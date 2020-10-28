082312466713 Penyedia Jasa akikah anak laki laki jakarta berkualitas

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Pesan Jasa akikah anak laki laki jakarta terbaik
Paket Aqiqah Jakarta
Kambing Betina
A. Kambing 850rbu + biaya masak 300rbu = 1.150.000 (200 sate & 50 gule)
B. Kambing 950rbu + biaya masak 300rbu = 1.250.000 (240 sate & 60 gule)
C. Kambing 1..050.000 + biaya masak 350rbu = 1.400.000 (280 sate & 70 gule)
D. Kambing 1,.150.000 + Biaya Masak 400rbu = 1.550.000 (320 Sate & 80 Gule)
E. Kambing 1,350.000 + biaya masak 400rbu = 1.750.000 (400 sate & 100 gule)
F. Kambing 1,.650.000 + biaya masak 500rbu = 2.150.000 (480 sate & 120 gule)
Paket Aqiqah Jakarta
Kambing Jantan
A. Kambing 1,200.000 + biaya masak 300rb = 1.500.000 (200 sate & 50 porsi gule)
B. Kambing 1,400.000+ biaya masak 300rbu = 1.700.000 (240 sate & 60 porsi gule)
C. Kambing 1,500.000 + biaya masak 350rbu = 1.850.000 (280 sate & 70 porsi gule)
D. Kambing 1,700.000 + Biaya Masak 400rbu = 2.100.000 (320 Sate & 80 Porsi Gule)
E. Kambing 1,900.000+ biaya masak 400rbu = 2.300.000 (400 sate & 100 porsi gule)
F. Kambing 2,1.00.000 + biaya masak 500rbu = 2.600.000 (480 sate & 120 porsi gule)
HARGA NASI BOX AQIQAH :
A. 15.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah
B. 17.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah, telur rebus
C. 21.000 = nasi, sambel goreng kentang, acar, kerupuk, buah, ayam bakar
SNACK BOX AQIQAH :
11.000 = (pilih 3 macam kue + air) (lemper, risol, putu ayu, lapis, bolu kukus, pastel)
Fast respon
Call/WA
CS 1 08111045370
CS 2 082312466713
https://wa.me/628111045370
https://wa.me/6282312466713
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