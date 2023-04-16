CATÁLOGO COMPLEMENTARIA 2023 - ok.pdf

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  1. 1. CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Regional Caldas - Complementaria Presencial - ÁREA NOMBRE DEL PROGRAMA INTENSIDAD HORARIA ADMINISTRATIVA APLICACION DE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR 48 ETIQUETA Y PROTOCOLO EMPRESARIAL 48 SERVICIO AL CLIENTE DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ORGANIZACION 48 DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNAS A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 40 ESTRUCTURACION DE PLAN DE NEGOCIO COMO ALTERNATIVA DE TRANSFORMACION PERSONAL Y COMUNITARIA 48 ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS EN EQUIPOS DE TRABAJO 48 EMPRENDIMIENTO DIGITAL 48 ECONOMÍA SOLIDARIA 40 GENERACION DE IDEAS INNOVADORAS CON DESIGN THINKING FACILITAR EL SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE ACUERDO CON LAS POLITICAS DE LA ORGANIZACION 40 EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 48 SERVICIO AL CLIENTE 48 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR 48 MERCADEO CONCEPTUALIZACION Y ESTRUCTURACION DE UN PLAN DE MERCADEO 20 MERCADEO Y VENTAS 40 TÉCNICAS DE VENTAS 40 MARKETING DIGITAL 48 BÁSICO MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE 20 CONTABILIDAD APLICACION DE NORMAS TRIBUTARIAS EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 48 NOVEDADES Y LIQUIDACION EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 48 BÁSICO DE CONTABILIDAD COSTOS Y PRESUPUESTOS 40 CONTABILIDAD: RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 48 IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE CONTABLE SIIGO NUBE 48 MATEMATICAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 96 APLICACION DE METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS FINANCIERO EMPRESARIAL 40 DISEÑO, LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA. 48 GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS EN LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA 48 ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION. 48 ELABORACION DE DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES 48 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 40
  2. 2. CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Regional Caldas - Complementaria Presencial - SALUD SOPORTE VITAL BASICO. 48 ADMINISTRACION DE INMUNOBIOLOGICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 60 CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40 PRIMEROS AUXILIOS 48 MANEJO DE LA VACUNACION CONTRA EL COVID19 EN COLOMBIA 48 FACTURACION DE LOS SERVICIOS EN SALUD 48 LIMPIEZA DE AREAS Y SUPERFICIES 40 OMI 1.13 PRIMEROS AUXILIOS CONOCIMIENTOS BASICOS (CUADRO A- VI/1-3- STCW/78 ENMENDADO) IMO 1.13 ELEMENTARY FIRST AID 16 HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 50 ATENCION INTEGRAL EN SALUD CON ENFOQUE PSICOSOCIAL A VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO 40 TOMA DE MUESTRAS PARA PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO CLINICO 48 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR 48 CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 48 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40 PELUQUERÍA TENDENCIAS EN DECORACIÓN PARA MANICURA Y PEDICURA 48 BIOSEGURIDAD APLICADA A LA ESTETICA Y BELLEZA 48 GASTRONOMÍA COCINA TÍPICA COLOMBIANA 50 COCINA FRÍA NACIONAL E INTERNACIONAL 120 COCINA BÁSICA 60 COCINA INTERNACIONAL 50 COCINA BÁSICA NIVEL 1 40 ASADOS DE CARNE 40 COMIDAS RAPIDAS 60 COCINA CALIENTE 60 HIGIENE PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS 40 HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS. 40 MANIPULACIÓN HIGIÉNICO SANITARIA DE ALIMENTOS 10 MANIPULACION HIGIENICA DE ALIMENTOS. 12 ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL HACCP 40 PREPARACION DE SALSAS BÁSICAS PARA LA COCINA CALIENTE 40 MESA Y BAR MONTAJE PARA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 40 APLICACION DE TECNICAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES EN LA PREPARACION DE COCTELES 50 PREPARACION DE BEBIDAS A BASE DE ESPRESSO 48 BASICO DE MESA Y BAR 63 TECNICAS DE PREPARACION DE BEBIDAS A BASE DE CAFE 40
  3. 3. CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Regional Caldas - Complementaria Presencial - PERFILACIÓN SENSORIAL DEL CAFE 60 PREPARACIÓN DE BEBIDAS DE CAFE POR METODOS ALTERNATIVOS 48 COCTELERÍA BÁSICA 40 PANADERÍA OBTENCION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION INTEGRAL 40 ELABORACION BASICA DE TORTAS Y GALLETAS 40 ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES DE MASAS DULCES 40 ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES DE MASAS DE SAL 40 ELABORACION DE PRODUCTOS PANIFICABLES HOJALDRADOS 40 ELABORACION DE TORTAS Y BATIDOS ESPONJOSOS 40 ELABORACION DE PRODUCTOS DE GALLETERIA 40 ELABORACION DE PRODUCTOS DE REPOSTERIA. 40 DEPORTES CURSO DE LEGISLACION DEPORTIVA 40 FUNDAMENTOS EN ADMINISTRACION DEPORTIVA 40 LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y LA RECREACION 40 HABILIDADES SUBACUATICAS BASICAS 60 PLANIFICACION DEPORTIVA CONTEMPORANEA 80 ELEMENTOS BASICOS DE LA RECREACION, OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 80 HABITOS SALUDABLES A PARTIR DE LA ALIMENTACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA 40 UTILIZACION DE CUESTIONARIOS DE PRE-PARTICIPACION PARA LA ACTIVIDAD FISICA. 40 ARTESANÍAS OBTENCION DE OBJETOS ARTESANALES CON TOTUMO, MADERA Y GUADUA 40 ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS. 48 DECORACION DE OBJETOS ARTESANALES EN ARTE COUNTRY 48 PEDAGOGÍA PLANEACION PEDAGOGICA DE LA FORMACION PROFESIONAL 60 INCORPORACION DE TECNICAS DE GAMIFICACION EN LA FORMACION PROFESIONAL 48 INCORPORACION DE ACTIVIDADES STEAM COMO APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL. 48 PLANEACION PEDAGOGICA DE LA FORMACION PROFESIONAL 40 CURSO INTRODUCTORIO A LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 40 UTILIZACION DE HERRAMIENTAS TIC EN LA ORIENTACION DE PROCESOS FORMATIVOS 80 COMUNICACION ESCRITA PARA CUALIFICACION DE INSTRUCTORES 40 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR SENA 96 ELABORACIÓN DE GUÍAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 100 COMPETENCIAS BÁSICAS REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 48 CIENCIAS BÁSICAS EN MATEMÁTICAS Y FISICA 40
  4. 4. CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Regional Caldas - Complementaria Presencial - FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO PARA ARTICULACION CON LA MEDIA 57 FORTALECIMIENTO EN CIENCIAS NATURALES PARA ARTICULACION CON LA MEDIA 45 HABILIDADES BLANDAS CIUDADANIA DIGITAL PARA LA PAZ 40 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BLANDAS PARA LA VIDA Y LA PRODUCTIVIDAD 48 EJERCICIO DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO 48 APLICACION DE LA ETICA Y HABILIDADES SOCIALES EN EL CONTEXTO LABORAL 48 HABILIDADES PARA ENFRENTAR RETOS EN EL NUEVO ENTORNO LABORAL 48 ORIENTACION DEL PROYECTO DE VIDA CON EL USO DE ESTRATEGIAS INSPIRADORAS 48 TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA 20 TIC CREACION DE FUNCIONES Y GRAFICOS USANDO MICROSOFT EXCEL 48 VISUALIZACION DE DATOS USANDO POWER BI 48 EXCEL INTERMEDIO 20 EXCEL INTERMEDIO 40 INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET 40 MANEJO BÁSICO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS I 50 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 70 MICROSOFT WORD AVANZADO 30 DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES PARA LA COMUNICACION Y COLABORACION EN LINEA 40 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL 40 APLICACION DE FUNCIONES Y COMBINACIONES MULTIPLES EN EXCEL PARA SOLUCION DE PROBLEMAS. 40 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL PROCESADOR DE TEXTO MICROSOFT WORD 32 FORMACION LMS TERRITORIUM PARA INSTRUCTORES SENA 48 TURISMO DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO TURISTICO LOCAL. 80 APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE PARA GUÍAS DE TURISMO 60 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO LOCAL 150 APLICACION DE BUENAS PRÁCTICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 60 FACILITADOR DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 60 MANEJO DE LA INFORMACION EN RECORRIDOS DE OBSERVACIÓN DE AVES PARA EL TURISMO 100 APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE PARA AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS 60
  5. 5. CATÁLOGO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Regional Caldas - Complementaria Presencial - DISEÑO DE RECORRIDOS TURÍSTICOS EN ESPACIOS RURALES 40 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 40 FACILITAR LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO. 60 MANEJO DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL 40 INFORMACIÓN TURÍSTICA EN MUSEOS 40 ACTUALIZACION EN LEGISLACION TURISTICA 40 RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ESPECIES PARA EL AVITURISMO 60 Nota:  Los programas complementarios de bilingüismo en la actualidad se orientan todos de manera virtual.  Los materiales de formación deben ser asumidos por los participantes del curso  Para la apertura de los cursos se requieren mínimo 25 personas y estar debidamente registrados en SOFIA

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