Minyak Kemiri Miracle SUPER, terbuat dari 100% kemiri Kualitas SUPER diproses dengan tehnologi COLD PRESS tanpa Pemanasan,...
Minyak Kemiri Miracle ORGANIC, minyak kemiri terbuat dari minyak kemiri diramu dengan bahan alami lainnya, untuk menumbuhk...
Minyak Kemiri Miracle NATURAL BLACK, terbuat dari 100% kemiri diproses dengan tehnologi COLD PRESS tanpa Pemanasan, Pembak...
Almond Oil Miracle terbuat dari 100% Kacang Almond Manis Kualitas SUPER tanpa campuran apapun diproses dengan Teknologi CO...
Harga minyak kemiri literan:  Minyak kemiri Miracle Super Dibawah 5liter: 700rb/liter 5liter - 19liter: 500rb/liter 20lit...
Keterangan:  Minyak Kemiri Miracle Super, terbuat dr 100kemiri kualitas SUPER(kemiri Bulat utuh) tanpa campuran, diolah d...
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distributor minyak kemiri literan, 0856 5521 9797 (Indosat)

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Perkenalkan kami dari http://dinzza.com/ menyediakan minyak kemiri, minyak wijen, dan minyak almond dalam bentuk literan.

Harga minyak kemiri literan:
1. Minyak kemiri Miracle Super
Dibawah 5liter: 700rb/liter
5liter - 19liter: 500rb/liter
20liter ke atas: Nego
2. Minyak Kemiri Miracle Natural Black (Kemiri Bakar)
Dibawah 5liter: 400rb/liter
5liter - 19liter: 250rb/liter
20liter ke atas: Nego
3. Minyak Kemiri Miracle Organik
Dibawah 5liter: 300rb/liter
5liter - 19liter: 150rb/liter
20liter ke atas: Nego

Keterangan:
1. Minyak Kemiri Miracle Super, terbuat dr 100kemiri kualitas SUPER(kemiri Bulat utuh) tanpa campuran, diolah dgn teknologi COLP PRESS
2. Minyak Kemiri Miracle Natural Black (Kemiri Bakar), terbuat dr 100 kemiri kualitas standart, diolah dgn teknologi COLD PRESS
3. Minyak Kemiri Miracle Organik, terbuat dr minyak kemiri dan campuran minyak lainnya, tanpa bahan kimia.

Temukan produk kami lainnya di website resmi kami di www.dinzza.com

For more info let's chat with us..
SMS/WA : 0856 5521 9797 (Indosat)
Pin BB : 556CF7C2

Published in: Healthcare
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distributor minyak kemiri literan, 0856 5521 9797 (Indosat)

  1. 1. Minyak Kemiri Miracle SUPER, terbuat dari 100% kemiri Kualitas SUPER diproses dengan tehnologi COLD PRESS tanpa Pemanasan, Pembakaran, dan Penyulingan sehingga tidak merusak kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Minyak Kemiri Miracle Penumbuh Rambut Pria ini mengandung Vit-E, Omega-3 dan Omega-6, Omega-9 yang sangat baik untuk Menumbuhkan Menyuburkan Memanjangkan Rambut secara alami.
  2. 2. Minyak Kemiri Miracle ORGANIC, minyak kemiri terbuat dari minyak kemiri diramu dengan bahan alami lainnya, untuk menumbuhkan menyuburkan memanjangkan rambut secara alami. Minyak Kemiri Miracle ORAGANIC mengandung Vit-E, Omega-3 dan Omega-6, sangat baik untuk perawatan rambut.
  3. 3. Minyak Kemiri Miracle NATURAL BLACK, terbuat dari 100% kemiri diproses dengan tehnologi COLD PRESS tanpa Pemanasan, Pembakaran, dan Penyulingan sehingga tidak merusak kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Minyak Kemiri Miracle NATURAL BLACKmengandung Vit-E, Omega-3 dan Omega-6, sangat baik untuk Menumbuhkan Menyuburkan Memanjangkan Rambut secara alami.
  4. 4. Almond Oil Miracle terbuat dari 100% Kacang Almond Manis Kualitas SUPER tanpa campuran apapun diproses dengan Teknologi COLD PRESS (Kompresi Dingin). Minyak Almond Miracle Kaya Akan Vitamin E, Omega-3, Omega-6, Omega-9 serta nutrisi alami yang terkandung didalamnya.
  5. 5. Harga minyak kemiri literan:  Minyak kemiri Miracle Super Dibawah 5liter: 700rb/liter 5liter - 19liter: 500rb/liter 20liter ke atas: Nego  Minyak Kemiri Miracle Natural Black (Kemiri Bakar) Dibawah 5liter: 400rb/liter 5liter - 19liter: 250rb/liter 20liter ke atas: Nego  Minyak Kemiri Miracle Organik Dibawah 5liter: 300rb/liter 5liter - 19liter: 150rb/liter 20liter ke atas: Nego
  6. 6. Keterangan:  Minyak Kemiri Miracle Super, terbuat dr 100kemiri kualitas SUPER(kemiri Bulat utuh) tanpa campuran, diolah dgn teknologi COLP PRESS  Minyak Kemiri Miracle Natural Black (Kemiri Bakar), terbuat dr 100 kemiri kualitas standart, diolah dgn teknologi COLD PRESS  Minyak Kemiri Miracle Organik, terbuat dr minyak kemiri dan campuran minyak lainnya, tanpa bahan kimia.

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