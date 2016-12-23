distributor minyak kemiri literan, 0856 5521 9797 (Indosat)

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Perkenalkan kami dari http://dinzza.com/ menyediakan minyak kemiri, minyak wijen, dan minyak almond dalam bentuk literan.
Harga minyak kemiri literan:
1. Minyak kemiri Miracle Super
Dibawah 5liter: 700rb/liter
5liter - 19liter: 500rb/liter
20liter ke atas: Nego
2. Minyak Kemiri Miracle Natural Black (Kemiri Bakar)
Dibawah 5liter: 400rb/liter
5liter - 19liter: 250rb/liter
20liter ke atas: Nego
3. Minyak Kemiri Miracle Organik
Dibawah 5liter: 300rb/liter
5liter - 19liter: 150rb/liter
20liter ke atas: Nego
Keterangan:
1. Minyak Kemiri Miracle Super, terbuat dr 100kemiri kualitas SUPER(kemiri Bulat utuh) tanpa campuran, diolah dgn teknologi COLP PRESS
2. Minyak Kemiri Miracle Natural Black (Kemiri Bakar), terbuat dr 100 kemiri kualitas standart, diolah dgn teknologi COLD PRESS
3. Minyak Kemiri Miracle Organik, terbuat dr minyak kemiri dan campuran minyak lainnya, tanpa bahan kimia.
Temukan produk kami lainnya di website resmi kami di www.dinzza.com
For more info let's chat with us..
SMS/WA : 0856 5521 9797 (Indosat)
Pin BB : 556CF7C2
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