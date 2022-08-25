directorio2016_metropolitano.pdf

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  1. 1. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO ARCHIVO ZONA 2 11 AVE. Y 1RA CALLE ZONA 2 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 22542047 ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO ARCHIVO ZONA 2 11 AVE. Y 1RA CALLE ZONA 2 GARITA / LÍNEA DIRECTA 22542093 AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 502, NIVEL 5 RECEPCION / EXTENSIÓN IP 83039 AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 502, NIVEL 5 RECEPCION / EXTENSIÓN IP 83038 AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 502, NIVEL 5 SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83023 AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 502, NIVEL 5 SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83022 AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 502, NIVEL 5 JEFE/ EXTENSIÓN IP 83021 AUDITORIA EXTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NIEVES E. GONZALEZ P. 85812 BODEGA DE MEDICAMENTOS BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 24720160 BODEGA DE MEDICAMENTOS BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 24720483 BODEGA II PAPELERIA-PREDIO MI TIERRA BODEGA ZONA 8 AV. FERROCARRIL 42-31 ZONA 8 RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 24720354 BODEGA II PAPELERIA-PREDIO MI TIERRA BODEGA ZONA 8 AV. FERROCARRIL 42-31 ZONA 8 ARCHIVO DE CONTABILIDAD 80501 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ADMINISTRACIÓN / EXTENSIÓN 106 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ADMINISTRACIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073806 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ADMISIÓN / EXTENSIÓN 113 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ADMISIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073813 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ARCHIVO CLÍNICO / EXTENSIÓN 112 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ARCHIVO CLÍNICO / EXTENSIÓN 25073812 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ASISTENTE DE DIRECCIÓN FINANCIERA / EXTENSIÓN 132 DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA Página 1
  2. 2. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ASISTENTE DE DIRECCIÓN FINANCIERA / LÌNEA DIRECTA 25073832 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA CLÍNICA DE GERIATRIA Y GINECOLOGÍA II / EXTENSIÓN 141 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA CLÍNICA DE GERIATRIA Y GINECOLOGÍA II / LÌNEA DIRECTA 25703841 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA COMPRAS / EXTENSIÓN 107 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA COMPRAS / LÌNEA DIRECTA 25073807 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA CONTABILIDAD Y TESORERIA / EXTENSIÓN 139 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA CONTABILIDAD Y TESORERIA / LÌNEA DIRECTA 25703839 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA DIRECCIÓN MÉDICA / LÌNEA DIRECTA 25073803 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA DIRECCIÓN MÉDICA/ EXTENSIÓN 103 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA DIRECTOR FINANCIERO / EXTENSIÓN 133 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA DIRECTOR FINANCIERO / LÌNEA DIRECTA 25703833 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ESTADISTICA E INVENTARIOS / EXTENSIÓN 135 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ESTADISTICA E INVENTARIOS / LÌNEA DIRECTA 25703835 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA FARMACIA Y BODEGA / LÌNEA DIRECTA 25073808 Página 2
  3. 3. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA FARMACIA Y BODEGA / EXTENSIÓN 108 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA FISIOTERAPIA / EXTENSIÓN 130 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA FISIOTERAPIA / LÌNEA DIRECTA 25073830 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA INFORMACIÓN / EXTENSIÓN 144 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA INFORMACIÓN / LÌNEA DIRECTA 25703844 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA INFORMÁTICA / EXTENSIÓN 125 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA INFORMÁTICA / LÌNEA DIRECTA 25073825 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA JEFATURA DE ENFERMERIA / EXTENSIÓN 116 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA JEFATURA DE ENFERMERIA / LÌNEA DIRECTA 25073816 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA JEFATURA DE ESPECIALIDADES / EXTENSIÓN 124 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA JEFATURA DE ESPECIALIDADES / EXTENSIÓN 140 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA JEFATURA DE ESPECIALIDADES / LÌNEA DIRECTA 25073824 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA JEFATURA DE ESPECIALIDADES / LÌNEA DIRECTA 25703840 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA LABORATORIO RAYOS X / EXTENSIÓN 119 Página 3
  4. 4. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA LABORATORIO RAYOS X / LÌNEA DIRECTA 25073819 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA MANTENIMIENTO / EXTENSIÓN 138 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA MANTENIMIENTO / LÌNEA DIRECTA 25703838 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ODEMPA / EXTENSIÓN 128 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA ODEMPA / LÌNEA DIRECTA 25073828 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RECETA 2 MESES (PERGOLA) / EXTENSIÓN 137 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RECETA 2 MESES (PERGOLA) / LÌNEA DIRECTA 25703837 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RECETA DOS MESES / EXTENSIÓN 117 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RECETA DOS MESES / LÌNEA DIRECTA 25073817 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RELACIONES PÚBLICAS / LÌNEA DIRECTA 25073802 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RELACIONES PÚBLICAS/ EXTENSIÓN 102 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RESGISTROS MÉDICOS / EXTENSIÓN 111 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA RESGISTROS MÉDICOS / LÌNEA DIRECTA 25073811 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECREATARIA CLÍNICAS DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA / EXTENSIÓN 120 Página 4
  5. 5. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECREATARIA CLÍNICAS DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA 25073820 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA CLÍNICA DE DERMATOLOGÍA / EXTENSIÓN 143 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA CLÍNICA DE DERMATOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA 25703843 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA CLÍNICA DE REUMATOLOGÍA / EXTENSIÓN 142 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA CLÍNICA DE REUMATOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA 25703842 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN / EXTENSIÓN 110 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073810 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CI. GERIATRIA Y CARDIO, MEDICINA INTERNA 1, 2 Y 3 / EXTENSIÓN 127 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CI. GERIATRIA Y CARDIO, MEDICINA INTERNA 1, 2 Y 3 / LÌNEA DIRECTA 25073827 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CLÍNICA DENTAL Y GINECOLOGÍA / EXTENSIÓN 118 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CLÍNICA DENTAL Y GINECOLOGÍA / LÌNEA DIRECTA 25073818 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CLÍNICAS 20, 21, 22, 23, 26 Y 27 / EXTENSIÓN 126 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CLÍNICAS 20, 21, 22, 23, 26 Y 27 / LÌNEA DIRECTA 25073826 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CLÍNICAS 24 Y 25 / EXTENSIÓN 136 Página 5
  6. 6. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE CLÍNICAS 24 Y 25 / LÌNEA DIRECTA 25703836 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE DIRECCIÓN MÉDICA / LÌNEA DIRECTA 25073804 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE DIRECCIÓN MÉDICA/ EXTENSIÓN 104 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE MANTENIMIENTO / EXTENSIÓN 121 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA DE MANTENIMIENTO / LÌNEA DIRECTA 25073821 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA SUBDIRECCIÓN / EXTENSIÓN 109 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SECRETARIA SUBDIRECCIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073809 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SERVICIOS CONTRATADOS / EXTENSIÓN 114 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SERVICIOS CONTRATADOS / LÌNEA DIRECTA 25073814 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SUBDIRECCIÓN / EXTENSIÓN 105 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA SUBDIRECCIÓN / LÌNEA DIRECTA 25073805 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA TERAPIA OCUPACIONAL / EXTENSIÓN 122 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA TERAPIA OCUPACIONAL / LÌNEA DIRECTA 25073822 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL / EXTENSIÓN 115 Página 6
  7. 7. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL / LÌNEA DIRECTA 25073815 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA VISITA DOMICILIARIA / EXTENSIÓN 134 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA VISITA DOMICILIARIA / LÌNEA DIRECTA 25703834 CAMIP I PAMPLONA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 14 AV. 4TA. CALLE ZONA 12, COLINAS DE PAMPLONA, GUATEMALA PBX 25073800 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL FARMACIA BARRANQUILL 3000 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL INFORMACION 3001 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL COMPRAS BARRANQUILLA 3002 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL LÍNEA DIRECTA 23322146 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL LÍNEA DIRECTA 23627292 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL LÍNEA DIRECTA 23606633 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL LÍNEA DIRECTA 23322146 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL LÍNEA DIRECTA 23627290 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL SEC. DIR.BARRANQUILLA 3005 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL FARMACIA BARRANQUILL 3000 Página 7
  8. 8. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL INFORMACION 3001 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL COMPRAS BARRANQUILLA 3002 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL DIR.MEDICA.BARRANQUI 3003 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL DIR.FINANC.BARRANQUI 3004 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL SEC. DIR.BARRANQUILL 3005 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL DIR.DEP.BARRANQUILLA 3006 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL FARMACIA HOP. ESCUIN 3012 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /FARMACIA 86436 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /SERVICIOS CONTRATADOS 83442 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 83441 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /PRESUPUESTO 83440 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /UNIDAD DE RECARNETIZACIÓN BARRANQUILLA 83439 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /DIRECCIÓN MÉDICA 83438 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /SECRETARIA DE GERENCIA DE UNIDAD 83437 Página 8
  9. 9. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /DESPACHO DE MEDICAMENTOS 83436 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA 83435 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 83434 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /COMPRAS 83433 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /RECEPCIÓN 83432 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /RECEPCIÓN 83431 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /RECEPCIÓN 83430 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /GERENCIA DE UNIDAD 83429 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP /JEFATURA DE ARCHIVO 83428 CAMIP II BARRANQUILLA CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 11 AVENIDA "A" 33-58, ZONA 5, CALLE MARISCAL EXTENSION IP / INFORMATICA 83427 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA 84677 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE SERVICIOS CONTRATADOS 84676 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO FARMACIA 84675 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO ARCHIVO 84673 Página 9
  10. 10. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE ENFERMERIA 84672 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO ASISTENTE SERVICIOS CONTRATADOS 84647 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE COMPRAS 84645 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICAS 7 Y 11 84644 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA DE FARMACIA 84642 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO ADMISION 84641 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO BODEGA DE FARMACIA 84640 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO DIRECCION FINANCIERA 84638 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICA 1 Y 2 84637 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO DIRECCION MEDICA 84636 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO COMPRAS 84635 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA DIREC. DEPARTAMENTAL 84634 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICA 4 84632 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO INVENTARIOS 84631 Página 10
  11. 11. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO ASISTENTE DE CONTABILIDAD 84629 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE INFORMATICA 84628 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE REGISTROS MEDICOS 84627 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO PRESUPUESTO 84626 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO ESTADISTICA 84625 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA DIRECCION MEDICA 84623 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICA 9 84622 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO TRABAJO SOCIAL 84621 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SUPERVISOR DE CONTABILIDAD 84620 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO ARCHIVO 84618 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICA 8 84615 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO TRABAJO SOCIAL 84614 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICA 18 Y 19 84613 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO SECRETARIA CLINICA 14 Y 15 84609 Página 11
  12. 12. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO DIRECCION DEPARTAMENTAL 84606 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO COMPRAS 84604 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE BODEGA 84602 CAMIP III ZUNIL CONSULTORIO MEDICO PARA PENSIONADOS 13 AVE. 1-54 COLONIA MONTE REAL ZONA 4 DE MIXCO JEFE DE FARMACIA 84601 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SARA N. RIVERA Q. 85106 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARLENI MENCOS 85109 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 1 85120 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 2 85121 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 3 85122 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 4 85123 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 5 LENTES 85124 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 6 85125 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 7 CUOTA MORTUARIA 85126 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 85127 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 9 85128 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 10 85129 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 11 85130 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 12 85131 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 13 85132 Página 12
  13. 13. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE CORDINACIÓN 85133 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 17 85136 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 18 85137 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 19 85138 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 20 85139 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 21 85140 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 22 85141 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 23 85142 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 24 85143 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 25 85144 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 26 85145 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 27 85146 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 29 85148 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 30 85149 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FAX CATAFI RECAUDACION 85150 CATAFI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COORDINADORA DAMARIS PINEDA 85110 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA REGISTRO DE PATRONOS CARLOS Z SAENZ A 85102 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VILMA E GARCIA Q 85188 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLAUDIA C QUEME 85185 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA YENI V DE PAZ 85180 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVELIN JUAREZ 85173 Página 13
  14. 14. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA A. BARRIOS P. 85103 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WOSVELY S. MERIDA V. 85105 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 15 85169 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 14 85168 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 13 85167 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 12 85166 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 11 85165 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 10 85164 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 9 85163 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 8 85162 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 7 85161 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 6 85160 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 5 85159 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 4 planill 85158 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 3 85157 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 2 85156 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATEMI 1 85155 CATEMI OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATAFI 32 85151 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 CC SUPERVISOR 1390 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 ASISTENTE JEFATURA 1398 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 ATENCIÓN OPERADORA CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO /EXTENSIÓN CONVENCIONAL 1000 Página 14
  15. 15. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 SOPORTE LÍNEAS PLANTA TELEFÓNICA CENTRAL 1390 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 CALL CENTER INSTITUCIONAL /LÍNEA DIRECTA 24121224 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9 SECRETARIA JEFATURA / EXTENSIÓN IP 89956 CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 RECEPCIÓN (TELÉFONO Y FAX) / LÍNEA DIRECTA 24121249 CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 SUPERVISOR / EXTENSIÓN IP 80060 CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 RECEPCIÓN (TELÉFONO Y FAX) / EXTENSIÓN IP 80059 CENTRO DE HEMODIALISIS ASISTENCIA 13 CALLE 3-18 ZONA 1 JEFE MEDICO / EXTENSIÓN IP 80061 CENTRO DE HEMODIALISIS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CENTRO HEMODIALISIS 3056 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC CLINICA PERSONAL 1052 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FARMACIA CLINICA 1068 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLINICA 85011 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLINICA 85048 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLINICA 85047 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 85001 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMISIÓN 85002 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMISIÓN 85004 CLINICA DE PERSONAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMISIÓN 85005 CLUB CAMPESTRE AMIGSS OTRAS ENTIDADES KM. 18.5 CARRETERA A VILLA CANALES SECRETARIA 24481538 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SECRETARIA FARMACIA Y BODEGA 84851 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA FAMACIA JEFATURA 84852 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA FARMACIA SECRETARIA 84853 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA INFORMATICA 84854 Página 15
  16. 16. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA COMPRAS 295 84855 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA COMPRAS 266 84856 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA UDAFI 84857 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA ENCARGADO DE KARDEX 84858 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA JEFATURA DE DIRECCION FINANCIERA 84859 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA FONDO ROTATIVO Y PRESUPUESTO 84860 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA JEFATURA DAF 84861 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA JEFATURA REGISTROS MEDICOS 84862 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA ARCHIVO REGISTROS MEICOS 84863 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SECRETARIA REGISTROS MEDICOS 84864 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA JEF. SERVICOS CONTRATADOS 84865 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA ADMISION 84866 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA JEF. COMPRAS 84867 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SERVICIOS CONTRATADOS 84868 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA CAJA CHICA 84869 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA DAF 84870 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA DAF 84871 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SECRETARIA DIRECCION MEDICA 84872 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SECRETARIA ADMINISTRACION 84873 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA HERMAN H. ALAMILLA P. 84850 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA PLANTA 1 84882 Página 16
  17. 17. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA PLANTA 2 84883 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA MANTENIMIENTO 84875 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA INVENTARIOS 84876 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA PRESPUESTO 84877 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SECRETARIA DAF 84878 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA COEX NEUMOLOGIA 84879 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA COEX OFTALMOLOGIA 84880 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA COEX NUTRICION 84881 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA ROPERIA 84884 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA ESTADISTICA 84885 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SUPERINTENDENCIA ENFERMERIA 84886 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SUPERVISION ENFERMERIA 84887 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA RECURSOS HUMANOS 84888 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA CENTRAL DE EQUIPOS 84889 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA SERVICIOS VARIOS 84890 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA PRESTACIONES EN DINERO 84891 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA PRESTACIONES EN DINERO 84892 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA INFUSIONES 84894 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA COMPRAS 84896 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA JEFATURA ESPECIALIDADES 84897 COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA CLINICA EVENTUALIDADES 84898 Página 17
  18. 18. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA COEX DE ESPECIALIDADES "GERONA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES 13 AVENIDA 13-21, ZONA 1 BARRIO GERONA VIVIANA LOPEZ RIVERA 84899 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCIÓN MEDICA LÍNEA DIRECTA 24121245 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PRESTACIONES EN DINERO / LÍNEA DIRECTA 24121242 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA REGISTROS MEDICOS/ LÍNEA DIRECTA 24121244 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CX. TORAX - JUEVES 80069 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEUROCIRUGIA 80069 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEUROLOGIA 80069 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA OTORRINOLOGIA 80069 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CARDIOLOGIA 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CARDIOLOGIA PRE-OP 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA ABDOMINAL 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA PLASTICA 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA VASCULAR 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ENDOCRINOLOGIA 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA GASTROENTEROLOGIA 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEUMOLOGIA 80056 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COMPRAS DE SERVICIOS CONTRATADOS 80053 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA SERVICIOS CONTRATADOS 80053 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ONCOLOGIA 80051 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PALIATIVOS 80051 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA DE EMERGENCIA 80036 Página 18
  19. 19. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA DE TORAX - LUNES 80036 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CIRUGIA ONCOLOGICA 80036 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COLOPROCTOLOGIA 80036 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA UROLOGIA 80036 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NEFROLOGIA 80035 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA NUTRICION DE NEFROLOGIA 80035 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PSICOLOGIA 80035 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA HEMATOLOGIA 80034 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PSICOLOGIA 80034 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA REUMATOLOGIA 80034 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA JEFATURA CONSULTA EXTERNA 80031 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80073 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA RELACIONES PUBLICAS 80071 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80068 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80067 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80064 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80063 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 80062 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 80058 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 80057 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA SEGURIDAD 80055 Página 19
  20. 20. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80054 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 80052 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80050 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA RECURSOS HUMANOS 80049 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80048 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA UNIDOSIS 80047 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COMPRAS 80046 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80045 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80044 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80043 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80042 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA COMPRAS 80040 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80039 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80038 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA INFECTOLOGIA 80037 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ARCHIVO REGISTROS MEDICOS 80033 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ENFERMERIA 80032 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA INFORMACIÓN 80030 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA SERVICIOS CONTRATADOS 80029 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80028 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA CAJA 80026 Página 20
  21. 21. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80025 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA ADMINISTRACION 80024 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA TRABAJO SOCIAL 80022 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80021 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA MANTENIMIENTO 80020 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA INFORMATICA 80016 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA DIRECCION 80015 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PRESTACIONES EN DINERO 80014 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80013 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA FARMACIA 80012 COEX DE ESPECIALIDADES "LA AUTONOMIA" CLINICAS DE ESPECIALIDADES DIAGONAL 12 0-03 ZONA 9, GUATEMALA PRESTACIONES EN DINERO 80011 COMPENSACION Y BENEFICIOS DE RRHH OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DEPARTAMENTO DE COMPENSASIONES Y BENEFICIOS 85253 CONSEJO TECNICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC. CONS. TECNICO 1500 CONSEJO TECNICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1502 CONSULTORIO CONSULTORIO ANTIGUA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FARMACIA 3013 CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO MUNICIPAL 1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES SECRETARIA / EXTENSIÓN 83233 CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO MUNICIPAL 1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 51106232 CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO MUNICIPAL 1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES BODEGA / EXTENSIÓN 83233 CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO MUNICIPAL 1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES DIRECCION MÉDICA / EXTENSIÓN 83232 CONSULTORIO DE FRAIJANES CONSULTORIO MUNICIPAL 1AV. 3 CALLE 1-97 ZONA 1 FRAIJANES ANALISTA / EXTENSIÓN 83232 CONSULTORIO DE PALENCIA CONSULTORIO MUNICIPAL 4A. AV. 2-11 CANTÓN AGUA TIBIA, PALENCIA RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66400409 Página 21
  22. 22. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO MUNICIPAL 2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ PINULA ADMINISTRACIÓN/ LÍNEA DIRECTA 66348125 CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO MUNICIPAL 2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ PINULA ADMINISTRACIÓN/ LÍNEA DIRECTA 66343149 CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO MUNICIPAL 2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ PINULA RECEPCIÓN /EXTENSIÓN 86701 CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CONSULTORIO MUNICIPAL 2A. CALLE 6-04, ZONA 2, SAN JOSÉ PINULA RECEPCIÓN /EXTENSIÓN 86700 CONSULTORIO DE VILLA CANALES CONSULTORIO MUNICIPAL 1A. CALLE 1-06, ZONA 2, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66350739 CONSULTORIO DE VILLA CANALES CONSULTORIO MUNICIPAL 1A. CALLE 1-06, ZONA 2, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66350740 CONSULTORIO DE VILLA CANALES CONSULTORIO MUNICIPAL 1A. CALLE 1-06, ZONA 2, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66350741 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA COMPRAS/ LÍNEA DIRECTA 66313415 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66313404 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66313409 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 66313416 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA SECRETARIA DE DIRECCIÓN / EXTENSIÓN IP 84972 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ADMINISTRACIÓN / EXTENSIÓN IP 84971 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA SUB - ADMINISTRACION / EXTENSIÓN IP 84970 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DIRECCIÓN / EXTENSIÓN IP 84969 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA JEFATURA DE ENFERMERÍA / EXTENSIÓN IP 84968 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA COMPRAS/ EXTENSIÓN IP 84965 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA FARMACIA / EXTENSIÓN IP 84963 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA TRABAJO SOCIAL / EXTENSIÓN IP 84937 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ENCARGADO DE ADMISIÓN 84936 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA / EXTENSIÓN IP 84935 Página 22
  23. 23. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA JEFATURA BODEGA Y FARMACIA / EXTENSIÓN IP 84933 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA JEFATURA DE LABORATORIO CLÍNICO / EXTENSIÓN IP 84932 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA REGISTROS MÉDICOS 84931 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA ADMINISTRADOR / EXTENSIÓN IP 84930 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA SUB - DIRECCION / EXTENSIÓN IP 84929 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DIRECCIÓN / EXTENSIÓN IP 84927 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CENTRAL DE EQUIPOS PEDIATRIA/ EXTENSIÓN IP 84925 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA PRESTACIONES EN DINERO / EXTENSIÓN IP 84921 CONSULTORIO DE VILLA NUEVA CONSULTORIO MUNICIPAL 16 AV. 0-61 ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA INFORMATICA / EXTENSIÓN IP 83185 CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA CONSULTORIO MUNICIPAL KM.48 CARRETERA A ALDEA LOS POCITOS, VILLA CANALES RECEPCIÓN / LÍNEA DIRECTA 40846050 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN F QUINTANA S 85533 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERGIO R GONZALEZ R 85530 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALMA M LINARES R 85503 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AZUCENA N. SALAZAR G. 85780 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RAFAEL A. ARGUETA 85768 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ARIEL A. LEONARDO 85526 CONTRALORÍA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVELIN M LOPEZ R 85803 CONTRALURIA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC CONTRALURIA 1541 CONTRALURIA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COORDINADOR CONTRALURIA 1542 CONTRALURIA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE CONTRALOR 3057 COOPERATIVA DE CONSUMO OTRAS ENTIDADES 33 CALLE "B" 22-21, ZONA 8 SECRETARIA 24734328 COOPERATIVA DE CONSUMO OTRAS ENTIDADES 33 CALLE "B" 22-21, ZONA 8 LÍNEA DIRECTA 24735778 Página 23
  24. 24. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PILOTOS 1072 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERV VARIOS 1002 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEF 1003 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 1004 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 1005 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VEHICULOS 1006 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMPRAS 1008 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA 1012 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MENSAJERIA 1014 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INVENTARIOS 1015 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MANTENIMIENTO 1069 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARPINTERIA 1070 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FONDO ROTATIVO 1071 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AXEXO JEFATURA 3025 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA DE JEFATURA 1620 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCIÓN DE LABORATORIO CLINICO 1621 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENCIA FARMACEUTICA 1622 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCIÓN DE NUTRICIÓN 1623 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCIÓN DE ENFERMERIA 1624 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VICTOR M. RAMIREZ Q. 85075 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IRIS A. REYES F. 85049 Página 24
  25. 25. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUB JEFATURA 1532 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION Y SECRETAR 1533 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIA A CARDONA P 85513 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIO R. SOTO G. 85521 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA A MAYEN L 85520 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIGUEL E GARCIA 85519 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS R LOPEZ R 85517 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JULIO E CRUZ V 85516 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDVIN F NAVAS MEJIA 85515 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE R GARCIA G 85505 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUISA A BARRIOS M 85507 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELVIRA I GUERRA LUCERO 85508 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOFIA N DIAZ C 85509 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CINDY A MELGAR M 85511 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLENDA M FAJARDO F 85501 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALVARO H. MENCOS 85524 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELVIN D. YAC 85523 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFATURA 85514 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAURICIO MORALES A. 85531 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANA CIFUENTES M. 85529 DEPARTAMENTO ACTUARIAL Y ESTADISTICO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELISA M. VILLATORO M. 85525 Página 25
  26. 26. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA V. ALVAREZ J. 85466 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ESTUARDO MENDEZ 85473 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE JEF 1230 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUB JEFATURA 1232 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEF 1233 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC. SUBJEF.FAX 1234 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1235 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISTAS 1237 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISTAS 1238 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION DE EVENTOS 1239 DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y RIESGOS FINANCIEROS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISIS Y RIESGOS 1315 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORI INT SOTANO 1080 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA JEFATURA 1513 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA SUBJEFATU 1514 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMPRAS 1515 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES SUELDOS 1516 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES INT. 1517 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES 1518 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 1521 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORES 1522 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 1523 Página 26
  27. 27. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 ESCUELA DE ENFERMERÍA / LÍNEA DIRECTA 24151791 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 DIVISIÓN DE BECAS / LÍNEA DIRECTA 24151792 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 SECRETARIA DE LA DIVISIÓN / LÍNEA DIRECTA 24151793 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 PROGRAMA PIRAMIDAL ACADÉMICO/ EXTENSIÓN IP 83478 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA/ EXTENSIÓN IP 83477 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 RECEPCIÓN/ EXTENSIÓN IP 83476 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 COMPRAS/ EXTENSIÓN IP 83475 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 DIVISIÓN DE BECAS 83474 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA/ EXTENSIÓN IP 83473 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 SECRETARIA DE LA DIVISIÓN 83470 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 5A. AVE. 1-00 ZONA 13 SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83458 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO BODEGA ZONA 13 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BECAS 3062 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION ARCHIVO 1248 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUELDOS 011/029 1251 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IMDEMNIZACIONES 011 1254 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION DE REGISTROS 1258 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PERMISOS VACACIONES 1259 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONTR SUPERNUMERARIO 1260 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HORAS EXTRAS 1262 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JAFATURA 1269 DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONTR SUPERNUMERARIO 1276 Página 27
  28. 28. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CERTIF ENPPLEADOS 1277 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANGEL SANTOS M 85781 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN QUINTANA 85714 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IVANNA MENESES 85716 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WALTER S. HERNANDEZ R. 85786 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LEIDY L.TEJADA Z. 85779 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AUDITORIO 1156 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASISTENTE DE MEDIOS 1701 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DISEÑO 1702 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC.RELA.PUB 1703 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCIÓN 1704 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMUNICADOSRES SOC. 1705 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AREA FINANCIERA 1706 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IMAGEN INSTITUCIONAL 1707 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFATURA 1708 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVENTOS 1709 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRESUPUESTO 1710 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA UDAFI QUEJAS 1711 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MEDIOS 1712 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA UDAF 1111 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA UDAF 1112 Página 28
  29. 29. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FONDO ROT 1425 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFATURA 1432 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC.SUBJEF.CONTA 1433 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCCION.PAT. CONTA 1434 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MESA ENTRADA 1435 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION INVENTARIOS 1436 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PAGOS CONTABLES. 1438 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CUENTAS CORRIENTES 1439 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECCION ANAL PAGOS 1440 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONCILIACION 1442 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONCILIACIONES BANCA 1443 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INFORMACIÓN 1010 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INFORMACIÓN 1013 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1245 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ASESORES DE SOPORTE DE PLANILLA 1147 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1247 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECLUTAMIENTO 1252 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1256 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1257 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1273 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SELECCION 1274 Página 29
  30. 30. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ROBERTO FIGUEROA S 83177 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTA MORALES 83112 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AS400 WILLY BOBADILLA 83118 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DESARROLLADORES ALEXIS CALI 83180 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VIVIANA TIPAZ 83119 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALA DE REUNIONES INFORMATICA 83123 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDDY GUZMAN 83140 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FRANCISCO FIGUEROA 83164 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ABIEL I FUENTES A 83165 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RONALD ESCOBAR 83181 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA COMPRAS 83111 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BLANCA GARCIA 83145 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JORGE L CRUZ 83113 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HELPDESK 83100 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECURSOS HUMANOS RG 83101 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION TORRE CAFE 83102 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FERDY R MARTINEZ R 83191 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR ESPANA 83104 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NILDA ROSALES 83105 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA QA - SOPORTE SISTEMAS 83106 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARCO A. CORONA G. 83107 Página 30
  31. 31. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JANIA LAPARRA 83108 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FLOR M. HERNANDEZ L. 83109 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS R. CASTELLANOS 83170 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RICARDO A. AGUIRRE M. 83115 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS MENDEZ 83116 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELVIS R GUDIEL G 83120 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIO PIXTUN 83121 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ADMINISTRATIVA RG 83122 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIO DIAS 83124 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GUILLERMO MARTINEZ 83125 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONSUELO MALDONADO 83126 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WILLIAMS MARTINEZ 83127 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INGRID SANTISTEBAN 83130 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LABORATORIO 83131 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PECUNIARIAS RG 83132 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALUD QA 83133 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GUSTAVO A. OROZCO 83135 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PEDRO PABLO JUAREZ 83138 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SIBOFA 83139 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR CIVIL 83141 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CELIA BRAN 83142 Página 31
  32. 32. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA WENDY LOPEZ 83143 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BAYRON CASTELLANOS 83146 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA QA - SOPORTE SISTEMAS 83148 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTA MORALES 83149 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOLICITUDES 83150 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIGUEL J BATZ G 83153 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LESTER RENEAO 83155 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN ALEXIS WONG 83156 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN CARLOS SANDOVAL W 83161 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GABRIELA MALDONADO 83163 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 83166 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLAUDIA CABRERA 83169 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOPORTE TECNICO 83172 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JORGE R PALACIOS SPARK 83147 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BRYAN AGUIRRE 83182 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DORIAN A. ORDONEZ 83184 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PRISCILA LEMUS 83186 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOHNY A. CORDON E. 83190 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA OLGA I. VELA 83192 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EVELIN LARA 83196 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLADYS OROZCO 83198 Página 32
  33. 33. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS R. CASTELLANOS 83171 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOPORTE TECNICO 83129 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DINORA DAVILA 83197 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA Z. ALADANA R. 83110 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JORGE R PALACIOS R 83114 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SOPORTE1 83174 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE L CARDONA 83175 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALA DE REUNIONES 83103 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE L CARDONA 2 83176 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS E. JUAREZ 83117 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DESARROLLO 83136 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROGRAMACION AS400 83152 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN JOSE ROSALES 85423 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROGRAMACION AS400 MANUEL A MEDINA G 83151 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA QA SAUD -AMABILIA COJON 83179 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GABRIELA MALDONADO 83128 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FLOR HERNANDEZ 83144 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAIRO YAXON 83167 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MYRIAM L GONZALEZ B 83134 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4, OFICINA 1601-1602 JEFATURA/EXTENSION IP 82733 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4, OFICINA 1601-1602 ASISTENTE DE DIRECIÓN 82701 Página 33
  34. 34. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4, OFICINA 1601-1603 CO RDINACI N AREA ADMINISTRATIVA 82711 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4, OFICINA 1601-1604 COORDINACI N AREA TÉCNICA 82712 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4, OFICINA 1601-1605 SECRETARIA JEFATURA 82710 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20 ZONA4, OFICINA 1601-1605 SECRETARIA RECEPCIÓN 82734 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN F. MARROQUIN O. 85340 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JONATHAN SARAZUA 85332 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LETICIA PANIAGUA 85331 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JONATHAN CALLEJAS 85330 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HEINER G RODRIGUEZ 85329 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BRISEYDA B GOMEZ T 85327 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BYRON MORALES 85326 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HUGO FRANCO 85324 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLENDY S. ROBLERO R. 85363 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA J. ELGUETA J. 85341 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARCO CATALAN 85325 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 402 "B" SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83024 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 402 "B" JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83020 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 402 "B" SUB JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83012 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINA 402 "B" SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83011 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC.JEF 1402 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FAX DEPTO 1403 Página 34
  35. 35. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA KARLA AZUCENA GONZALEZ 85437 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JANNEA V. OCHOA E. 85467 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARCO V. LOPEZ A. 85479 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SALOME ORTIZ A. 85463 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LISBETH G MARIA HERNANDEZ P 85434 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DOUGLAS O M?NDEZ V 85433 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LESLY I FUENTES C 85432 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VILMA S MARROQU?N C 85431 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA BIRON H QUI?ONEZ M 85430 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERGIO G DI?GUEZ F 85429 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOS? R M?NDEZ J 85428 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PATRICIA L HERN?NDEZ M 85427 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RIGOBERTO V BONILLA M 85426 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SUBSIDIOS MÉDICO PARTICULAR / EXTENSIÓN IP 83098 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83076 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83060 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83050 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SECCIÓN DE PRESTACIÓN ULTERIOR / EXTENSIÓN IP 83037 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SUBSIDIOS MÉDICO PARTICULAR / EXTENSIÓN IP 83033 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SUBSIDIOS MÉDICO PARTICULAR / EXTENSIÓN IP 83032 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL RECEPCIÓN / EXTENSIÓN IP 83031 Página 35
  36. 36. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SUBJEFATURA / EXTENSIÓN IP 83030 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SECRETARÍA JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83029 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SECCIÓN DE COBROS AL PATRONO / EXTENSIÓN IP 83027 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SECCIÓN DE PRESTACIÓN ULTERIOR / EXTENSIÓN IP 83026 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SECCIÓN DE MATERNIDAD / EXTENSIÓN IP 83016 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL SECCIÓN DE MATERNIDAD / EXTENSIÓN IP 83015 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL JEFATURA / EXTENSIÓN IP 83014 DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES EN DINERO EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, 3ER NIVEL ÁREA FINANCIERA / EXTENSIÓN IP 83013 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE H CABRERA R 85445 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA OTONIEL R. ROSALES C. 85402 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS ROLDAN 85424 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANILO A CASTILLO V 85422 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARINA E HERNANDEZ 85416 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUIS H. SIPAQUE C. 85480 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FREDY AJUCHAN 85403 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR MILIAN 85413 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INGRID J LOPEZ P 85414 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RIGOBERTO OROPIN 85411 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA PEINADO 85407 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DORLY P. MALDONADO A. 85417 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROYECTO SIAF 85472 Página 36
  37. 37. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PROYECTO SIAF 85471 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LEONARDO RODRIGUEZ 85465 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ARELY V. ALFARO G. 85461 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AMILCAR E. OLIVA C. 85460 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANGEL E. SANDOVAL V. 85459 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SAUL A. MACARIO P. 85458 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JUAN F. VASQUEZ C. 85420 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MANUEL E. SANCHEZ M. 85419 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LUCIA A. VILLATORO G. 85418 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA IVAN R. OCHO. M 85410 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MANUEL E. JIMENEZ Q. 85404 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUB JEFATURA 1452 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA JEFATURA 1453 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANALISIS PRES. 1455 SIGES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1456 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEFATURA 1217 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC SUBJEFATURA 1219 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NOTAS CARGO 1221 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEPCION 1223 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUBJEFE 1226 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ARCHIVO 1067 Página 37
  38. 38. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NOTIFICACIONES 1133 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR G. JEREZ S. 85277 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GILBERT L. MENDOZA S. 85224 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSELYN G. GARCIA M. 85225 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAYRA PAZ 85230 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIRIAM JIMENEZ 85226 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ERICK HERNANDEZ 85294 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RAMON AGUILAR 85296 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIRIAM JIMENEZ 85218 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARMEN GARCIA 85220 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTA CHANCHAVAC 85221 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS SAL 85222 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALMA SAMAYOA A. 85229 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDGAR R BARRIENTOS M 85236 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA GONZALEZ P 85234 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PATRICIA PINEDA 85232 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIA ELIZABETH OSORIO 85231 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RUTH HERNANDEZ 85212 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MAYRA RAMIREZ 85207 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA LILIAN REYES 85208 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANNY OVALLE 85209 Página 38
  39. 39. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VILMA MARTINEZ 85211 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA AMILDA X. MONGE S. 85275 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DAVID I. PEREZ L. 85204 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MIRIAM R. HERNANDEZ M. 85219 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARA E. VELASQUEZ C. 85217 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELMER M. LIMA P. 85223 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RAQUEL M. GIRON 85227 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA L. ROMERO M. 85271 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SERGIO A. LEONARDO M. 85257 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CLAUDIA E. RIVAS C. Estados de cuenta 85252 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SHIRLEY M. LETONA R. 85240 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA M. GONZALEZ M. 85228 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARTHA A. MENENDEZ O. 85213 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEIDY Y. AGUIRRE A. 85270 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ALLAN R. VASQUEZ D. 85268 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GARITA SOTANO 1009 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SUPERVISOR DE SEGURIDAD SOTANO 1074 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GUARDIA 7MO. NIVEL 1076 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA PUERTA PRINCIPAL 1158 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ELVICA GOMEZ 85071 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEGURIDAD 85073 Página 39
  40. 40. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CRISTHY E. MALDONADO S. 85376 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIA DEL CARMEN CARRANZA 85310 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JESSICA P. HERRERA C. 85380 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VALVERT F. BORRAYO S. 85377 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HERBERT E. DE LEON R. 85372 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FRANCISCO J. LOU F. 85323 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARIE E. CORADO R. 85378 z OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CATALINA IBA?EZ S. 85371 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DANY A. DUBON A. 85370 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HENRY M. CRUZ D. 85359 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ERVIN W. MEDA A. 85358 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA TERESA CAJERO D. 85308 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA VIVIAM PINTO 85312 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EDWIN ESTUARDO PEREIRA RUIZ 85305 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA EMANUEL J RAMOS 85316 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CINDY LINARES 85309 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSE SZASZDI 85338 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA HECTOR GAITAN 85337 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NANCY MONZON 85336 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA ANA DIAZ 85335 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MONICA E LEMUS C 85318 Página 40
  41. 41. UNIDAD TIPO DE UNIDAD DIRECCIÓN ÁREA TELÉFONO O EXTENSIÓN DIRECTORIO DE LAS UNIDADES MEDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS AREA METROPOLITANA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA DIANA RAMIREZ 85311 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CARLOS A. OSORIO A. 85367 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA JOSUE D. RIVERA M. 85374 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA NURIA A. MOLINA R. 85348 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SEC JEF 1342 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA TECNOCOS EN PROCESO 1343 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA RECEP 1344 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA CONTRAT Y CONVENIOS 1345 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INV.Y ANAL. 1346 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 PROGRAMA PIRAMIDAL ACADÉMICO/ EXTENSIÓN IP 83478 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 RECEPCIÓN / EXTENSIÓN IP 83036 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 RECEPCIÓN / EXTENSIÓN IP 83035 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 SECRETARIA / EXTENSIÓN IP 83034 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 SEC, EJECUTIVA / EXTENSIÓN IP 83019 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 JEFA DE DEPTO / EXTENSIÓN IP 83018 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL EDIFICIO TORRE CAFÉ VIA 1, 1-37 Y/O 7A. AVENIDA 1-20, ZONA 4, OFICINAS 211 Y 212 SUB JEFE / EXTENSIÓN IP 83017 DEPARTAMENTO GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA GLORIA A ARIAS 85259 DEPARTAMENTO GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA FERNANDO E GONZALEZ O 85210 DEPARTAMENTO GESTION Y PLANEACION OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA MARJORIE E SOLANO B 85203 DEPARTAMENTO INVERSIONES OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA INVERSIONES 1335 DEPARTAMENTO IVS OFICINAS CENTRALES 7 AV. 22-72 ZONA 1, GUATEMALA SECRETARIA JEFATURA 1103 Página 41

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