Awareness for saving environment, Lets change our havit and save the Earth.

চলো বদলাই অভ্যাস আর অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে রক্ষা করি পরিবেশ।

পানির অপচয় রোঘ, বিদ্যুতের অপব্যবহার না করি, যেখানে সেখানে জোড়ে মাইক না বাজায় পলিথিনের ব্যবহার কমিয়ে রক্ষা করি পরিবেশ।

ঢাকা শহরের মিনি ডাস্টবিন ব্যবহার করি।

USE OF MINI DUSTBIN in DHAKA

Solid waste management in Dhaka