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كيف تصبح مليونير

Jan. 16, 2023
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كيف تصبح مليونير

Jan. 16, 2023
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Business

دعنا لا نكذب على انفسنا ؛ معظم الناس يتمنوا ان يصبحوا مليارديرات لو لم يدركوا لماذا او كيف ؛ ولن نستطيع ان نعدك من خلال مشاهدة هذا المقطع أنك ستصبح مليونير, ولكن ما نستطيع ان نعدك به هو انك ستتأكد بشكل تام بعد المشاهدة هل ستتمكن يوماً ما انت تحقق ذلك ام لا وكذلك ستعرف يقياً هل تريد ذلك حقاً ام لا ولكن عليك أولاً أن تعرف أن الاحصائيات تقول انه في الوقت الحالي يوجد 2043 ملياردير فقط في العالم من بين 7,5 مليار شخص في العالم ؛ مما يعني أن احتمالية أن تصبح ملياردير هي 27 من المليون بالمائه, ولكن هل ينبغي عليك الاستسلام الآن ؟ بالطبع لا وذلك لأنك تستطيع وفعليا أن تزيد من فرصك كي تصبح مليارديراً الصبر مفتاح النجاح مشاكل الأخريين هي مشاكلك الشخصية غير حياتك من أجل ذلك المال عدو العاطفة هل حقاً تريد ذلك ؟؟

دعنا لا نكذب على انفسنا ؛ معظم الناس يتمنوا ان يصبحوا مليارديرات لو لم يدركوا لماذا او كيف ؛ ولن نستطيع ان نعدك من خلال مشاهدة هذا المقطع أنك ستصبح مليونير, ولكن ما نستطيع ان نعدك به هو انك ستتأكد بشكل تام بعد المشاهدة هل ستتمكن يوماً ما انت تحقق ذلك ام لا وكذلك ستعرف يقياً هل تريد ذلك حقاً ام لا ولكن عليك أولاً أن تعرف أن الاحصائيات تقول انه في الوقت الحالي يوجد 2043 ملياردير فقط في العالم من بين 7,5 مليار شخص في العالم ؛ مما يعني أن احتمالية أن تصبح ملياردير هي 27 من المليون بالمائه, ولكن هل ينبغي عليك الاستسلام الآن ؟ بالطبع لا وذلك لأنك تستطيع وفعليا أن تزيد من فرصك كي تصبح مليارديراً الصبر مفتاح النجاح مشاكل الأخريين هي مشاكلك الشخصية غير حياتك من أجل ذلك المال عدو العاطفة هل حقاً تريد ذلك ؟؟

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كيف تصبح مليونير

  1. 1. ‫الثراء‬ ‫نحو‬ ‫خطوات‬ ‫خمس‬ | ‫مليونير‬ ‫تصبح‬ ‫كيف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نعدك‬ ‫ان‬ ‫نستطيع‬ ‫ولن‬ ‫؛‬ ‫كيف‬ ‫او‬ ‫لماذا‬ ‫يدركوا‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫مليارديرات‬ ‫يصبحوا‬ ‫ان‬ ‫يتمنوا‬ ‫الناس‬ ‫معظم‬ ‫؛‬ ‫انفسنا‬ ‫على‬ ‫نكذب‬ ‫ال‬ ‫دعنا‬ ‫بعد‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫ستتأكد‬ ‫انك‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫نعدك‬ ‫ان‬ ‫نستطيع‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ ,‫مليونير‬ ‫ستصبح‬ ‫أنك‬ ‫المقطع‬ ‫هذا‬ ‫مشاهدة‬ ‫يوم‬ ‫ستتمكن‬ ‫هل‬ ‫المشاهدة‬ ‫ما‬ ً‫ا‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫تقول‬ ‫االحصائيات‬ ‫أن‬ ‫تعرف‬ ‫أن‬ ً‫ال‬‫أو‬ ‫عليك‬ ‫ولكن‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ً‫ا‬‫حق‬ ‫ذلك‬ ‫تريد‬ ‫هل‬ ً‫ا‬‫يقي‬ ‫ستعرف‬ ‫وكذلك‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫ذلك‬ ‫تحقق‬ ‫انت‬ ‫يوجد‬ ‫الحالي‬ 2043 ‫بين‬ ‫من‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ملياردير‬ 7,5 ‫ه‬ ‫ملياردير‬ ‫تصبح‬ ‫أن‬ ‫احتمالية‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫؛‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫مليار‬ ‫ي‬ 27 ‫تصبح‬ ‫كي‬ ‫فرصك‬ ‫من‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫وفعليا‬ ‫تستطيع‬ ‫ألنك‬ ‫وذلك‬ ‫ال‬ ‫بالطبع‬ ‫؟‬ ‫اآلن‬ ‫االستسالم‬ ‫عليك‬ ‫ينبغي‬ ‫هل‬ ‫ولكن‬ ,‫بالمائه‬ ‫المليون‬ ‫من‬ ‫تريد‬ ً‫ا‬‫حق‬ ‫هل‬ ‫العاطفة‬ ‫عدو‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫حياتك‬ ‫غير‬ ‫الشخصية‬ ‫مشاكلك‬ ‫هي‬ ‫األخريين‬ ‫مشاكل‬ ‫النجاح‬ ‫مفتاح‬ ‫الصبر‬ ً‫ا‬‫ملياردير‬ ‫؟؟‬ ‫ذلك‬ : ‫هنا‬ ‫اادخل‬ https://linktr.ee/ahmedouchka

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