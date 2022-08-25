directorio2016_metropolitano.pdf

1.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN
DINERO
ARCHIVO ZONA 2 11 AVE. Y 1RA CALLE ZONA 2 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 22542047
ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN
DINERO
ARCHIVO ZONA 2 11 AVE. Y 1RA CALLE ZONA 2 GARITA / LÍNEA DIRECTA 22542093
AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 502, NIVEL 5
RECEPCION / EXTENSIÓN IP 83039
AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 502, NIVEL 5
RECEPCION / EXTENSIÓN IP 83038
AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 502, NIVEL 5
SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83023
AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 502, NIVEL 5
SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83022
AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 502, NIVEL 5
JEFE/ EXTENSIÓN IP 83021
AUDITORIA EXTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NIEVES E. GONZALEZ P. 85812
BODEGA DE MEDICAMENTOS BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 24720160
BODEGA DE MEDICAMENTOS BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 24720483
BODEGA II PAPELERIA-PREDIO MI TIERRA BODEGA ZONA 8 AV. FERROCARRIL 42-31 ZONA 8 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 24720354
BODEGA II PAPELERIA-PREDIO MI TIERRA BODEGA ZONA 8 AV. FERROCARRIL 42-31 ZONA 8 ARCHIVO DE CONTABILIDAD 80501
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN / EXTENSIÓN 106
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ADMINISTRACIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073806
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ADMISIÓN / EXTENSIÓN 113
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ADMISIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073813
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ARCHIVO CLÍNICO / EXTENSIÓN 112
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ARCHIVO CLÍNICO / EXTENSIÓN 25073812
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
FINANCIERA / EXTENSIÓN
132
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
Página 1
2.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
FINANCIERA / LÌNEA DIRECTA
25073832
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
CLÍNICA DE GERIATRIA Y
GINECOLOGÍA II / EXTENSIÓN
141
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
CLÍNICA DE GERIATRIA Y
GINECOLOGÍA II / LÌNEA DIRECTA
25703841
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
COMPRAS / EXTENSIÓN 107
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
COMPRAS / LÌNEA DIRECTA 25073807
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
CONTABILIDAD Y TESORERIA /
EXTENSIÓN
139
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
CONTABILIDAD Y TESORERIA / LÌNEA
DIRECTA
25703839
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
DIRECCIÓN MÉDICA / LÌNEA DIRECTA 25073803
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
DIRECCIÓN MÉDICA/ EXTENSIÓN 103
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
DIRECTOR FINANCIERO / EXTENSIÓN 133
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
DIRECTOR FINANCIERO / LÌNEA
DIRECTA
25703833
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ESTADISTICA E INVENTARIOS /
EXTENSIÓN
135
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ESTADISTICA E INVENTARIOS / LÌNEA
DIRECTA
25703835
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
FARMACIA Y BODEGA / LÌNEA
DIRECTA
25073808
Página 2
3.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
FARMACIA Y BODEGA / EXTENSIÓN 108
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
FISIOTERAPIA / EXTENSIÓN 130
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
FISIOTERAPIA / LÌNEA DIRECTA 25073830
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
INFORMACIÓN / EXTENSIÓN 144
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
INFORMACIÓN / LÌNEA DIRECTA 25703844
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
INFORMÁTICA / EXTENSIÓN 125
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
INFORMÁTICA / LÌNEA DIRECTA 25073825
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
JEFATURA DE ENFERMERIA /
EXTENSIÓN
116
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
JEFATURA DE ENFERMERIA / LÌNEA
DIRECTA
25073816
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
JEFATURA DE ESPECIALIDADES /
EXTENSIÓN
124
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
JEFATURA DE ESPECIALIDADES /
EXTENSIÓN
140
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
JEFATURA DE ESPECIALIDADES /
LÌNEA DIRECTA
25073824
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
JEFATURA DE ESPECIALIDADES /
LÌNEA DIRECTA
25703840
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
LABORATORIO RAYOS X /
EXTENSIÓN
119
Página 3
4.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
LABORATORIO RAYOS X / LÌNEA
DIRECTA
25073819
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
MANTENIMIENTO / EXTENSIÓN 138
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
MANTENIMIENTO / LÌNEA DIRECTA 25703838
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ODEMPA / EXTENSIÓN 128
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
ODEMPA / LÌNEA DIRECTA 25073828
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RECETA 2 MESES (PERGOLA) /
EXTENSIÓN
137
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RECETA 2 MESES (PERGOLA) / LÌNEA
DIRECTA
25703837
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RECETA DOS MESES / EXTENSIÓN 117
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RECETA DOS MESES / LÌNEA
DIRECTA
25073817
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RELACIONES PÚBLICAS / LÌNEA
DIRECTA
25073802
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RELACIONES PÚBLICAS/ EXTENSIÓN 102
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RESGISTROS MÉDICOS /
EXTENSIÓN
111
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
RESGISTROS MÉDICOS / LÌNEA
DIRECTA
25073811
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECREATARIA CLÍNICAS DE CIRUGÍA
Y TRAUMATOLOGÍA / EXTENSIÓN
120
Página 4
5.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECREATARIA CLÍNICAS DE CIRUGÍA
Y TRAUMATOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA
25073820
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA CLÍNICA DE
DERMATOLOGÍA / EXTENSIÓN
143
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA CLÍNICA DE
DERMATOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA
25703843
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA CLÍNICA DE
REUMATOLOGÍA / EXTENSIÓN
142
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA CLÍNICA DE
REUMATOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA
25703842
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN /
EXTENSIÓN
110
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN /
LÌNEA DIRECTA
25073810
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CI. GERIATRIA Y
CARDIO, MEDICINA INTERNA 1, 2 Y 3 /
EXTENSIÓN
127
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CI. GERIATRIA Y
CARDIO, MEDICINA INTERNA 1, 2 Y 3 /
LÌNEA DIRECTA
25073827
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CLÍNICA DENTAL Y
GINECOLOGÍA / EXTENSIÓN
118
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CLÍNICA DENTAL Y
GINECOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA
25073818
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CLÍNICAS 20, 21, 22,
23, 26 Y 27 / EXTENSIÓN
126
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CLÍNICAS 20, 21, 22,
23, 26 Y 27 / LÌNEA DIRECTA
25073826
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CLÍNICAS 24 Y 25 /
EXTENSIÓN
136
Página 5
6.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE CLÍNICAS 24 Y 25 /
LÌNEA DIRECTA
25703836
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE DIRECCIÓN MÉDICA
/ LÌNEA DIRECTA
25073804
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE DIRECCIÓN MÉDICA/
EXTENSIÓN
104
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE MANTENIMIENTO /
EXTENSIÓN
121
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA DE MANTENIMIENTO /
LÌNEA DIRECTA
25073821
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA SUBDIRECCIÓN /
EXTENSIÓN
109
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SECRETARIA SUBDIRECCIÓN / LÌNEA
DIRECTA
25073809
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SERVICIOS CONTRATADOS /
EXTENSIÓN
114
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SERVICIOS CONTRATADOS / LÌNEA
DIRECTA
25073814
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SUBDIRECCIÓN / EXTENSIÓN 105
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
SUBDIRECCIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073805
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
TERAPIA OCUPACIONAL /
EXTENSIÓN
122
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
TERAPIA OCUPACIONAL / LÌNEA
DIRECTA
25073822
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
TRABAJO SOCIAL / EXTENSIÓN 115
Página 6
7.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
TRABAJO SOCIAL / LÌNEA DIRECTA 25073815
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
VISITA DOMICILIARIA / EXTENSIÓN 134
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
VISITA DOMICILIARIA / LÌNEA DIRECTA 25703834
CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS
DE PAMPLONA, GUATEMALA
PBX 25073800
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
FARMACIA BARRANQUILL 3000
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
INFORMACION 3001
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
COMPRAS BARRANQUILLA 3002
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
LÍNEA DIRECTA 23322146
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
LÍNEA DIRECTA 23627292
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
LÍNEA DIRECTA 23606633
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
LÍNEA DIRECTA 23322146
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
LÍNEA DIRECTA 23627290
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
SEC. DIR.BARRANQUILLA 3005
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
FARMACIA BARRANQUILL 3000
Página 7
8.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
INFORMACION 3001
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
COMPRAS BARRANQUILLA 3002
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
DIR.MEDICA.BARRANQUI 3003
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
DIR.FINANC.BARRANQUI 3004
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
SEC. DIR.BARRANQUILL 3005
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
DIR.DEP.BARRANQUILLA 3006
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
FARMACIA HOP. ESCUIN 3012
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /FARMACIA 86436
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /SERVICIOS
CONTRATADOS
83442
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
83441
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /PRESUPUESTO 83440
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /UNIDAD DE
RECARNETIZACIÓN BARRANQUILLA
83439
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /DIRECCIÓN MÉDICA 83438
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /SECRETARIA DE
GERENCIA DE UNIDAD
83437
Página 8
9.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /DESPACHO DE
MEDICAMENTOS
83436
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /JEFATURA DE
CONSULTA EXTERNA
83435
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /JEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
83434
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /COMPRAS 83433
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /RECEPCIÓN 83432
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /RECEPCIÓN 83431
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /RECEPCIÓN 83430
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /GERENCIA DE UNIDAD 83429
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP /JEFATURA DE
ARCHIVO
83428
CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE
MARISCAL
EXTENSION IP / INFORMATICA 83427
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA 84677
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE SERVICIOS CONTRATADOS 84676
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
FARMACIA 84675
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
ARCHIVO 84673
Página 9
10.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE ENFERMERIA 84672
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
ASISTENTE SERVICIOS
CONTRATADOS
84647
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE COMPRAS 84645
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICAS 7 Y 11 84644
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA DE FARMACIA 84642
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
ADMISION 84641
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
BODEGA DE FARMACIA 84640
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
DIRECCION FINANCIERA 84638
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICA 1 Y 2 84637
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
DIRECCION MEDICA 84636
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
COMPRAS 84635
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA DIREC.
DEPARTAMENTAL
84634
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICA 4 84632
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
INVENTARIOS 84631
Página 10
11.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD 84629
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE INFORMATICA 84628
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE REGISTROS MEDICOS 84627
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
PRESUPUESTO 84626
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
ESTADISTICA 84625
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA DIRECCION MEDICA 84623
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICA 9 84622
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
TRABAJO SOCIAL 84621
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SUPERVISOR DE CONTABILIDAD 84620
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
ARCHIVO 84618
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICA 8 84615
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
TRABAJO SOCIAL 84614
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICA 18 Y 19 84613
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
SECRETARIA CLINICA 14 Y 15 84609
Página 11
12.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
DIRECCION DEPARTAMENTAL 84606
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
COMPRAS 84604
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE BODEGA 84602
CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO
MEDICO PARA
PENSIONADOS
13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL
ZONA 4 DE MIXCO
JEFE DE FARMACIA 84601
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SARA N. RIVERA Q. 85106
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARLENI MENCOS 85109
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 1 85120
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 2 85121
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 3 85122
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 4 85123
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 5 LENTES 85124
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 6 85125
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 7 CUOTA MORTUARIA 85126
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 85127
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 9 85128
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 10 85129
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 11 85130
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 12 85131
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 13 85132
Página 12
13.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE CORDINACIÓN 85133
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 17 85136
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 18 85137
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 19 85138
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 20 85139
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 21 85140
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 22 85141
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 23 85142
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 24 85143
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 25 85144
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 26 85145
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 27 85146
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 29 85148
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 30 85149
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FAX CATAFI RECAUDACION 85150
CATAFI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COORDINADORA DAMARIS PINEDA 85110
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA REGISTRO DE PATRONOS CARLOS Z
SAENZ A
85102
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VILMA E GARCIA Q 85188
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLAUDIA C QUEME 85185
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA YENI V DE PAZ 85180
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVELIN JUAREZ 85173
Página 13
14.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA A. BARRIOS P. 85103
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WOSVELY S. MERIDA V. 85105
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 15 85169
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 14 85168
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 13 85167
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 12 85166
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 11 85165
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 10 85164
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 9 85163
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 8 85162
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 7 85161
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 6 85160
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 5 85159
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 4 planill 85158
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 3 85157
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 2 85156
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 1 85155
CATEMI OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 32 85151
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 CC SUPERVISOR 1390
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 ASISTENTE JEFATURA 1398
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 ATENCIÓN OPERADORA CENTRO DE
ATENCIÓN TELEFÓNICO /EXTENSIÓN
CONVENCIONAL
1000
Página 14
15.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 SOPORTE LÍNEAS PLANTA
TELEFÓNICA CENTRAL
1390
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 CALL CENTER INSTITUCIONAL /LÍNEA
DIRECTA
24121224
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 SECRETARIA JEFATURA / EXTENSIÓN
IP
89956
CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 RECEPCIÓN (TELÉFONO Y FAX) /
LÍNEA DIRECTA
24121249
CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 SUPERVISOR / EXTENSIÓN IP 80060
CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 RECEPCIÓN (TELÉFONO Y FAX) /
EXTENSIÓN IP
80059
CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 JEFE MEDICO / EXTENSIÓN IP 80061
CENTRO DE HEMODIALISIS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CENTRO HEMODIALISIS 3056
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC CLINICA PERSONAL 1052
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FARMACIA CLINICA 1068
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLINICA 85011
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLINICA 85048
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLINICA 85047
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 85001
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMISIÓN 85002
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMISIÓN 85004
CLINICA DE PERSONAL OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMISIÓN 85005
CLUB CAMPESTRE AMIGSS OTRAS ENTIDADES KM. 18.5 CARRETERA A VILLA CANALES SECRETARIA 24481538
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
SECRETARIA FARMACIA Y BODEGA 84851
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
FAMACIA JEFATURA 84852
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
FARMACIA SECRETARIA 84853
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
INFORMATICA 84854
Página 15
16.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
COMPRAS 295 84855
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
COMPRAS 266 84856
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
UDAFI 84857
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
ENCARGADO DE KARDEX 84858
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
JEFATURA DE DIRECCION
FINANCIERA
84859
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
FONDO ROTATIVO Y PRESUPUESTO 84860
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
JEFATURA DAF 84861
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
JEFATURA REGISTROS MEDICOS 84862
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
ARCHIVO REGISTROS MEICOS 84863
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
SECRETARIA REGISTROS MEDICOS 84864
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
JEF. SERVICOS CONTRATADOS 84865
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
ADMISION 84866
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
JEF. COMPRAS 84867
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
SERVICIOS CONTRATADOS 84868
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
CAJA CHICA 84869
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
DAF 84870
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
DAF 84871
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
SECRETARIA DIRECCION MEDICA 84872
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
SECRETARIA ADMINISTRACION 84873
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
HERMAN H. ALAMILLA P. 84850
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
PLANTA 1 84882
Página 16
17.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
PLANTA 2 84883
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
MANTENIMIENTO 84875
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
INVENTARIOS 84876
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
PRESPUESTO 84877
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
SECRETARIA DAF 84878
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
COEX NEUMOLOGIA 84879
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
COEX OFTALMOLOGIA 84880
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
COEX NUTRICION 84881
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
ROPERIA 84884
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
ESTADISTICA 84885
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
SUPERINTENDENCIA ENFERMERIA 84886
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
SUPERVISION ENFERMERIA 84887
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
RECURSOS HUMANOS 84888
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
CENTRAL DE EQUIPOS 84889
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
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GERONA
SERVICIOS VARIOS 84890
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
PRESTACIONES EN DINERO 84891
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
PRESTACIONES EN DINERO 84892
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
INFUSIONES 84894
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
COMPRAS 84896
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
JEFATURA ESPECIALIDADES 84897
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
CLINICA EVENTUALIDADES 84898
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18.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO
GERONA
VIVIANA LOPEZ RIVERA 84899
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCIÓN MEDICA LÍNEA DIRECTA 24121245
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PRESTACIONES EN DINERO / LÍNEA
DIRECTA
24121242
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA REGISTROS MEDICOS/ LÍNEA
DIRECTA
24121244
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CX. TORAX - JUEVES 80069
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEUROCIRUGIA 80069
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEUROLOGIA 80069
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA OTORRINOLOGIA 80069
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CARDIOLOGIA 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CARDIOLOGIA PRE-OP 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA ABDOMINAL 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA PLASTICA 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA VASCULAR 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ENDOCRINOLOGIA 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA GASTROENTEROLOGIA 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEUMOLOGIA 80056
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COMPRAS DE SERVICIOS
CONTRATADOS
80053
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA SERVICIOS CONTRATADOS 80053
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ONCOLOGIA 80051
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PALIATIVOS 80051
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA DE EMERGENCIA 80036
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19.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA DE TORAX - LUNES 80036
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA ONCOLOGICA 80036
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COLOPROCTOLOGIA 80036
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA UROLOGIA 80036
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEFROLOGIA 80035
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NUTRICION DE NEFROLOGIA 80035
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PSICOLOGIA 80035
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA HEMATOLOGIA 80034
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PSICOLOGIA 80034
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA REUMATOLOGIA 80034
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA JEFATURA CONSULTA EXTERNA 80031
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80073
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA RELACIONES PUBLICAS 80071
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80068
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80067
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80064
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80063
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIVISION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
80062
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIVISION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
80058
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 80057
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA SEGURIDAD 80055
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20.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80054
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 80052
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80050
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA RECURSOS HUMANOS 80049
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80048
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA UNIDOSIS 80047
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COMPRAS 80046
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80045
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80044
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80043
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80042
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COMPRAS 80040
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80039
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80038
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA INFECTOLOGIA 80037
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80033
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ENFERMERIA 80032
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AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA INFORMACIÓN 80030
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA SERVICIOS CONTRATADOS 80029
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80028
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CAJA 80026
Página 20
21.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80025
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80024
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 80022
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80021
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA MANTENIMIENTO 80020
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA INFORMATICA 80016
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80015
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PRESTACIONES EN DINERO 80014
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80013
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80012
COEX DE ESPECIALIDADES "LA
AUTONOMIA"
CLINICAS DE
ESPECIALIDADES
DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PRESTACIONES EN DINERO 80011
COMPENSACION Y BENEFICIOS DE RRHH OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DEPARTAMENTO DE
COMPENSASIONES Y BENEFICIOS
85253
CONSEJO TECNICO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC. CONS. TECNICO 1500
CONSEJO TECNICO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1502
CONSULTORIO CONSULTORIO ANTIGUA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FARMACIA 3013
CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES SECRETARIA / EXTENSIÓN 83233
CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 51106232
CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES BODEGA / EXTENSIÓN 83233
CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES DIRECCION MÉDICA / EXTENSIÓN 83232
CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES ANALISTA / EXTENSIÓN 83232
CONSULTORIO DE PALENCIA CONSULTORIO
MUNICIPAL
4A. AV. 2-11 CANTÓN AGUA TIBIA,
PALENCIA
RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66400409
Página 21
22.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO
MUNICIPAL
2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ
PINULA
ADMINISTRACIÓN/ LÍNEA DIRECTA 66348125
CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO
MUNICIPAL
2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ
PINULA
ADMINISTRACIÓN/ LÍNEA DIRECTA 66343149
CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO
MUNICIPAL
2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ
PINULA
RECEPCIÓN /EXTENSIÓN 86701
CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO
MUNICIPAL
2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ
PINULA
RECEPCIÓN /EXTENSIÓN 86700
CONSULTORIO DE VILLA CANALES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1A. CALLE 1-06, ZONA 2, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66350739
CONSULTORIO DE VILLA CANALES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1A. CALLE 1-06, ZONA 2, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66350740
CONSULTORIO DE VILLA CANALES CONSULTORIO
MUNICIPAL
1A. CALLE 1-06, ZONA 2, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66350741
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
COMPRAS/ LÍNEA DIRECTA 66313415
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66313404
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66313409
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66313416
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
SECRETARIA DE DIRECCIÓN /
EXTENSIÓN IP
84972
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
ADMINISTRACIÓN / EXTENSIÓN IP 84971
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
SUB - ADMINISTRACION / EXTENSIÓN
IP
84970
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
DIRECCIÓN / EXTENSIÓN IP 84969
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
JEFATURA DE ENFERMERÍA /
EXTENSIÓN IP
84968
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
COMPRAS/ EXTENSIÓN IP 84965
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
FARMACIA / EXTENSIÓN IP 84963
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
TRABAJO SOCIAL / EXTENSIÓN IP 84937
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
ENCARGADO DE ADMISIÓN 84936
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA /
EXTENSIÓN IP
84935
Página 22
23.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
JEFATURA BODEGA Y FARMACIA /
EXTENSIÓN IP
84933
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
JEFATURA DE LABORATORIO
CLÍNICO / EXTENSIÓN IP
84932
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
REGISTROS MÉDICOS 84931
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
ADMINISTRADOR / EXTENSIÓN IP 84930
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
SUB - DIRECCION / EXTENSIÓN IP 84929
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
DIRECCIÓN / EXTENSIÓN IP 84927
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
CENTRAL DE EQUIPOS PEDIATRIA/
EXTENSIÓN IP
84925
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
PRESTACIONES EN DINERO /
EXTENSIÓN IP
84921
CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO
MUNICIPAL
16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE
VILLA NUEVA
INFORMATICA / EXTENSIÓN IP 83185
CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA CONSULTORIO
MUNICIPAL
KM.48 CARRETERA A ALDEA LOS
POCITOS, VILLA CANALES
RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 40846050
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN F QUINTANA S 85533
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERGIO R GONZALEZ R 85530
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALMA M LINARES R 85503
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AZUCENA N. SALAZAR G. 85780
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RAFAEL A. ARGUETA 85768
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ARIEL A. LEONARDO 85526
CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVELIN M LOPEZ R 85803
CONTRALURIA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC CONTRALURIA 1541
CONTRALURIA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COORDINADOR CONTRALURIA 1542
CONTRALURIA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE CONTRALOR 3057
COOPERATIVA DE CONSUMO OTRAS ENTIDADES 33 CALLE "B" 22-21, ZONA 8 SECRETARIA 24734328
COOPERATIVA DE CONSUMO OTRAS ENTIDADES 33 CALLE "B" 22-21, ZONA 8 LÍNEA DIRECTA 24735778
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24.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PILOTOS 1072
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERV VARIOS 1002
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEF 1003
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 1004
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 1005
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VEHICULOS 1006
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMPRAS 1008
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA 1012
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MENSAJERIA 1014
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INVENTARIOS 1015
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MANTENIMIENTO 1069
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARPINTERIA 1070
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FONDO ROTATIVO 1071
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AXEXO JEFATURA 3025
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA DE JEFATURA 1620
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCIÓN DE LABORATORIO CLINICO 1621
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENCIA FARMACEUTICA 1622
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCIÓN DE NUTRICIÓN 1623
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCIÓN DE ENFERMERIA 1624
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VICTOR M. RAMIREZ Q. 85075
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IRIS A. REYES F. 85049
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25.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUB JEFATURA 1532
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION Y SECRETAR 1533
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIA A CARDONA P 85513
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIO R. SOTO G. 85521
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA A MAYEN L 85520
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIGUEL E GARCIA 85519
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS R LOPEZ R 85517
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JULIO E CRUZ V 85516
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDVIN F NAVAS MEJIA 85515
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE R GARCIA G 85505
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUISA A BARRIOS M 85507
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELVIRA I GUERRA LUCERO 85508
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOFIA N DIAZ C 85509
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CINDY A MELGAR M 85511
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLENDA M FAJARDO F 85501
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALVARO H. MENCOS 85524
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELVIN D. YAC 85523
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFATURA 85514
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAURICIO MORALES A. 85531
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANA CIFUENTES M. 85529
DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y
ESTADISTICO
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELISA M. VILLATORO M. 85525
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26.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA V. ALVAREZ J. 85466
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ESTUARDO MENDEZ 85473
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE JEF 1230
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUB JEFATURA 1232
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEF 1233
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC. SUBJEF.FAX 1234
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1235
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISTAS 1237
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISTAS 1238
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION DE EVENTOS 1239
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y RIESGOS
FINANCIEROS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISIS Y RIESGOS 1315
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORI INT SOTANO 1080
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA JEFATURA 1513
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA SUBJEFATU 1514
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMPRAS 1515
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES SUELDOS 1516
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES INT. 1517
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES 1518
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 1521
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES 1522
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 1523
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27.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 ESCUELA DE ENFERMERÍA / LÍNEA
DIRECTA
24151791
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 DIVISIÓN DE BECAS / LÍNEA
DIRECTA
24151792
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 SECRETARIA DE LA DIVISIÓN / LÍNEA
DIRECTA
24151793
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 PROGRAMA PIRAMIDAL ACADÉMICO/
EXTENSIÓN IP
83478
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA/
EXTENSIÓN IP
83477
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 RECEPCIÓN/ EXTENSIÓN IP 83476
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 COMPRAS/ EXTENSIÓN IP 83475
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 DIVISIÓN DE BECAS 83474
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA/
EXTENSIÓN IP
83473
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 SECRETARIA DE LA DIVISIÓN 83470
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83458
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
BODEGA ZONA 13 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BECAS 3062
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION ARCHIVO 1248
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUELDOS 011/029 1251
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IMDEMNIZACIONES 011 1254
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION DE REGISTROS 1258
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PERMISOS VACACIONES 1259
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONTR SUPERNUMERARIO 1260
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HORAS EXTRAS 1262
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JAFATURA 1269
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONTR SUPERNUMERARIO 1276
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28.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CERTIF ENPPLEADOS 1277
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANGEL SANTOS M 85781
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN QUINTANA 85714
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IVANNA MENESES 85716
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WALTER S. HERNANDEZ R. 85786
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LEIDY L.TEJADA Z. 85779
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORIO 1156
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE DE MEDIOS 1701
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DISEÑO 1702
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC.RELA.PUB 1703
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCIÓN 1704
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMUNICADOSRES SOC. 1705
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AREA FINANCIERA 1706
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IMAGEN INSTITUCIONAL 1707
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFATURA 1708
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVENTOS 1709
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 1710
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA UDAFI QUEJAS 1711
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MEDIOS 1712
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA UDAF 1111
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA UDAF 1112
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29.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FONDO ROT 1425
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFATURA 1432
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC.SUBJEF.CONTA 1433
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCCION.PAT. CONTA 1434
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MESA ENTRADA 1435
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION INVENTARIOS 1436
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PAGOS CONTABLES. 1438
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CUENTAS CORRIENTES 1439
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION ANAL PAGOS 1440
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONCILIACION 1442
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONCILIACIONES BANCA 1443
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INFORMACIÓN 1010
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INFORMACIÓN 1013
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1245
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASESORES DE SOPORTE DE
PLANILLA
1147
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1247
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECLUTAMIENTO 1252
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1256
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1257
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1273
DEPARTAMENTO DE GESTION Y
PLANEACION
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1274
Página 29
30.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ROBERTO FIGUEROA S 83177
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTA MORALES 83112
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AS400 WILLY BOBADILLA 83118
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DESARROLLADORES ALEXIS CALI 83180
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VIVIANA TIPAZ 83119
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALA DE REUNIONES INFORMATICA 83123
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDDY GUZMAN 83140
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FRANCISCO FIGUEROA 83164
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ABIEL I FUENTES A 83165
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RONALD ESCOBAR 83181
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMPRAS 83111
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BLANCA GARCIA 83145
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JORGE L CRUZ 83113
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HELPDESK 83100
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECURSOS HUMANOS RG 83101
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION TORRE CAFE 83102
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FERDY R MARTINEZ R 83191
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR ESPANA 83104
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NILDA ROSALES 83105
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA QA - SOPORTE SISTEMAS 83106
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARCO A. CORONA G. 83107
Página 30
31.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JANIA LAPARRA 83108
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FLOR M. HERNANDEZ L. 83109
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS R. CASTELLANOS 83170
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RICARDO A. AGUIRRE M. 83115
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS MENDEZ 83116
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELVIS R GUDIEL G 83120
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIO PIXTUN 83121
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMINISTRATIVA RG 83122
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIO DIAS 83124
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GUILLERMO MARTINEZ 83125
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONSUELO MALDONADO 83126
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WILLIAMS MARTINEZ 83127
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INGRID SANTISTEBAN 83130
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LABORATORIO 83131
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PECUNIARIAS RG 83132
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALUD QA 83133
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GUSTAVO A. OROZCO 83135
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PEDRO PABLO JUAREZ 83138
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SIBOFA 83139
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR CIVIL 83141
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CELIA BRAN 83142
Página 31
32.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WENDY LOPEZ 83143
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BAYRON CASTELLANOS 83146
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA QA - SOPORTE SISTEMAS 83148
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTA MORALES 83149
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOLICITUDES 83150
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIGUEL J BATZ G 83153
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LESTER RENEAO 83155
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN ALEXIS WONG 83156
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN CARLOS SANDOVAL W 83161
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GABRIELA MALDONADO 83163
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 83166
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLAUDIA CABRERA 83169
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOPORTE TECNICO 83172
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JORGE R PALACIOS SPARK 83147
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BRYAN AGUIRRE 83182
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DORIAN A. ORDONEZ 83184
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRISCILA LEMUS 83186
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOHNY A. CORDON E. 83190
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA OLGA I. VELA 83192
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVELIN LARA 83196
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLADYS OROZCO 83198
Página 32
33.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS R. CASTELLANOS 83171
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOPORTE TECNICO 83129
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DINORA DAVILA 83197
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA Z. ALADANA R. 83110
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JORGE R PALACIOS R 83114
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOPORTE1 83174
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE L CARDONA 83175
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALA DE REUNIONES 83103
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE L CARDONA 2 83176
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS E. JUAREZ 83117
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DESARROLLO 83136
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROGRAMACION AS400 83152
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN JOSE ROSALES 85423
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROGRAMACION AS400 MANUEL A
MEDINA G
83151
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA QA SAUD -AMABILIA COJON 83179
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GABRIELA MALDONADO 83128
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FLOR HERNANDEZ 83144
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAIRO YAXON 83167
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MYRIAM L GONZALEZ B 83134
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4,
OFICINA 1601-1602
JEFATURA/EXTENSION IP 82733
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4,
OFICINA 1601-1602
ASISTENTE DE DIRECIÓN 82701
Página 33
34.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4,
OFICINA 1601-1603
CO RDINACI N AREA ADMINISTRATIVA 82711
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4,
OFICINA 1601-1604
COORDINACI N AREA TÉCNICA 82712
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4,
OFICINA 1601-1605
SECRETARIA JEFATURA 82710
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4,
OFICINA 1601-1605
SECRETARIA RECEPCIÓN 82734
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN F. MARROQUIN O. 85340
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JONATHAN SARAZUA 85332
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LETICIA PANIAGUA 85331
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JONATHAN CALLEJAS 85330
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HEINER G RODRIGUEZ 85329
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BRISEYDA B GOMEZ T 85327
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BYRON MORALES 85326
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HUGO FRANCO 85324
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLENDY S. ROBLERO R. 85363
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA J. ELGUETA J. 85341
DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARCO CATALAN 85325
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 402 "B"
SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83024
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 402 "B"
JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83020
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 402 "B"
SUB JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83012
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINA 402 "B"
SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83011
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC.JEF 1402
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FAX DEPTO 1403
Página 34
35.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA AZUCENA GONZALEZ 85437
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JANNEA V. OCHOA E. 85467
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARCO V. LOPEZ A. 85479
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALOME ORTIZ A. 85463
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LISBETH G MARIA HERNANDEZ P 85434
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DOUGLAS O M?NDEZ V 85433
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LESLY I FUENTES C 85432
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VILMA S MARROQU?N C 85431
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BIRON H QUI?ONEZ M 85430
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERGIO G DI?GUEZ F 85429
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOS? R M?NDEZ J 85428
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PATRICIA L HERN?NDEZ M 85427
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RIGOBERTO V BONILLA M 85426
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SUBSIDIOS MÉDICO PARTICULAR /
EXTENSIÓN IP
83098
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83076
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83060
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83050
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SECCIÓN DE PRESTACIÓN ULTERIOR
/ EXTENSIÓN IP
83037
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SUBSIDIOS MÉDICO PARTICULAR /
EXTENSIÓN IP
83033
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SUBSIDIOS MÉDICO PARTICULAR /
EXTENSIÓN IP
83032
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
RECEPCIÓN / EXTENSIÓN IP 83031
Página 35
36.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SUBJEFATURA / EXTENSIÓN IP 83030
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SECRETARÍA JEFATURA / EXTENSIÓN
IP
83029
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SECCIÓN DE COBROS AL PATRONO /
EXTENSIÓN IP
83027
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SECCIÓN DE PRESTACIÓN ULTERIOR
/ EXTENSIÓN IP
83026
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SECCIÓN DE MATERNIDAD /
EXTENSIÓN IP
83016
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
SECCIÓN DE MATERNIDAD /
EXTENSIÓN IP
83015
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83014
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN
DINERO
EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, 3ER NIVEL
ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83013
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE H CABRERA R 85445
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA OTONIEL R. ROSALES C. 85402
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS ROLDAN 85424
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANILO A CASTILLO V 85422
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARINA E HERNANDEZ 85416
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS H. SIPAQUE C. 85480
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FREDY AJUCHAN 85403
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR MILIAN 85413
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INGRID J LOPEZ P 85414
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RIGOBERTO OROPIN 85411
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA PEINADO 85407
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DORLY P. MALDONADO A. 85417
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROYECTO SIAF 85472
Página 36
37.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROYECTO SIAF 85471
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LEONARDO RODRIGUEZ 85465
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ARELY V. ALFARO G. 85461
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AMILCAR E. OLIVA C. 85460
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANGEL E. SANDOVAL V. 85459
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SAUL A. MACARIO P. 85458
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN F. VASQUEZ C. 85420
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MANUEL E. SANCHEZ M. 85419
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUCIA A. VILLATORO G. 85418
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IVAN R. OCHO. M 85410
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MANUEL E. JIMENEZ Q. 85404
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUB JEFATURA 1452
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA JEFATURA 1453
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISIS PRES. 1455
SIGES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1456
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEFATURA 1217
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC SUBJEFATURA 1219
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NOTAS CARGO 1221
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 1223
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFE 1226
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ARCHIVO 1067
Página 37
38.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NOTIFICACIONES 1133
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR G. JEREZ S. 85277
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GILBERT L. MENDOZA S. 85224
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSELYN G. GARCIA M. 85225
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAYRA PAZ 85230
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIRIAM JIMENEZ 85226
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ERICK HERNANDEZ 85294
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RAMON AGUILAR 85296
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIRIAM JIMENEZ 85218
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARMEN GARCIA 85220
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTA CHANCHAVAC 85221
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS SAL 85222
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALMA SAMAYOA A. 85229
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR R BARRIENTOS M 85236
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA GONZALEZ P 85234
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PATRICIA PINEDA 85232
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIA ELIZABETH OSORIO 85231
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RUTH HERNANDEZ 85212
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAYRA RAMIREZ 85207
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LILIAN REYES 85208
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANNY OVALLE 85209
Página 38
39.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VILMA MARTINEZ 85211
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AMILDA X. MONGE S. 85275
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DAVID I. PEREZ L. 85204
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIRIAM R. HERNANDEZ M. 85219
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARA E. VELASQUEZ C. 85217
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELMER M. LIMA P. 85223
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RAQUEL M. GIRON 85227
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA L. ROMERO M. 85271
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERGIO A. LEONARDO M. 85257
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLAUDIA E. RIVAS C. Estados de
cuenta
85252
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SHIRLEY M. LETONA R. 85240
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA M. GONZALEZ M. 85228
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTHA A. MENENDEZ O. 85213
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEIDY Y. AGUIRRE A. 85270
DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALLAN R. VASQUEZ D. 85268
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GARITA SOTANO 1009
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUPERVISOR DE SEGURIDAD
SOTANO
1074
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GUARDIA 7MO. NIVEL 1076
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PUERTA PRINCIPAL 1158
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELVICA GOMEZ 85071
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEGURIDAD 85073
Página 39
40.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CRISTHY E. MALDONADO S. 85376
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIA DEL CARMEN CARRANZA 85310
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JESSICA P. HERRERA C. 85380
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VALVERT F. BORRAYO S. 85377
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HERBERT E. DE LEON R. 85372
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FRANCISCO J. LOU F. 85323
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIE E. CORADO R. 85378
z OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATALINA IBA?EZ S. 85371
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANY A. DUBON A. 85370
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HENRY M. CRUZ D. 85359
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ERVIN W. MEDA A. 85358
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA TERESA CAJERO D. 85308
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VIVIAM PINTO 85312
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDWIN ESTUARDO PEREIRA RUIZ 85305
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EMANUEL J RAMOS 85316
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CINDY LINARES 85309
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE SZASZDI 85338
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HECTOR GAITAN 85337
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NANCY MONZON 85336
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA DIAZ 85335
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MONICA E LEMUS C 85318
Página 40
41.
UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA
TELÉFONO O
EXTENSIÓN
DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS
AREA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DIANA RAMIREZ 85311
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS A. OSORIO A. 85367
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSUE D. RIVERA M. 85374
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NURIA A. MOLINA R. 85348
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEF 1342
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA TECNOCOS EN PROCESO 1343
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1344
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONTRAT Y CONVENIOS 1345
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
CONTRATADOS
OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INV.Y ANAL. 1346
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
PROGRAMA PIRAMIDAL ACADÉMICO/
EXTENSIÓN IP
83478
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
RECEPCIÓN / EXTENSIÓN IP 83036
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
RECEPCIÓN / EXTENSIÓN IP 83035
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83034
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
SEC, EJECUTIVA / EXTENSIÓN IP 83019
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
JEFA DE DEPTO / EXTENSIÓN IP 83018
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE
CAFÉ
VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA
4, OFICINAS 211 Y 212
SUB JEFE / EXTENSIÓN IP 83017
DEPARTAMENTO GESTION Y PLANEACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLORIA A ARIAS 85259
DEPARTAMENTO GESTION Y PLANEACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FERNANDO E GONZALEZ O 85210
DEPARTAMENTO GESTION Y PLANEACION OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARJORIE E SOLANO B 85203
DEPARTAMENTO INVERSIONES OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INVERSIONES 1335
DEPARTAMENTO IVS OFICINAS
CENTRALES
7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA JEFATURA 1103
Página 41