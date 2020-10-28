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NUR AQIQAH 0823-1246-6713 L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS
Nur-Aqiqah Nur-Aqiqah adalah jasa pelayanan Aqiqah yang akan membantu keluarga anda untuk melaksakan Aqiqah. Sudah banyak ...
HARGA AQIQAH L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS KAMBING BETINA A. Kambing 850rbu + biaya masak 300rbu = 1.150.000 (200 sa...
L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS TESTIMONI
Thanks For Watching Nur-Aqiqah 0823-1246-6713
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082312466713 Penyedia Jasa akikah anak laki laki jakarta berkualitas

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Pesan Jasa akikah anak laki laki jakarta terbaik
Paket Aqiqah Jakarta
Kambing Betina

A. Kambing 850rbu + biaya masak 300rbu = 1.150.000 (200 sate & 50 gule)
B. Kambing 950rbu + biaya masak 300rbu = 1.250.000 (240 sate & 60 gule)
C. Kambing 1..050.000 + biaya masak 350rbu = 1.400.000 (280 sate & 70 gule)
D. Kambing 1,.150.000 + Biaya Masak 400rbu = 1.550.000 (320 Sate & 80 Gule)
E. Kambing 1,350.000 + biaya masak 400rbu = 1.750.000 (400 sate & 100 gule)
F. Kambing 1,.650.000 + biaya masak 500rbu = 2.150.000 (480 sate & 120 gule)

Paket Aqiqah Jakarta
Kambing Jantan

A. Kambing 1,200.000 + biaya masak 300rb = 1.500.000 (200 sate & 50 porsi gule)
B. Kambing 1,400.000+ biaya masak 300rbu = 1.700.000 (240 sate & 60 porsi gule)
C. Kambing 1,500.000 + biaya masak 350rbu = 1.850.000 (280 sate & 70 porsi gule)
D. Kambing 1,700.000 + Biaya Masak 400rbu = 2.100.000 (320 Sate & 80 Porsi Gule)
E. Kambing 1,900.000+ biaya masak 400rbu = 2.300.000 (400 sate & 100 porsi gule)
F. Kambing 2,1.00.000 + biaya masak 500rbu = 2.600.000 (480 sate & 120 porsi gule)

HARGA NASI BOX AQIQAH :

A. 15.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah
B. 17.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah, telur rebus
C. 21.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah, ayam bakar
SNACK BOX AQIQAH :
11.000 = (pilih 3 macam kue + air) (lemper, risol, putu ayu, lapis, bolu kukus, pastel)
Fast respon
Call/WA
CS 1 08111045370
CS 2 082312466713
https://wa.me/628111045370
https://wa.me/6282312466713

Published in: Food
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082312466713 Penyedia Jasa akikah anak laki laki jakarta berkualitas

  1. 1. NUR AQIQAH 0823-1246-6713 L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS
  2. 2. Nur-Aqiqah Nur-Aqiqah adalah jasa pelayanan Aqiqah yang akan membantu keluarga anda untuk melaksakan Aqiqah. Sudah banyak para keluarga Memilih Nur-Aqiqah.Nur- Aqiqah sudah tersebar Di JABODETABEK L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS
  3. 3. HARGA AQIQAH L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS KAMBING BETINA A. Kambing 850rbu + biaya masak 300rbu = 1.150.000 (200 sate & 50 gule) B. Kambing 950rbu + biaya masak 300rbu = 1.250.000 (240 sate & 60 gule) C. Kambing 1..050.000 + biaya masak 350rbu = 1.400.000 (280 sate & 70 gule) D. KAMBING 1,.150.000 + BIAYA MASAK 400RBU = 1.550.000 (320 SATE & 80 GULE) E. KAMBING 1,350.000 + BIAYA MASAK 400RBU = 1.750.000 (400 SATE & 100 GULE) F. KAMBING 1,.650.000 + BIAYA MASAK 500RBU = 2.150.000 (480 SATE & 120 GULE) KAMBING JANTAN A. Kambing 1,200.000 + biaya masak 300rb = 1.500.000 (200 sate & 50 porsi gule) B. Kambing 1,400.000+ biaya masak 300rbu = 1.700.000 (240 sate & 60 porsi gule) C. Kambing 1,500.000 + biaya masak 350rbu = 1.850.000 (280 sate & 70 porsi gule) D. KAMBING 1,700.000 + BIAYA MASAK 400RBU = 2.100.000 (320 SATE & 80 PORSI GULE) E. KAMBING 1,900.000+ BIAYA MASAK 400RBU = 2.300.000 (400 SATE & 100 PORSI GULE) F. KAMBING 2,1.00.000 + BIAYA MASAK 500RBU = 2.600.000 (480 SATE & 120 PORSI GULE)
  4. 4. L AYAN AN AQ I Q AH BER KU AL IT AS TESTIMONI
  5. 5. Thanks For Watching Nur-Aqiqah 0823-1246-6713

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