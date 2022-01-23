ندوة "العيادات القرائية : المفاهيم والتطبيقات"

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محاور الندوة
مفهوم العيادات القرائية
لماذا العيادات القرائية ؟
أهمية إنشاء العيادات القرائية
تصميم العيادة القرائية
العيادة القرائية في بيئات مختلفة ( المدرسة –المكتبة – مؤسسات الرعاية ...)
أدور المعالج ومعاونيه فى العيادة القرائية
نماذج تطبيقية لاستخدام العيادات القرائية في التشخيص القرائي