Yeşil Tahvil Piyasası Geliştirme | Green Bond Development

"Yeşil finans" daha geniş çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevresel faydalar sağlayan yatırımların finansmanı olarak anlaşılabilir. Bu sunum, yeşil tahvillerin gelişimi ve potansiyelinin neden daha sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek için alternatif bir seçenek olarak kullanılabileceğini kısaca açıklayacaktır.

