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LAYANAN AQIQAH SYAR’I, PRAKTIS DAN LEZAT 0823-1246-6713 Welcome To Nur-Aqiqah
Nur-Aqiqah Nur-Aqiqah adalah jasa pelayanan Aqiqah yang akan membantu keluarga anda untuk melaksakan Aqiqah . Sudah banyak...
HARGA AQIQAH Nur-Aqiqah PAKET AQIQAH HARGA HEWAN AQIQAH+MASAK BETINA : A. 1.150.000 (200 tusuk sate & 50 porsi gule) B. 1....
TESTIMONI
Thanks For Watching Nur-Aqiqah 0823-1246-6713
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082312466713 Rekomendasi Jasa aqiqah anak perempuan jakarta terbaik

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LayananJasa aqiqah anak perempuan jakarta berkualitas
Paket Aqiqah Jakarta
Kambing Betina

A. Kambing 850rbu + biaya masak 300rbu = 1.150.000 (200 sate & 50 gule)
B. Kambing 950rbu + biaya masak 300rbu = 1.250.000 (240 sate & 60 gule)
C. Kambing 1..050.000 + biaya masak 350rbu = 1.400.000 (280 sate & 70 gule)
D. Kambing 1,.150.000 + Biaya Masak 400rbu = 1.550.000 (320 Sate & 80 Gule)
E. Kambing 1,350.000 + biaya masak 400rbu = 1.750.000 (400 sate & 100 gule)
F. Kambing 1,.650.000 + biaya masak 500rbu = 2.150.000 (480 sate & 120 gule)

Paket Aqiqah Jakarta
Kambing Jantan

A. Kambing 1,200.000 + biaya masak 300rb = 1.500.000 (200 sate & 50 porsi gule)
B. Kambing 1,400.000+ biaya masak 300rbu = 1.700.000 (240 sate & 60 porsi gule)
C. Kambing 1,500.000 + biaya masak 350rbu = 1.850.000 (280 sate & 70 porsi gule)
D. Kambing 1,700.000 + Biaya Masak 400rbu = 2.100.000 (320 Sate & 80 Porsi Gule)
E. Kambing 1,900.000+ biaya masak 400rbu = 2.300.000 (400 sate & 100 porsi gule)
F. Kambing 2,1.00.000 + biaya masak 500rbu = 2.600.000 (480 sate & 120 porsi gule)

HARGA NASI BOX AQIQAH :

A. 15.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah
B. 17.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah, telur rebus
C. 21.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah, ayam bakar
SNACK BOX AQIQAH :
11.000 = (pilih 3 macam kue + air) (lemper, risol, putu ayu, lapis, bolu kukus, pastel)
Fast respon
Call/WA
CS 1 08111045370
CS 2 082312466713
https://wa.me/628111045370
https://wa.me/6282312466713

Published in: Food
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082312466713 Rekomendasi Jasa aqiqah anak perempuan jakarta terbaik

  1. 1. LAYANAN AQIQAH SYAR’I, PRAKTIS DAN LEZAT 0823-1246-6713 Welcome To Nur-Aqiqah
  2. 2. Nur-Aqiqah Nur-Aqiqah adalah jasa pelayanan Aqiqah yang akan membantu keluarga anda untuk melaksakan Aqiqah . Sudah banyak para keluarga Memilih Nur Aqiqah. Nur Aqiqah sudah tersebar Di JABODETABEK
  3. 3. HARGA AQIQAH Nur-Aqiqah PAKET AQIQAH HARGA HEWAN AQIQAH+MASAK BETINA : A. 1.150.000 (200 tusuk sate & 50 porsi gule) B. 1.300.000 (240 tusuk sate & 60 porsi gule) C. 1.450.000 (280 tusuk sate & 70 porsi gule) D. 1.650.000 (320 tusuk sate & 80 porsi gule) E. 1.825.000 (360 tusuk sate & 90 porsi gule) F. 1.950.000 (400 tusuk sate & 100 porsi gule) PAKET AQIQAH HARGA HEWAN AQIQAH+MASAK JANTAN : A. 1.350.000 (200 tusuk sate & 50 porsi gule) B. 1.550.000 (240 tusuk sate & 60 porsi gule) C. 1.750.000 (280 tusuk sate & 70 porsi gule) D. 1.950.000 (320 tusuk sate & 80 porsi gule) E. 2.125.000 (360 tusuk sate & 90 porsi gule) F. 2.300.000 (400 tusuk sate & 100 porsi gule)
  4. 4. TESTIMONI
  5. 5. Thanks For Watching Nur-Aqiqah 0823-1246-6713

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