Экономическая ситуация 2016

За 2016 год в сравнении с 2015 особых изменений в ВВП нет. Однако рейтинг на ВВП на душу населения вырос на 27 пунктов. Doing Bussiness упал на 8 пунктов вниз. Делать бизнес стало сложнее, в основном из-за доступа к электричеству. На 9 пунктов упал рейтинг верховенства закона. То есть законы нарушаются в стране. На 47 пунктов рухнул индекс счастья. Граждане стали менее счастливы. На 55 пунктов рухнул вниз рейтинг благотворительности в стране. Люди стали давать меньше денег нуждающимся. На 60 пунктов вырос рейтинг свободы прессы. С этим проблем нет, газеты пишут о власти что захотят. На 17 пунктов вырос индекс миролюбия страны. Вовлеченность в международную торговлю пока не изменилась. На 13 пунктов вырос индекс восприятия коррупции. По качеству жизни мы поднялись на 19 пунктов выше. Упали вниз на 14 пунктов по вопросам экономической свободы. Угнетают экономическую свободу у нас в том числе проектом ЕАЭС. На три пункта улучшилась ситуация с логистикой. И на 9 пунктов рухнула конкурентсопсобность страны. По ретйтингам наша страна как страны Африки – Нигерия, Судан, Гвинея, Судан, Египет ЮАР, Гамбия, Намибия, Эфиопия, Кения, Уганда, Сомали, Как страны Южной Америки, Гватемала, Никарагуа, и Как страны Азии , такие как Бангладешт, Непал, Вьетнам, Камбоджа. Мой вывод - год был плохой. Тяжелый. Хорошо чувстсвовали себя только швейники и импортеры из России, Казахстана, Беларуси. Остальные чувствоввали себя в этом году плохо и потеряли часть финансовой подушки безопасности. В затормозившихся отраслях были те, кто не опустил руки и выиграл в этом году. В целом – страна много потеряла. Год был экономически тяжелый. В следующем году придется теснее дружить с Китаем и Индией, чтобы поправить дела.