ‫هو‬ ‫مصطلح‬ ‫مترجم‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫معرب‬ ‫؟‬ ‫وهل‬ ‫يمكن‬ ‫االستعاضة‬ ‫عنه‬ ‫بمصطلح‬ ‫العالجات‬ ،‫القرائية‬ ‫وبخصوص‬ ‫حديث‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫حول‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وقوتها‬ ‫أكد‬ ‫أنها‬ ‫مصد‬ ‫ر‬ ‫عزة‬ ‫وفخر‬ ‫لنا‬ ‫كعرب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫مطال‬ ‫إياه‬ ‫بإعطاء‬ ‫لمحة‬ ‫عن‬ ‫األسباب‬ ‫التي‬ ‫جعلتنا‬ ‫نصل‬ ‫لهذه‬ ‫المرحلة‬ ‫من‬ ‫اضمحالل‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وتوجه‬ ‫أولياء‬ ‫األمور‬ ‫إلى‬ ‫إلحاق‬ ‫أبنائهم‬ ‫بمدارس‬ ‫دولية‬ ‫وجامعات‬ ‫با‬ ‫للغة‬ ‫األجنبية‬ ‫وإعطاء‬ ‫وصفة‬ ‫عالجية‬ ‫لننهض‬ ‫بهذه‬ ‫اللغة‬ ‫العظيمة‬ ‫لتعود‬ ‫للصدارة‬ . ‫وكان‬ ‫تعليق‬ ‫الدكتور‬
  10. 10. 10 ‫عبد‬ ‫الرازق‬ ‫على‬ ‫مداخل‬ ‫ة‬ ‫األستاذ‬ ‫الدكتور‬ ‫عبد‬ ‫القادر‬ ‫أنه‬ ‫فخور‬ ‫بانضمام‬ ‫ه‬ ‫لحضور‬ ‫الندوة‬ ‫و‬ ‫بقا‬ ‫ئ‬ ‫ه‬ ‫حتى‬ ‫نهايتها‬ ، ‫وذك‬ ‫ر‬ ‫أن‬ ‫األسباب‬ ‫ترتبط‬ ‫بجانبين‬ ‫خارجية‬ ‫وداخلية‬ ‫وتدخل‬ ‫في‬ ‫موضو‬ ‫ش‬ ‫ائك‬ ‫وكبير‬ ‫ولكنه‬ ‫سيعطي‬ ‫برقيات‬ ‫سريعة‬ ‫فالخارجية‬ ‫متعلقة‬ ‫بضعف‬ ‫األمم‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫إضعاف‬ ‫لغتها‬ ‫حتى‬ ‫ال‬ ‫تتقدم‬ ‫وتزدهر‬ ً ‫فتحار‬ ‫ب‬ ‫اللغات‬ ‫القومية‬ ‫ووحدة‬ ‫اللغة‬ ‫التي‬ ‫تجمع‬ ‫الشعوب‬ ‫باإلضا‬ ‫فة‬ ‫لوحدة‬ ،‫الدين‬ ‫أما‬ ‫األسباب‬ ‫األخرى‬ ‫فه‬ ‫ي‬ ‫داخلية‬ ‫ون‬ ‫حن‬ ‫شركاء‬ ‫وصنا‬ ‫لها‬ ‫وتتمثل‬ ‫في‬ : ً‫ا‬ ‫أوال‬ ، ‫صنا‬ ‫القرار‬ ‫حينما‬ ‫ال‬ ‫يضعونها‬ ‫في‬ ‫مكانها‬ ‫الصحيح‬ ‫وال‬ ‫يعطونها‬ ‫حجمها‬ ،‫ووزنها‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫سوق‬ ‫العمل‬ ‫حين‬ ‫يصبح‬ ‫المؤهل‬ ‫الوحيد‬ ‫المتهان‬ ‫كثير‬ ‫من‬ ‫الوظائف‬ ‫تعلم‬ ‫اللغة‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫شيء‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ، ‫والركض‬ ‫خلف‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الباحثين‬ ‫عن‬ ‫عمل‬ ‫رغم‬ ‫القناعة‬ ‫التامة‬ ‫بأهمية‬ ‫تعلم‬ ‫ل‬ ‫غات‬ ‫أخرى‬ ‫بل‬ ‫نحن‬ ‫مأمور‬ ‫ون‬ ‫بذلك‬ ‫وهذا‬ ‫من‬ ‫عوامل‬ ‫التقدم‬ ‫ولكن‬ ‫ال‬ ‫يتعارض‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫تقدير‬ ‫قيمة‬ ‫ل‬ ‫غتنا‬ ‫وإتقانها‬ ‫واالعتزاز‬ ،‫بها‬ ‫ومن‬ ‫األسباب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ض‬‫أي‬ ‫وسائل‬ ‫اإلعالم‬ ‫التي‬ ‫تحاول‬ ‫تسطيح‬ ‫اللغة‬ ‫وت‬ ‫قعرها‬ ‫وتضع‬ ‫النماذج‬ ‫والقدوات‬ ‫المصطنعة‬ ‫بثرائهم‬ ‫وبريقهم‬ ‫أما‬ ‫منا‬ ‫وتصدرها‬ ‫وهم‬ ‫يقحمون‬ ‫الكلمات‬ ‫األجنبية‬ ‫بين‬ ‫الكلمات‬ ‫العربية‬ ‫وكأن‬ ‫ليس‬ ‫لها‬ ‫معنى‬ ‫باللغة‬ ‫العربية‬ . ‫ومن‬ ‫سياق‬ ‫هذه‬ ‫األس‬ ‫باب‬ ‫يأتي‬ ‫العالج‬ ‫فهناك‬ ‫محاوالت‬ ‫جادة‬ ‫لتمكين‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ً ‫ا‬‫ي‬‫إجرائ‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫األقل‬ ‫ليكون‬ ‫هناك‬ ‫ارتباط‬ ‫وثيق‬ ‫بين‬ ‫التمكن‬ ‫من‬ ‫مهارات‬ ‫اللغة‬ ‫العربية‬ ‫وسوق‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫التوظيف‬ ‫حتى‬ ‫في‬ ‫الوظائف‬ ‫غير‬ ‫ال‬ ‫مرتبطة‬ ‫باللغة‬ ‫العربية‬ ، ‫فهي‬ ‫ليست‬ ‫خاصة‬ ‫بأحد‬ ‫ألنها‬ ‫لغتنا‬ ‫كعرب‬ ‫وأداة‬ ‫تواصلنا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫وأداة‬ ‫إخ‬ ‫راج‬ ‫المنتج‬ ‫الفكري‬ ‫والثقافي‬ ‫الخاص‬ ‫بنا‬ ‫للعالم‬ ، ‫ا‬‫ا‬‫ودائم‬ ‫التميز‬ ‫والعالمية‬ ‫تأتي‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫و‬ ‫ضرب‬ ‫مث‬ ً‫ا‬ ‫اال‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ب‬ ‫فوز‬ ‫األستاذ‬ ‫نجيب‬ ‫محفوظ‬ ‫رحمه‬ ‫هللا‬ ‫بجائزة‬ ‫في‬ ‫األدب‬ ‫العربي‬ ‫عن‬ ‫رواي‬ ‫ات‬ ‫من‬ ‫قا‬ ‫الحارة‬ ‫المصرية‬ ‫وليس‬ ‫في‬ ‫األدب‬ ‫العالمي‬ . ‫ومعظم‬ ‫األدباء‬ ‫على‬ ‫مستوى‬ ‫العالم‬ ‫سر‬ ‫عالمي‬ ‫تهم‬ ‫محليتهم‬ ، ‫وبالتا‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫يجب‬ ‫أن‬ ‫نتمكن‬ ‫من‬ ‫لغتنا‬ ‫التي‬ ‫تستوعب‬ ‫جميع‬ ‫العلوم‬ ، ‫وبالنسبة‬ ‫ل‬ ‫مصطلح‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫عندما‬ ً ‫د‬ ‫شن‬ ‫كانت‬ ‫العيادة‬ ‫في‬ ‫سياق‬ ‫الت‬ ‫فريد‬ ‫بمعنى‬ ‫كيف‬ ‫يمكن‬ ‫أخذ‬ ‫ا‬ ‫لطالب‬ ‫وتفريد‬ ‫التعليم‬ ‫لهم‬ ‫ولم‬ ‫يكن‬ ‫الهدف‬ ‫اللفظ‬ ، ‫وحينما‬ ‫استخدم‬ ‫في‬ ‫البيئة‬ ‫العربية‬ ‫كان‬ ‫أ‬ ‫وسع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بدليل‬ ‫أننا‬ ‫نتحدث‬ ‫عن‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫كعمل‬ ‫فردي‬ ‫صغير‬ ‫لمن‬ ‫لديهم‬ ‫مشكلة‬ ‫مشتركة‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫جماعي‬ ‫على‬ ‫المستوى‬ ‫األكبر‬ ‫ويعتقد‬ ‫أن‬ ‫التعريف‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫صنع‬ ‫المصطلح‬ . ‫وفي‬ ‫آخر‬ ‫مداخلة‬ ‫لألستاذ‬ ‫عمرو‬ ‫فوزي‬ ‫عرف‬ ‫ة‬ ‫الحاصل‬ ‫على‬ ‫ماجستير‬ ‫في‬ ‫التوحد‬ ‫ومعلم‬ ‫وخبير‬ ‫تربية‬ ‫وتعليم‬ ‫ورئيس‬ ‫فريق‬ ‫جودة‬ ‫واعتماد‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫القومية‬ ‫لضمان‬ ‫جودة‬ ‫الت‬ ‫عليم‬ ‫واالعتماد‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫شكر‬ ‫الدكتور‬ ‫صالح‬ ‫المسند‬ ‫و‬ ‫جميع‬ ،‫المشاركين‬ ‫وعبر‬ ‫عن‬ ‫استياءه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫إهمال‬ ‫القراءة‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫وأشار‬ ‫أن‬ ‫تطبيق‬ ‫فكرة‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫التي‬ ‫طرحت‬ ‫عبر‬ ‫هذ‬ ‫ه‬ ‫الندوة‬ ‫تبدو‬ ‫رائعة‬ ‫ولكنها‬ ‫في‬ ‫تصوره‬ ‫تتطلب‬ ‫سد‬ ‫العجز‬ ‫في‬ ‫المعلمين‬ ً‫ا‬ ‫أوال‬ ‫حتى‬ ‫ال‬ ‫يثقل‬ ‫المع‬ ‫لم‬ ‫بأعباء‬ ‫أخرى‬ ، ‫ولكن‬ ‫الدكتور‬ ‫عبدالرازق‬ ‫يعود‬ ‫ويؤكد‬ ‫أن‬ ‫المعلم‬ ‫حين‬ ‫يطور‬ ‫نفسه‬ ‫في‬ ‫سياق‬ ‫العوائ‬ ‫ق‬ ‫يعكس‬ ‫تميزه‬ ‫ألنه‬ ‫مأمور‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫أخالق‬ ‫عندما‬ ‫يرى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ضع‬ ‫أو‬ ‫خطأ‬ ‫أن‬ ‫يعالجه‬ ‫ويبحث‬ ‫عن‬ ‫اآلليات‬ ‫ليقومه‬ ، ‫وليس‬ ‫ا‬‫ا‬‫شرط‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫عب‬ ‫على‬ ‫المعلم‬ ‫فيمكن‬ ‫أن‬ ‫يفرغ‬ ‫لها‬ ‫أ‬ ‫شخاص‬ ‫معينين‬ ‫أو‬ ‫تصبح‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫الجدول‬ ‫الدراسي‬ ‫يتناوب‬ ‫عليها‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ،‫معلم‬ ‫ويمكن‬ ‫استغالل‬ ‫األخصائي‬ ‫االجتماعي‬ ‫والنف‬ ‫سي‬ ‫وأخصائي‬ ‫المكتبات‬ ‫في‬ ‫المدرسة‬ ‫وإعادة‬ ‫تدريبهم‬ ‫وتطوي‬ ‫رهم‬ ‫وإكسابهم‬ ‫المهارات‬ ‫ليعملوا‬ ‫بكفاءة‬ ‫في‬ ‫العيادات‬ ‫القرائية‬ ‫ويصبح‬ ‫دور‬ ‫المعلم‬ ‫ك‬ ‫مخطط‬ ‫و‬ ‫داعم‬ ‫ومرشد‬ ‫لهذه‬ ‫العمليات‬ .
  11. 11. 11 ‫لمشاهدة‬ ‫فيديو‬ ‫الندوة‬ : https://youtu.be/YVZj8KHvQkQ

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