AppMetrica и Auto.ru: +10% к конверсиям бесплатно

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Ирина Степанова из Auto.ru и Александр Лукин из AppMetrica рассказывают, как бесплатно повысить конверсионность приложения на 10% - команде Auto.ru помогли грамотная аналитика и Push-кампании нашей платформы.
3.
Push Campaigns
Таргетированные push-уведомления
для приложений на iOS, Android,
Windows Phone
4.
История приложения Yandex.Metrica
Мобильное приложение для Yandex.Metrica -
популярное решение для web-аналитики в
России и СНГ
Приводим пользователей только из cross-promo
каналов - web-интерфейс сервиса,
документация, блог и другие внутренние
ресурсы
6.
Шаг 1 | Результаты cross-promo кампании
Релевантное размещение - хороший CR
Сконвертить недельную аудиторию в
пользователей приложения - goal
achieved
(avg. CR = 50%, тысячи инсталлов в
неделю на iOS/Android)
7.
Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла
Ведь бюджета на продвижение или ремаркетинг не будет
〉Хотим максимальный retention
〉Ищем самый значимый фактор влияния на retention
8.
Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла
Когортируем пользователей
и применяем поведенческую
сегментацию
9.
Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла
Никаких откровений.
Прохождения авторизации
достаточно, для того, чтобы
получить наилучший
retention.
Retention up to
2x times
10.
Шаг 3 | Активируем - приводим к залогину
Сегментируем пользователей, которые
пришли из наших cross-promo
кампаний, но не авторизовались
Собираем push-уведомление
Рассылаем, оцениваем
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