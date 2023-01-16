كيف تصبح مليونير

دعنا لا نكذب على انفسنا ؛ معظم الناس يتمنوا ان يصبحوا مليارديرات لو لم يدركوا لماذا او كيف ؛ ولن نستطيع ان نعدك من خلال مشاهدة هذا المقطع أنك ستصبح مليونير, ولكن ما نستطيع ان نعدك به هو انك ستتأكد بشكل تام بعد المشاهدة هل ستتمكن يوماً ما انت تحقق ذلك ام لا وكذلك ستعرف يقياً هل تريد ذلك حقاً ام لا ولكن عليك أولاً أن تعرف أن الاحصائيات تقول انه في الوقت الحالي يوجد 2043 ملياردير فقط في العالم من بين 7,5 مليار شخص في العالم ؛ مما يعني أن احتمالية أن تصبح ملياردير هي 27 من المليون بالمائه, ولكن هل ينبغي عليك الاستسلام الآن ؟ بالطبع لا وذلك لأنك تستطيع وفعليا أن تزيد من فرصك كي تصبح مليارديراً الصبر مفتاح النجاح مشاكل الأخريين هي مشاكلك الشخصية غير حياتك من أجل ذلك المال عدو العاطفة هل حقاً تريد ذلك ؟؟