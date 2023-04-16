CATÁLOGO COMPLEMENTARIA 2023 - ok.pdf

1.
CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Regional Caldas
- Complementaria Presencial -
ÁREA NOMBRE DEL PROGRAMA
INTENSIDAD
HORARIA
ADMINISTRATIVA
APLICACION DE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR 48
ETIQUETA Y PROTOCOLO EMPRESARIAL 48
SERVICIO AL CLIENTE DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
ORGANIZACION
48
DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION 40
ESTRUCTURACION DE PLAN DE NEGOCIO COMO ALTERNATIVA DE
TRANSFORMACION PERSONAL Y COMUNITARIA 48
ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS EN EQUIPOS DE TRABAJO 48
EMPRENDIMIENTO DIGITAL 48
ECONOMÍA SOLIDARIA 40
GENERACION DE IDEAS INNOVADORAS CON DESIGN THINKING
FACILITAR EL SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE ACUERDO CON LAS
POLITICAS DE LA ORGANIZACION
40
EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 48
SERVICIO AL CLIENTE 48
COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR 48
MERCADEO
CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURACION DE UN PLAN DE MERCADEO
20
MERCADEO Y VENTAS 40
TÉCNICAS DE VENTAS 40
MARKETING DIGITAL 48
BÁSICO MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE 20
CONTABILIDAD
APLICACION DE NORMAS TRIBUTARIAS EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
48
NOVEDADES Y LIQUIDACION EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 48
BÁSICO DE CONTABILIDAD COSTOS Y PRESUPUESTOS 40
CONTABILIDAD: RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 48
IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE 48
MATEMATICAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES
96
APLICACION DE METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS FINANCIERO EMPRESARIAL
40
DISEÑO, LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA. 48
GESTIÓN
DOCUMENTAL
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS EN LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA
48
ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION. 48
ELABORACION DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES 48
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 40
2.
CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Regional Caldas
- Complementaria Presencial -
SALUD
SOPORTE VITAL BASICO. 48
ADMINISTRACION DE INMUNOBIOLOGICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACION 60
CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 40
PRIMEROS AUXILIOS 48
MANEJO DE LA VACUNACION CONTRA EL COVID19 EN COLOMBIA 48
FACTURACION DE LOS SERVICIOS EN SALUD 48
LIMPIEZA DE AREAS Y SUPERFICIES 40
OMI 1.13 PRIMEROS AUXILIOS CONOCIMIENTOS BASICOS (CUADRO A- VI/1-3-
STCW/78 ENMENDADO) IMO 1.13 ELEMENTARY FIRST AID
16
HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 50
ATENCION INTEGRAL EN SALUD CON ENFOQUE PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE
CONFLICTO ARMADO
40
TOMA DE MUESTRAS PARA PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO CLINICO
48
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR 48
CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 48
FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
40
PELUQUERÍA
TENDENCIAS EN DECORACIÓN PARA MANICURA Y PEDICURA 48
BIOSEGURIDAD APLICADA A LA ESTETICA Y BELLEZA 48
GASTRONOMÍA
COCINA TÍPICA COLOMBIANA 50
COCINA FRÍA NACIONAL E INTERNACIONAL 120
COCINA BÁSICA 60
COCINA INTERNACIONAL 50
COCINA BÁSICA NIVEL 1 40
ASADOS DE CARNE 40
COMIDAS RAPIDAS 60
COCINA CALIENTE 60
HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS 40
HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS. 40
MANIPULACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA DE ALIMENTOS 10
MANIPULACION HIGIENICA DE ALIMENTOS. 12
ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL HACCP 40
PREPARACION DE SALSAS BÁSICAS PARA LA COCINA CALIENTE 40
MESA Y BAR
MONTAJE PARA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 40
APLICACION DE TECNICAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES EN LA PREPARACION
DE COCTELES 50
PREPARACION DE BEBIDAS A BASE DE ESPRESSO 48
BASICO DE MESA Y BAR 63
TECNICAS DE PREPARACION DE BEBIDAS A BASE DE CAFE 40
3.
CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Regional Caldas
- Complementaria Presencial -
PERFILACIÓN SENSORIAL DEL CAFE 60
PREPARACIÓN DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS 48
COCTELERÍA BÁSICA 40
PANADERÍA
OBTENCION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION INTEGRAL 40
ELABORACION BASICA DE TORTAS Y GALLETAS 40
ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES DE MASAS DULCES 40
ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES DE MASAS DE SAL 40
ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES HOJALDRADOS 40
ELABORACION DE TORTAS Y BATIDOS ESPONJOSOS 40
ELABORACION DE PRODUCTOS DE GALLETERIA 40
ELABORACION DE PRODUCTOS DE REPOSTERIA. 40
DEPORTES
CURSO DE LEGISLACION DEPORTIVA 40
FUNDAMENTOS EN ADMINISTRACION DEPORTIVA 40
LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y LA RECREACION 40
HABILIDADES SUBACUATICAS BASICAS 60
PLANIFICACION DEPORTIVA CONTEMPORANEA 80
ELEMENTOS BASICOS DE LA RECREACION, OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 80
HABITOS SALUDABLES A PARTIR DE LA ALIMENTACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA
40
UTILIZACION DE CUESTIONARIOS DE PRE-PARTICIPACION PARA LA ACTIVIDAD
FISICA. 40
ARTESANÍAS
OBTENCION DE OBJETOS ARTESANALES CON TOTUMO, MADERA Y GUADUA 40
ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS. 48
DECORACION DE OBJETOS ARTESANALES EN ARTE COUNTRY 48
PEDAGOGÍA
PLANEACION PEDAGOGICA DE LA FORMACION PROFESIONAL 60
INCORPORACION DE TECNICAS DE GAMIFICACION EN LA FORMACION
PROFESIONAL 48
INCORPORACION DE ACTIVIDADES STEAM COMO APOYO A LA FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL.
48
PLANEACION PEDAGOGICA DE LA FORMACION PROFESIONAL 40
CURSO INTRODUCTORIO A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
40
UTILIZACION DE HERRAMIENTAS TIC EN LA ORIENTACION DE PROCESOS
FORMATIVOS 80
COMUNICACION ESCRITA PARA CUALIFICACION DE INSTRUCTORES 40
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR SENA
96
ELABORACIÓN DE GUÍAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 100
COMPETENCIAS
BÁSICAS
REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 48
CIENCIAS BÁSICAS EN MATEMÁTICAS Y FISICA 40
4.
CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Regional Caldas
- Complementaria Presencial -
FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PARA ARTICULACION
CON LA MEDIA 57
FORTALECIMIENTO EN CIENCIAS NATURALES PARA ARTICULACION CON LA MEDIA 45
HABILIDADES
BLANDAS
CIUDADANIA DIGITAL PARA LA PAZ 40
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BLANDAS PARA LA VIDA Y LA
PRODUCTIVIDAD
48
EJERCICIO DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO 48
APLICACION DE LA ETICA Y HABILIDADES SOCIALES EN EL CONTEXTO LABORAL
48
HABILIDADES PARA ENFRENTAR RETOS EN EL NUEVO ENTORNO LABORAL
48
ORIENTACION DEL PROYECTO DE VIDA CON EL USO DE ESTRATEGIAS
INSPIRADORAS
48
TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA 20
TIC
CREACION DE FUNCIONES Y GRAFICOS USANDO MICROSOFT EXCEL
48
VISUALIZACION DE DATOS USANDO POWER BI 48
EXCEL INTERMEDIO 20
EXCEL INTERMEDIO 40
INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET 40
MANEJO BÁSICO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS I 50
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 70
MICROSOFT WORD AVANZADO 30
DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES PARA LA COMUNICACION Y
COLABORACION EN LINEA 40
MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL
40
APLICACION DE FUNCIONES Y COMBINACIONES MULTIPLES EN EXCEL PARA
SOLUCION DE PROBLEMAS. 40
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL PROCESADOR DE TEXTO MICROSOFT WORD
32
FORMACION LMS TERRITORIUM PARA INSTRUCTORES SENA 48
TURISMO
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO TURISTICO LOCAL.
80
APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE PARA GUÍAS DE
TURISMO 60
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO LOCAL 150
APLICACION DE BUENAS PRÁCTICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y
HOSPEDAJE 60
FACILITADOR DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO
60
MANEJO DE LA INFORMACION EN RECORRIDOS DE OBSERVACIÓN DE AVES PARA
EL TURISMO 100
APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE PARA AGENCIAS DE
VIAJES OPERADORAS 60
5.
CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Regional Caldas
- Complementaria Presencial -
DISEÑO DE RECORRIDOS TURÍSTICOS EN ESPACIOS RURALES 40
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 40
FACILITAR LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO.
60
MANEJO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL 40
INFORMACIÓN TURÍSTICA EN MUSEOS 40
ACTUALIZACION EN LEGISLACION TURISTICA 40
RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ESPECIES PARA EL AVITURISMO 60
Nota:
Los programas complementarios de bilingüismo en la actualidad se orientan todos
de manera virtual.
Los materiales de formación deben ser asumidos por los participantes del curso
Para la apertura de los cursos se requieren mínimo 25 personas y estar
debidamente registrados en SOFIA