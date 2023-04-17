SISTEMA FINANCIERO.docx

1.
SISTEMA FINANCIERO PERUANO
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP)
SBS SMV
AGENTE DE BOLSAS
FONDOS DE INVERSION
BOLSAS
FONDOS MUTUOS
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
REASEGUROS
SEGUROS
BANCOS
CAJAS MUNICIPALES
CAJAS RURALES
FINANCIERAS
EDPYMES
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Y CONEXOS
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
INTERMEDIACIÓN DIRECTA
INTERMEDIACIÓN INDIRECTA
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CAPITALIZACION INMOBILIARIA
SERVICIOS FIDUCIARIOS
AFIANZADORAS Y DE GARANTIAS
EMPRESAS DE FACTORING
TRANSFERENCIAS DE FONDOS
ALMACENAJE FINANCIERO
TRANSPORTE DE DINERO Y CAUDALES
EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
SERVICIOS DE CANJE