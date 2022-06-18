작대기판매 ( 텔popr777 ) 작대기구매 작대기파는곳 작대기판매.docx

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안녕하세요.풍선아이스입니다.
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아이스(필로폰 , 히로뽕 ) / 엑스터시/ 떨(대마초) / 액상떨 / 케이
순도 높은 제품으로 안전하고 깔끔한 거래를 합니다.
장기적으로 이용할수있는 분들 연락주세요.
고순도 제품 / 그람수는 넉넉히
필요할때 언제든지 믿고 이용할수 있게!!
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