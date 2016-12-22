Экономическая ситуация 2016

Экономическая ситуация в КР международных рейтингах Искендер Шаршеев
Предварительные итоги по экономике КР в 2016 году За 2016 год в сравнении с 2015 особых изменений в ВВП нет. Однако рейтин...
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (193 СТРАНЫ)
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (187 СТРАН)
РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2016–2017 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017 (138 ...
ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В 2017 ГОДУ (189 СТРАН)
WORLD JUSTICE PROJECT: ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В СТРАНАХ МИРА В 2016 ГОДУ (113 СТРАН)
ИНСТИТУТ ЗЕМЛИ: РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ (157 СТРАН) • Россия находится выше середины ре...
Всемирный индекс благотворительности (World Giving Index) (135 стран)
Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) (180 стран)
Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) (163 страны)
Индекс вовлечённости стран мира в международную торговлю (The Global Enabling Trade Index) (138 стран)
Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) (167 стран)
Индекс качества жизни пожилых людей (96 стран)
Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) (109 стран) Кыргызской Республики в рейтинге нет Ка...
Индекс человеческого развития (Human Development Index) (188 стран)
РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (29 СТРАН)
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ (94)
Индекс качества жизни (The Quality of Life Index) (111 стран)
Индекс слабости государств (Failed States Index) (178 стран)
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (135)
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ УБИЙСТВ (219 СТРАН)
Индекс продолжительности жизни (Life Expectancy Index) (190 стран)
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА НИОКР (91 СТРАНА)
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (199)
Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) 133
Индекс устойчивости общества (The Sustainable Society Index) 151 страна
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (180)
Index of Economic Freedom (Индекс экономической свободы) (178 стран)
INTERNATIONAL LPI GLOBAL RANKING
2016 год -200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 ВВП ВВП per capita Doing Busin ess Justis e and law Happi ness Бл...
Экономическая ситуация 2016
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Экономическая ситуация 2016

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За 2016 год в сравнении с 2015 особых изменений в ВВП нет. Однако рейтинг на ВВП на душу населения вырос на 27 пунктов. Doing Bussiness упал на 8 пунктов вниз. Делать бизнес стало сложнее, в основном из-за доступа к электричеству. На 9 пунктов упал рейтинг верховенства закона. То есть законы нарушаются в стране. На 47 пунктов рухнул индекс счастья. Граждане стали менее счастливы. На 55 пунктов рухнул вниз рейтинг благотворительности в стране. Люди стали давать меньше денег нуждающимся. На 60 пунктов вырос рейтинг свободы прессы. С этим проблем нет, газеты пишут о власти что захотят. На 17 пунктов вырос индекс миролюбия страны. Вовлеченность в международную торговлю пока не изменилась. На 13 пунктов вырос индекс восприятия коррупции. По качеству жизни мы поднялись на 19 пунктов выше. Упали вниз на 14 пунктов по вопросам экономической свободы. Угнетают экономическую свободу у нас в том числе проектом ЕАЭС. На три пункта улучшилась ситуация с логистикой. И на 9 пунктов рухнула конкурентсопсобность страны. По ретйтингам наша страна как страны Африки – Нигерия, Судан, Гвинея, Судан, Египет ЮАР, Гамбия, Намибия, Эфиопия, Кения, Уганда, Сомали, Как страны Южной Америки, Гватемала, Никарагуа, и Как страны Азии , такие как Бангладешт, Непал, Вьетнам, Камбоджа. Мой вывод - год был плохой. Тяжелый. Хорошо чувстсвовали себя только швейники и импортеры из России, Казахстана, Беларуси. Остальные чувствоввали себя в этом году плохо и потеряли часть финансовой подушки безопасности. В затормозившихся отраслях были те, кто не опустил руки и выиграл в этом году. В целом – страна много потеряла. Год был экономически тяжелый. В следующем году придется теснее дружить с Китаем и Индией, чтобы поправить дела.

Published in: Economy & Finance
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Экономическая ситуация 2016

  1. 1. Экономическая ситуация в КР международных рейтингах Искендер Шаршеев
  2. 2. Предварительные итоги по экономике КР в 2016 году За 2016 год в сравнении с 2015 особых изменений в ВВП нет. Однако рейтинг на ВВП на душу населения вырос на 27 пунктов. Doing Bussiness упал на 8 пунктов вниз. Делать бизнес стало сложнее, в основном из-за доступа к электричеству. На 9 пунктов упал рейтинг верховенства закона. То есть законы нарушаются в стране. На 47 пунктов рухнул индекс счастья. Граждане стали менее счастливы. На 55 пунктов рухнул вниз рейтинг благотворительности в стране. Люди стали давать меньше денег нуждающимся. На 60 пунктов вырос рейтинг свободы прессы. С этим проблем нет, газеты пишут о власти что захотят. На 17 пунктов вырос индекс миролюбия страны. Вовлеченность в международную торговлю пока не изменилась. На 13 пунктов вырос индекс восприятия коррупции. По качеству жизни мы поднялись на 19 пунктов выше. Упали вниз на 14 пунктов по вопросам экономической свободы. Угнетают экономическую свободу у нас в том числе проектом ЕАЭС. На три пункта улучшилась ситуация с логистикой. И на 9 пунктов рухнула конкурентсопсобность страны. По ретйтингам наша страна как страны Африки – Нигерия, Судан, Гвинея, Судан, Египет ЮАР, Гамбия, Намибия, Эфиопия, Кения, Уганда, Сомали, Как страны Южной Америки, Гватемала, Никарагуа, и Как страны Азии , такие как Бангладешт, Непал, Вьетнам, Камбоджа. Мой вывод - год был плохой. Тяжелый. Хорошо чувстсвовали себя только швейники и импортеры из России, Казахстана, Беларуси. Остальные чувствоввали себя в этом году плохо и потеряли часть финансовой подушки безопасности. В затормозившихся отраслях были те, кто не опустил руки и выиграл в этом году. В целом – страна много потеряла. Год был экономически тяжелый. В следующем году придется теснее дружить с Китаем и Индией, чтобы поправить дела.
  3. 3. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (193 СТРАНЫ)
  4. 4. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (187 СТРАН)
  5. 5. РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2016–2017 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017 (138 countries). • Среди стран бывшего СССР Россия пропустила вперёд Эстонию (30 место), Литву (36) и Азербайджан (37). Остальные государства постсоветского пространства расположились ниже: Латвия (49 место), Казахстан (53), Грузия (59), Таджикистан (77), Армения (79), Украина (85), Молдова (100) и Кыргызстан (111).
  6. 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА: ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В 2017 ГОДУ (189 СТРАН)
  7. 7. WORLD JUSTICE PROJECT: ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В СТРАНАХ МИРА В 2016 ГОДУ (113 СТРАН)
  8. 8. ИНСТИТУТ ЗЕМЛИ: РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ (157 СТРАН) • Россия находится выше середины рейтинга, занимая 56 место, между Молдовой и Польшей. Показатель уровня счастья населения России равен 5.856 баллам. Из стран бывшего СССР, кроме Молдовы, её обогнали Узбекистан (49 место) и Казахстан (54). Менее счастливы жители Литвы (60 место), Беларуси (61), Туркменистана (65), Латвии (68), Эстонии (72), Азербайджана (81), Кыргызстана (85), Таджикистана (100), Армении (121), Украины (123) и Грузии (126).
  9. 9. Всемирный индекс благотворительности (World Giving Index) (135 стран)
  10. 10. Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) (180 стран)
  11. 11. Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) (163 страны)
  12. 12. Индекс вовлечённости стран мира в международную торговлю (The Global Enabling Trade Index) (138 стран)
  13. 13. Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) (167 стран)
  14. 14. Индекс качества жизни пожилых людей (96 стран)
  15. 15. Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) (109 стран) Кыргызской Республики в рейтинге нет Как и в рейтинге развития инноваций
  16. 16. Индекс человеческого развития (Human Development Index) (188 стран)
  17. 17. РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (29 СТРАН)
  18. 18. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ (94)
  19. 19. Индекс качества жизни (The Quality of Life Index) (111 стран)
  20. 20. Индекс слабости государств (Failed States Index) (178 стран)
  21. 21. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (135)
  22. 22. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ УБИЙСТВ (219 СТРАН)
  23. 23. Индекс продолжительности жизни (Life Expectancy Index) (190 стран)
  24. 24. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА НИОКР (91 СТРАНА)
  25. 25. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (199)
  26. 26. Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) 133
  27. 27. Индекс устойчивости общества (The Sustainable Society Index) 151 страна
  28. 28. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (180)
  29. 29. Index of Economic Freedom (Индекс экономической свободы) (178 стран)
  30. 30. INTERNATIONAL LPI GLOBAL RANKING
  31. 31. 2016 год -200 -180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 ВВП ВВП per capita Doing Busin ess Justis e and law Happi ness Благо двор итель ность Своб ода пресс ы Миро люби е Торго вля Корр упци я Забот а о стари ках Чело вечес кий капит ал Демо крати я Авто моби лизац ия Инде кс качес тва жизн и Слаб ость Элект ричес тво Убий ства Жизн ь НИОК Р Своб ода СМИ Соцп рогре сс Стаби льнос ть обще ства Экол огия Экон. свобо да Логис тика Конк урент оспос обно сть 2016 год -146 -156 -75 -83 -85 -73 -88 -124 -109 -123 -51 -120 -22 -70 -103 -64 -88 -153 -113 -74 -149 -93 -59 -71 -96 -146 -111 2015 год -146 -183 -67 -74 -38 -18 -148 -131 -109 -136 -51 -120 -22 -70 -103 -64 -88 -153 -132 -74 -149 -93 -59 -71 -82 -149 -102 -146 -156 -75 -83 -85 -73 -88 -124 -109 -123 -51 -120 -22 -70 -103 -64 -88 -153 -113 -74 -149 -93 -59 -71 -96 -146 -111 -146 -183 -67 -74 -38 -18 -148 -131 -109 -136 -51 -120 -22 -70 -103 -64 -88 -153 -132 -74 -149 -93 -59 -71 -82 -149 -102 Чемближек1темлучшерейтинг Изболее200стран Axis Title Кыргызсткая Республика в глобальных рейтингах 2016 год 2015 год

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