AppMetrica и Auto.ru: +10% к конверсиям бесплатно

Push Campaigns 2
Please, welcome! App Analytics Ad Tracking Push Campaigns Crash Reports
Push Campaigns Таргетированные push-уведомления для приложений на iOS, Android, Windows Phone
История приложения Yandex.Metrica Мобильное приложение для Yandex.Metrica - популярное решение для web-аналитики в России ...
Шаг 1 | Размещение в web-интерфейсе
Шаг 1 | Результаты cross-promo кампании Релевантное размещение - хороший CR Сконвертить недельную аудиторию в пользователе...
Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла Ведь бюджета на продвижение или ремаркетинг не будет 〉Хотим максимальный retention 〉И...
Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла Когортируем пользователей и применяем поведенческую сегментацию
Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла Никаких откровений. Прохождения авторизации достаточно, для того, чтобы получить наил...
Шаг 3 | Активируем - приводим к залогину Сегментируем пользователей, которые пришли из наших cross-promo кампаний, но не а...
Жизнь без AppMetrica
Интегрируем 3 SDK Ad Tracking Push SDK Product Analytics
Development Resources QA Resources App Size App Stability Ad Tracking Push SDK Product Analytics Затрагивает: Интегрируем ...
Используем отдельные платформы 3 отдельных интерфейса для каждой задачи Ну и расхождения в числах, да Никакой кросс-сегмен...
〉Находим подходящее API в каждой платформе 〉Вытаскиваем все данные, пересекаем их и сегментируем 〉Все это нужно заскриптир...
Жизнь с AppMetrica
SDK Один SDK для всего AppMetrica SDK
Шаг 1 | Install Attribution Полноценный трекинг с конфигурируемыми постбеками и политикой атрибуции Отчет User Acquisition...
Шаг 2 | Product Analytics User-centric сегментация  и сегментация по источникам трафика Когортный отчет и retention-анализ...
Шаг 3 | Push Campaigns Абсолютно все данные доступны для построения аудитории
Шаг 3 | Push Campaigns Push Composer 〉AB-тесты 〉Локализация, emoji, иконки, звук 〉Custom payload
Step 3 | Push Campaigns Отчеты по push-кампаниям - отправлено, доставлено, открыто, игнорировано Сегментация результатами ...
Проведение push- кампании с помощью AppMetrica Ира Степанова
Купить и продать автомобиль в приложении Авто.ру 24
Авто.ру больше не сайт 25
Добавление объявлений и покупка допуслуг по платформам 26 Добавление объявлений Покупки дополнительных услуг 5% 19% 15% 21...
Добавление объявлений и покупка допуслуг по платформам 27 Добавление объявлений Покупки дополнительных услуг 5% 19% 15% 21...
Конструктор push-кампании 28 Таргетинг по событиям в AppMetrica: разместившие объявления с 1 по 12 апреля Месседж: 56% ски...
Конструктор push-кампании 29 Креатив: иконка, текст, emoji Действие с уведомления: диплинк на экран Услуги
Конструктор push-кампании 30
Результаты 31 +10% покупок в приложении в течение нескольких дней с момента отправки пуша 27,80% open rate
Увеличиваем эффективность 32 Сегментирование пользователей A/B-тесты сообщений Диплинки на лендинги
Опыт 33 + готовая сегментация (если настроены события в трекере) отправка на тестовые устройства A/B-тесты - нет триггерны...
Спасибо! irinastep@yandex-team.ru fb.com/bpcreep
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AppMetrica и Auto.ru: +10% к конверсиям бесплатно

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Ирина Степанова из Auto.ru и Александр Лукин из AppMetrica рассказывают, как бесплатно повысить конверсионность приложения на 10% - команде Auto.ru помогли грамотная аналитика и Push-кампании нашей платформы.

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AppMetrica и Auto.ru: +10% к конверсиям бесплатно

  1. 1. Push Campaigns 2
  2. 2. Please, welcome! App Analytics Ad Tracking Push Campaigns Crash Reports
  3. 3. Push Campaigns Таргетированные push-уведомления для приложений на iOS, Android, Windows Phone
  4. 4. История приложения Yandex.Metrica Мобильное приложение для Yandex.Metrica - популярное решение для web-аналитики в России и СНГ Приводим пользователей только из cross-promo каналов - web-интерфейс сервиса, документация, блог и другие внутренние ресурсы
  5. 5. Шаг 1 | Размещение в web-интерфейсе
  6. 6. Шаг 1 | Результаты cross-promo кампании Релевантное размещение - хороший CR Сконвертить недельную аудиторию в пользователей приложения - goal achieved (avg. CR = 50%, тысячи инсталлов в неделю на iOS/Android)
  7. 7. Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла Ведь бюджета на продвижение или ремаркетинг не будет 〉Хотим максимальный retention 〉Ищем самый значимый фактор влияния на retention
  8. 8. Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла Когортируем пользователей и применяем поведенческую сегментацию
  9. 9. Шаг 2 | Максимум из каждого инсталла Никаких откровений. Прохождения авторизации достаточно, для того, чтобы получить наилучший retention. Retention up to 2x times
  10. 10. Шаг 3 | Активируем - приводим к залогину Сегментируем пользователей, которые пришли из наших cross-promo кампаний, но не авторизовались Собираем push-уведомление Рассылаем, оцениваем
  11. 11. Жизнь без AppMetrica
  12. 12. Интегрируем 3 SDK Ad Tracking Push SDK Product Analytics
  13. 13. Development Resources QA Resources App Size App Stability Ad Tracking Push SDK Product Analytics Затрагивает: Интегрируем 3 SDK
  14. 14. Используем отдельные платформы 3 отдельных интерфейса для каждой задачи Ну и расхождения в числах, да Никакой кросс-сегментации - все данные фрагментированы между платформами!
  15. 15. 〉Находим подходящее API в каждой платформе 〉Вытаскиваем все данные, пересекаем их и сегментируем 〉Все это нужно заскриптировать Используем отдельные платформы Через тернии к push’у
  16. 16. Жизнь с AppMetrica
  17. 17. SDK Один SDK для всего AppMetrica SDK
  18. 18. Шаг 1 | Install Attribution Полноценный трекинг с конфигурируемыми постбеками и политикой атрибуции Отчет User Acquisition - вся аналитика по кампании в одном месте
  19. 19. Шаг 2 | Product Analytics User-centric сегментация  и сегментация по источникам трафика Когортный отчет и retention-анализ Все инструменты для поиска “фактора влияния” и выделения нужного сегмента
  20. 20. Шаг 3 | Push Campaigns Абсолютно все данные доступны для построения аудитории
  21. 21. Шаг 3 | Push Campaigns Push Composer 〉AB-тесты 〉Локализация, emoji, иконки, звук 〉Custom payload
  22. 22. Step 3 | Push Campaigns Отчеты по push-кампаниям - отправлено, доставлено, открыто, игнорировано Сегментация результатами push-кампании
  23. 23. Проведение push- кампании с помощью AppMetrica Ира Степанова
  24. 24. Купить и продать автомобиль в приложении Авто.ру 24
  25. 25. Авто.ру больше не сайт 25
  26. 26. Добавление объявлений и покупка допуслуг по платформам 26 Добавление объявлений Покупки дополнительных услуг 5% 19% 15% 21% 4% 6% 76% 54% Desktop web Mobile web iOS app Android app
  27. 27. Добавление объявлений и покупка допуслуг по платформам 27 Добавление объявлений Покупки дополнительных услуг 5% 19% 15% 21% 4% 6% 76% 54% Desktop web Mobile web iOS app Android app
  28. 28. Конструктор push-кампании 28 Таргетинг по событиям в AppMetrica: разместившие объявления с 1 по 12 апреля Месседж: 56% скидка на покупку дополнительных услуг в День космонавтики
  29. 29. Конструктор push-кампании 29 Креатив: иконка, текст, emoji Действие с уведомления: диплинк на экран Услуги
  30. 30. Конструктор push-кампании 30
  31. 31. Результаты 31 +10% покупок в приложении в течение нескольких дней с момента отправки пуша 27,80% open rate
  32. 32. Увеличиваем эффективность 32 Сегментирование пользователей A/B-тесты сообщений Диплинки на лендинги
  33. 33. Опыт 33 + готовая сегментация (если настроены события в трекере) отправка на тестовые устройства A/B-тесты - нет триггерных пушей нет дублирования и редактирования отправленных пушей
  34. 34. Спасибо! irinastep@yandex-team.ru fb.com/bpcreep

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