Международные отношения: рациональный мировой порядок?

От того, как мы понимаем этот мир, как выстраиваем иерархию и причинно-следственные связи происходящих в нем событий, зависит и то, как мы позиционируем в мире Россию, в чем мы видим самые привлекательные возможности или самые опасные угрозы для нашей страны. Данная рабочая тетрадь включает в себя два базовых материала о будущем мирового порядка и месте России в нем, а также комментарии молодых экспертов Российского совета по международным делам.

